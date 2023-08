‘Está haciendo todo por recuperarse’, la hermana de Céline Dion habla de la enfermedad de la cantante

No es un momento fácil para Céline Dion, quien en los últimos meses se ha encontrado luchando en contra del Síndrome de Persona Rígida, una enfermedad que ataca el sistema nervioso central con fuertes manifestaciones musculares. Desde aquellos videos que compartió en Instagram en diciembre pasado, para explicar que ésta era la causa por la que tenía que posponer su gira, todo lo que se ha sabido de la cantante ha sido a través de sus allegados, en específico, su hermana Claudette. Se sabe que en estos momentos tan complicados, la famosa intérprete se ha apoyado de su extensa familia, aunque no ha sido nada fácil. Hace apenas unos meses, Claudette compartía que no se había logrado dar con un medicamento que la ayudara, y es que si bien, este síndrome no tiene una cura conocida, se tratan los síntomas a través de diferentes fármacos. Ante la situación que vive, su hermana Linda se ha mudado para vivir con ella y sus hijos, mientras que el resto de los 13 hermanos Dion están al pendiente de la menor de la familia. Claudette ha sido clara, no pierden la esperanza de que Céline pueda regresar a los escenarios a los que llegó siendo apenas una niña de 12 años. Ahora, ha sido la misma Claudette quien ha dado un breve relato de cómo se encuentra Céline, mientras continúa con esta batalla que la ha alejado de la vida que conocía hasta ahora.

Las palabras de la hermana de Céline Dion

“Está haciendo todo por recuperarse. Es una mujer fuerte”, dijo Claudette, una reconocida cantante en su país natal, a HELLO! Canadá. “Es una enfermedad de la que sabemos tan poco. Hay espasmos, que son imposibles de controlar. ¿Sabes cómo hay gente que brinca en la noche por un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco como eso, pero en todos los músculos. Hay poco que podamos hacer para apoyarla y aliviar su dolor”, explicó de forma franca.

Desde que comenzó a luchar contra esta enfermedad, además de refugiarse en sus tres hijos, Céline ha contado con el apoyo de sus 13 hermanos mayores, incluida su hermana Linda, que vive en Las Vegas y ha querido estar cerca de ella. “Estamos cruzando los dedos para que los investigadores encuentren un remedio para esta horrible enfermedad”, ha dicho sobre el proceso que como familia están enfrentando.

Al hablar sobre el cariño que han recibido por parte de los fans de la cantante, Claudette dijo agradecida: “Aman a Céline, no solo por la voz que tiene, sino también por el ser humano que es. Por la mujer en la que se ha convertido, por la madre en la que se ha convertido. La amamos por la persona que ella es”.

La batalla de Céline en contra de esta particular enfermedad

Fue en diciembre pasado cuando Céline daba a conocer de forma pública que fue diagnosticada con una enfermedad que es considerada como rara por los expertos en medicina, el Síndrome de la Persona Rígida. Para entonces, había pasado ya un tiempo en el que no se había visto a Céline, y como ella misma explicó fue en ese momento cuando estuvo lista para compartir lo que estaba pasando. La cantante tomaba sus redes sociales para informar de propia boca a sus fanáticos por qué tenía que posponer de forma indefinida su gira mundial Courage que estaba programada para este año, la cual finalmente tendría que ser cancelada en su totalidad este mayo. En aquel entonces, las palabras de Céline resonaban fuertemente: “Quiero que sepan que no me estoy dando por vencida”.

Según el Manual MSD de medicina, este síndrome es un trastorno del sistema nervioso central que causa rigidez muscular progresiva, la cual viene acompañada por espasmos musculares. Se explica que tiene tres posibles causas, aunque todas ellas son tratadas de la misma manera a través de terapia sintomática, esto significa que no hay una cura para él sino que se va tratando de atacar los distintos síntomas para facilitar la vida de los pacientes.

