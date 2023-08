En ¡HOLA! Paloma Cuevas y Luis Miguel inseparables en su gira mundial

Este momento no podría ser mejor para Luis Miguel, quien ha regresado con más fuerza que nunca a los escenarios, con la primera parada en Buenos Aires, Argentina. Con 66 fechas abarrotadas para este 2023, el cantante ha seguido anunciando presentaciones que lo llevarán de Sudamérica, a México y a Estados Unidos. El cantante tiene previstos más de 200 conciertos para este año y el que viene, dejando claro que El Sol brilla más fuerte que nunca. Pero esta vez, no viaja a estos rincones en solitario, lo hace con Paola Cuevas, la mujer con la que ha vuelto a encontrar el amor y quien se ha convertido en su talismán al comenzar con el pie derecho el Luis Miguel Tour 2023. En las diez citas en las que su voz ha resonado en Argentina, la diseñadora de Córdoba, España ha estado a su lado. Discreta como siempre, pero cercana al escenario, no ha querido perderse ni una sola de estas especiales presentaciones que han dejado claro que el cantante pasa por un gran momento. En esta edición de ¡HOLA!, ya disponible, el amor y éxito arrollador de la pareja en su viaje más especial.

El momento mágico con el que comenzó esta gira se dio al final del primer concierto del cantante en Argentina, cuando después de repasar sus éxitos, pasando de Será que no me amas, a Culpable o no, sin dejar de lado la Incondicional y Por Debajo de la Mesa, llegó el momento en el que Luis Miguel decidió cerrar la presentación con el clásico Cucurrucucú Paloma, tema que lleva el nombre de su enamorada. En un gesto que no se había visto ante de El Sol, para finalizar la canción, Luis Miguel repitió varias veces el nombre Paloma mientras veía hacia un lado del escenario, en donde se presume que estaba la española, volviendo éste uno de los momentos virales del concierto.

Descubre en ¡HOLA! este reportaje en la edición impresa en los puntos de venta de costumbre o en su versión para iPad y Android o suscribiéndote AQUÍ

También en esta edición, Juan Soler y Paulina Mercado relatan para ¡HOLA! detalles desconocidos de su historia de amor. La Princesa Leonor comienza su formación militar: todos los detalles de su nueva vida. Máxima de Holanda, ‘la reina de las tendencias’ se corona de nuevo en las carreras de Fórmula 1. Christian de Dinamarca y María Chiara de Borbón-Dos Sicilias: primeras imágenes de su verano de amor. Ana Obregón nos recibe en su casa de Mallorca junto a Anita, la niña que le ha devuelto la alegría de vivir. Bill Gates, exclusivas y lujosas vacaciones con su nueva novia, Paula Hurd. Entramos con Antonio Banderas y sus amigos a la fiesta Starlite más esperada del verano. La segunda juventud de Al Pacino: novia de 29 años, padre a los 83... y ahora, también, actor de videoclips. Y Daniel Sancho, protagonista del crimen espeluznante que ha dado la vuelta al mundo.