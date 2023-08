​​​​​​​Con la emoción a flor de piel, Ángela Aguilar se sincera sobre las críticas: ‘Estas cosas me duelen’

A lo largo de los 105 capítulos del vlog que Ángela Aguilar tiene en su canal de Youtube, en el que suele compartir detalles de su vida profesional, familiar y de su tierna personalidad, nunca antes había hablado con tanta sinceridad como en el último que compartió. Hablando como Ángela, la mujer, no la cantante, la hija menor de Pepe Aguilar abrió su corazón y destapó sus sentimientos más vulnerables, sobre todo después de enfrentar meses lleno de éxito en los escenarios, combinado con una ola de críticas y ataques en redes producto del hate. Siempre enfocada en lo positivo, la cantante comenzó su blog haciendo un recuento de lo bueno, de las colaboraciones que ha realizado en los últimos meses su participación en los dos conciertos que Alicia Keys ofreció en nuestro país, uno en Monterrey y el otro en el Auditorio Nacional, así como la invitación que Christian Nodal le hizo para entonar Dime cómo quieres durante la presentación del cantante en el Foro Sol, una experiencia que Ángela describió como inolvidable: “Fue un momento histórico, un momento del que no me voy a poder olvidar”. Por otra parte, Ángela también quiso sincerarse y más transparente que nunca habló de cómo le afectó el bullying que recibió en redes sociales.

Cómo la afectó el bullying

A pesar de que en su carrera y en su vida la mayoría del tiempo está cobijada por situaciones positivas no pudo negar que los ataques y críticas que ha tenido que enfrentar la han lastimado. A la pregunta de ¿cómo le afecta el acoso en redes?, respondió: “Siento que te enseña lo importante de las cosas malas, cuando pasa una situación fuerte o las cosas que me pasaron era como que te enseñaba quién estaba verdaderamente ahí para ti, quienes son tus verdaderos amigos, tu verdadera familia. Yo siento que este año crecí como 10 años, siento que he madurado, no por gusto, sino por necesidad, como que tuve que reiniciar”, reconoció. La cantante, de 19 años de edad, aseguró que ahora entiende que este tipo de situaciones forman parte del medio en el que eligió desarrollarse.

Un mundo de grandes

La joven habló de cómo, cuando decidió que su futuro estaba detrás del micrófono jamás tomó en cuenta el lado oscuro de la carrera: “J Balvin tiene una canción que se llama Niño soñador que dice quiero pedirle perdón a mi niño de antes, porque no sabía el dolor que representaba la vida de un cantante, yo solamente quería ser un cantante y sí se dan cuenta, en mi perfil de Instagram, en mi descripción dice: ‘Yo solo quiero ser un cantante’ y este año estuve haciendo de las cosas más difíciles de mi carrera, porque el cantar con gente tan importante, el tener colaboraciones tan grande en la música y ser parte de los premios, tener la línea de los perfumes y sacar las muñecas, al final del día, yo me metí a un mundo de grande a muy pequeña edad, por eso yo creo que es muy importante estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita y ser bastante honesta con ustedes”, admitió.

Tras enfrentar con entera las críticas, Ángela ha decidido poner un alto a todos estos ataques y defender, no sólo su derecho a cantar, sino su derecho a desenvolverse libremente en sus redes sociales: “Yo siempre traté de llevar mi plataforma en una forma muy positiva, porque yo sé que muchos de ustedes usan mis blogs, mis videos, mis fotos como un escape de alguna situación o de nada más tener un poco de diversión en sus días. Yo sé que yo tengo uno de los mejores trabajos del mundo, pero eso no significa que no es difícil, al final del día, en el medio en el que estoy es mucho más fácil vender una noticia que te rompa a que diga tus logros, pero ya no más”, añadió la joven cantante quien, este año tuvo la oportunidad de conocer y cantar frente a la Reina Sofía de España.

El bien siempre ganará

Después de que la carrera la orilló a madurar, Ángela quiere conservar su esencia y defender su manera de ver la vida en la que el bien siempre triunfará: “Se me hace muy divertido y honesto poder hablar con ustedes al respecto, ser un poco más persona, menos artista y estar sentada con ustedes como Ángela diciéndoles que estas cosas me duelen, pero no sería quién soy sino algo adelante y estoy contenta y agradecida porque hay mucho más amor que odio, honestamente les digo, yo sólo quería ser cantante y yo hasta que tenga voz voy a seguir cantando y lo hago por ustedes, pero lo hago más por mí, entonces estoy contenta y quiero que esta música siga siendo escuchada por muchas generaciones, gracias a Dios tengo una plataforma que me ayuda a hacer eso”, finalizó.