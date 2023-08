'Vivo en total agradecimiento', Elizabeth Álvarez celebra emocionada su cumpleaños 46

Sin duda alguna, Elizabeth Álvarez atraviesa por un momento inmejorable en su vida, en el que el éxito profesional se ha vuelto una constante, y en el que el amor de su hermosa familia, la cual ha formado de la mano de su amado Jorge Salinas y sus mellizos, Máxima y León, la llena en todos los sentidos. Es por eso que, al celebrar su cumpleaños número 46, la hermosa actriz no puede más que agradecer por todas las cosas buenas que han venido sucediendo en su vida, especialmente en el último año, en el que ha visto como su carrera continúa consolidándose y en el que ha reforzado su relación con Jorge, dejando en claro que su amor es a prueba de todo.

El mensaje de Elizabeth al cumplir 46

Así lo ha compartido Elizabeth en su perfil de Instagram, en donde ha compartido una serie de fotografías en las que se ha dejado ver caracterizada como Begoña, el personaje que interpreta en la exitosa telenovela Nadie Como Tú, la cual se estrenó el pasado 14 de agosto por las estrellas. Al pie de dichas imágenes, la intérprete compartió un mensaje con motivo de su cumpleaños, en el que hizo hincapié en lo agradecida que se siente por todos los regalos de vida que ha recibido a lo largo del último año y por estar rodeada del amor de su familia, amigos y seres queridos. “Hoy cumplo 46 años de vida ¡qué felicidad más grande! Vivo en total agradecimiento, tengo la mayor bendición del mundo que son mis dos hijos, estoy casada con el amor de mi vida, tengo la familia más hermosa, mi hermana, mis sobrinos y mis papás sanos, bendito Dios”, expresó la intérprete emocionada.

La artista continuó con su mensaje mostrándose orgullosa también de todos los logros que ha tenido a nivel profesional, resaltando lo afortunada que se siente de poder dedicarse a lo más le gusta hacer, así como por tener el cariño de sus fans, quienes en cada uno de sus proyectos la han acompañado, mostrándole siempre su apoyo. “Me dedico a lo que siempre soñé, tengo un trabajo espectacular. Y mis amigos, que son mis vitaminas del alma, los amo, y el cariño del público son mis regalos más preciados. Gracias, gracias, gracias”, finalizó la intérprete, quien ha recibido un sinfín de mensajes de felicitación de parte de sus fans, amigos y colegas, que le han deseado lo mejor en su día.

Elizabeth y Jorge apuestan por su amor

Sin duda alguna, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas han logrado construir una relación muy sólida a lo largo de más de 11 años, a través de los cuales no solo han formado una hermosa familia al lado de sus mellizos, Máxima y León, quienes sin duda son su adoración. Además, a lo largo de esos años, también han enfrentado todo tipo de rumores y especulaciones en torno a su relación de pareja, situaciones a las que han hecho frente con total sinceridad y que los ha hecho crecer como matrimonio. Algo de lo que habló la actriz en una reciente entrevista, en la que dejó en claro que su relación es a prueba de todo. “Estoy tan feliz, tan contenta en mi matrimonio que yo sé quién soy, no necesito dar ninguna declaración, sin embargo, como lo estás preguntando, te estoy respondiendo con mucho gusto, y pues nos seguirán viendo. Hay matrimonio Salinas Álvarez para rato, para los que les quede duda…”, explicó la intérprete de telenovelas durante un reciente encuentro con los medios de comunicación en un evento público. Sobre los rumores que suelen surgir, dijo: “Yo lo tomo, la verdad, como debe de ser, sabiendo quien soy, sabiendo lo que tenemos y pues nada, la verdad es que a veces me sorprende… pero es normal, entiendo nuestro trabajo y a veces se dan situaciones que uno no puede controlar y n te queda más que seguir adelante, darle vuelta a la página…”, agregó.

Del mismo modo, Jorge Salinas ha hablado de su romance con Elizabeth, refiriéndose a su esposa como una mujer llena de cualidades. “Lo más importante es el hoy, no sé si el mañana llegue, pero hoy estoy muy enamorado, soy feliz, estoy contento como la luna…”, mencionó semanas atrás durante una entrevista con el programa televisivo De Primera Mano, citando una de las obras más conocidas de William Shakespeare: “Era una línea de Sueño de una Noche de Verano, me acordé hasta ahorita de eso…”, dijo el actor, quien suele ser muy hermético cuando le preguntan sobre algún aspecto ligado a su vida privada.

