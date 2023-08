El cariñoso mensaje que William Levy recibió en su cumpleaños

Es un instante de contrastes para William Levy, quien en días pasados enfrentó la partida de una de las mujeres más importantes en su vida, su abuela Mima. A pesar de ello, el intérprete se mantiene alentado por el amor de los suyos, especialmente en la celebración de su cumpleaños número 43, una fecha importante en el calendario familiar por la que recibió las felicitaciones de sus seres queridos, entre ellas la de su hijo Christopher. A la par, se dice que la reciente aparición pública del cubano junto a Elizabeth Gutiérrez fue con motivo de su festejo, una velada acontecida en un restaurante de la ciudad de Miami propiedad de Bad Bunny, instante captado por los paparazzi pendientes en todo momento de los pasos de la pareja, últimamente colocada en la mira por los supuestos rumores de ruptura y reconciliación.

William recibe las cariñosas palabras de su hijo

Cercano como siempre a su familia, William se siente orgulloso de lo mucho que ha logrado hacer por sus hijos. Por ello, estas fechas han conmovido desde lo más profundo a Christopher, feliz de dedicar a su papá sinceras palabras por el día de su cumpleaños. “Feliz cumpleaños al mejor padre que alguien podría pedir. Te doy las gracias y te admiro cada día por los sacrificios que haces día a día por nuestra familia…”, escribió el joven de 17 años en las primeras líneas de su dedicatoria, la cual animó a los seguidores del cubano a unirse a este festejo virtual, enviándole una ola de mensajes con buenos deseos por su nuevo año de vida. “Te amo con todo mi corazón, sigue siendo el hombre que eres. Tú y yo hasta el final. Nos tenemos el uno al otro siempre”, finalizó el adolescente, un texto publicado en sus redes sociales.

Para hacer más emotivo el detalle, Christopher ilustró sus palabras con fotografías en donde aparece él posando junto a su papá y su hermana Kailey, la pequeña del hogar, quien es muy cercana a William. En las postales se les puede ver sonrientes y compartiendo abrazos, felices por este instante de grandes momentos familiares. Ante tal muestra de cariño, Elizabeth Gutiérrez reaccionó de inmediato dando un “me gusta” a la publicación, haciendo evidente su alegría por ver a sus hijos y al actor disfrutar tan unidos como suelen ser.

La respuesta de William Levy a su hijo

Enteramente conmovido, William Levy respondió a Christopher con un profundo mensaje, reiterando el enorme sentimiento de cariño hacia él, un hijo muy admirable según sus palabras, orgulloso a su vez de su faceta como papá. “El mejor hijo que cualquier padre puede pedir. Te amo, campeón. Gracias por ser el mejor del mundo. Me haces muy feliz y muy orgulloso de ser tu papá. Amo papi”, escribió el cubano. En otro texto, tras replicar el posteo de Christopher en sus historias de Instagram, William agregó: “Mi campeón, el mejor hijo que un padre puede tener. Te admiro mucho, mi niño”, reiteró el intérprete, quien ha hablado en varias ocasiones sobre su felicidad al ejercer su papel como papá, dispuesto a vencer cualquier reto con tal de darlo todo por su familia, una tarea cumplida al pie de la letra.

William Levy y el sacrificio por sus hijos

Lejos de la mirada pública, William Levy disfruta de pasar el tiempo con su familia. Sin embargo, ha tenido que hacer ciertos sacrificios para poder brindar a los suyos todo lo necesario, como el hecho de permanecer un tiempo fuera de casa para trabajar filmando en el extranjero, tal como lo hizo con su reciente proyecto, la serie televisiva Montecristo. Al respecto, el actor ha dicho: “Es difícil porque, por ejemplo, en esta producción estuve seis meses sin ver a mis hijos. Nada más vi a mi hija durante unos cuatro días en todo (ese) tiempo, y a mi hijo no lo pude ver en seis meses. Entonces sí, es difícil, pero es lo que quiero hacer y lo disfruto al máximo... Hay momentos que hay que sacrificar el tiempo de estar con mis hijos para darles la vida que tú no tuviste. Es así, o estás con ellos y no les das la vida que quieres darles, o les das la vida que quieres darles (y) sacrificas un tiempo con ellos. Es parte de esta vida…”, contó en abril pasado a People en Español.

