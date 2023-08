¿Es esta la simpática reacción de Zuria Vega y Paulina Dávila a los rumores?

Después de que el pasado 20 de agosto el actor Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, acudiera al concierto de la cantante Karol G, en Los Ángeles, en compañía de varias de sus compañeros de elenco en la serie de Netflix, Griselda, entre ellos, la protagonista Sofía Vergara y Paulina Dávila, el actor se convirtió en tema de conversación debida a un video que se viralizó en el que aparece caminando junto a la colombiana, lo que provocó una serie de rumores que apuntaban a una supuesta cercanía entre ellos. A casi dos semanas de aquella polémica en redes, hace unas horas, la esposa del actor reaccionó en su cuenta de Instagram a estos señalamientos con un clip en el que apareció nada más y nada menos que con Paulina Dávila, echando así por tierra los rumores que apuntaban a una supuesta crisis en su matrimonio. Dejando claro que la información que circuló carece de veracidad, las actrices mostraron su lado más divertido recreando el momento que tanta curiosidad causó entre los cibernautas. Con este gesto, Zuria y Paulina terminan con la ola de suposiciones que generó el video en el que se ve a Alberto y a la colombiana entrando juntos a la presentación de Karol G quien, por cierto, también realizó una participación especial la serie Griselda próxima a estrenarse.

Su versión del video

Ajenas a todo lo que se dice en redes, hace unas horas, las actrices decidieron bromear con esta situación y recrear el famoso video con el que se señaló a Alberto Guerra de estar muy cerca a Paulina. Aunque en ningún momento hicieron referencia al hecho como tal, las actrices realizaron un video en el que se ven llegando juntas a una clase de pilates, abrazadas, para luego soltarse una vez que las enfoca la cámara, al finalizar el clip, no pudieron contener la risa y ambas estallaron en una carcajada. Cabe resaltar que en el video de Alberto y Paulina que se viralizó, es de un momento en el que se les ve caminando juntos, mientras él la toma de la cintura y ella tiene su brazo en el hombro del actor, en una pose muy de camaradería; sin embargo, cuando la cámara los toma, Alberto retira su mano, un pequeño detalle que desató toda la polémica.

Tan amigas como siempre

Cabe resaltar que Zuria Vega musicalizó este divertido clip con la canción Besties de Karol G, un gesto con el que claramente sus seguidores lo relacionaron con lo sucedido en el concierto de la colombiana. Pero ahí no terminó el material que las actrices hicieron para compartir en redes, por su parte, Paulina Dávila también compartió una foto junto a Zuria mientras ambas disfrutaban de su clase de pilates, en este clip las actrices mandan besos a la cámara. Así, con humor, Zuria y Paulina enfrentaron la polémica de ese concierto en el que, por cierto, tanto Alberto como Paulina compartieron una foto junto al resto del grupo de amigos con los que acudieron a aplaudir el talento de La Bichota. “La banda de Griselda”, fue la frase que utilizó Alberto Guerra para publicar la instantánea en la que aparece junto a sus compañeros de serie en el concierto.

Después de una década de amor, Zuria Vega y Alberto Guerra saben perfectamente cómo manejar este tipo de polémicas para que no afecten su relación, en la que la confianza es el pilar. De hecho, desde que el actor publicó la foto del concierto, su esposa, quien se encontraba trabajando en la Ciudad de México, reaccionó con un emoji de corazón, dejando claro que conoce a la perfección las amistades de su esposo. En julio pasado, durante el estreno de la temporada de Zuria Vega en la obra Siete Veces Adiós, Alberto habló de cómo nutren su relación de pareja: “Hay que esforzarse por el amor, como dice la obra. Yo creo que no hay una pareja a la que yo le haya preguntado, que lleven 35 años casados que no te digan que hay momentos complicados hay que pasarlos con amor”, reveló a su paso por la alfombra roja.

Más de una década de amor

El actor confesó que este año celebrarán una década de matrimonio, por lo que le preguntaron si, están preparando una renovación para noviembre, mes en el que unieron sus vidas: “La verdad es que no lo hemos pensado, es algo que hacemos todos los días, pero no hemos pensado en una renovación de votos, de boda, no”. En este encuentro con la prensa, el actor habló de cómo, con los años, han aprendido a enfrentar retos como parejas conscientes de que, mientras haya amor todo tiene solución: “Con tantos años juntos, de repente cuesta trabajo y de repente hay momentos fluidos y maravillosos, luego vuelve a costar trabajo por la edad y los niños, de repente uno está mal. Todavía tenemos la comunicación para arreglar las cosas”, reconoció.