Cómo se repartirá la herencia de Talina Fernández

Todo transcurre en calma para la familia de Talina Fernández tras la lectura del testamento de la también llamada Dama del Buen Decir. Su hijo, Coco Levy, nombrado albacea de los bienes de su madre, confirmó la noticia, revelando que en este momento cada uno de los herederos tiene conocimiento de lo que por ley les corresponde. A la par de estas declaraciones se ha podido saber cómo se repartió una parte de las posesiones de la comunicadora entre sus nietos, María, José Emilio y Paula, hijos de la fallecida Mariana Levy, quienes fueron muy apegados a la presentadora de televisión, encargada por un tiempo de cuidarlos y brindarles atenciones durante su infancia y adolescencia. De esta manera, parece concluir un capítulo en la mediática historia, pues lo más importante para los involucrados ha sido cumplir a cabalidad con todas las voluntades estipuladas por Talina.

¿Qué heredó Talina Fernández a los hijos de Mariana Levy?

Ante la incertidumbre, José Emilio Fernández, de 19 años, hijo menor de Mariana Levy, reveló cuál fue la decisión tomada por su abuela Talina con respecto a él y a sus hermanas, incluidos en el testamento leído por el notario público. “A mí y a mis hermanas estamos incluidos en un terreno que ella tenía en San Miguel de Allende, bastante grande, es lo único en lo que nos incluyó…”, explicó el joven en una entrevista concedida al programa televisivo La Mesa Caliente, de la cadena Telemundo. En ese espacio, además dio breves detalles de lo que ocurrirá con las otras propiedades. “Las casas y lo demás se los dejó a mis tíos…”, explicó durante la reveladora charla, haciendo evidente algunas de las decisiones legales de su abuela, quien hizo todo por dejar las cosas en orden.

A pregunta expresa sobre si ya había hablado con sus hermanas, María y Paula, del procedimiento a seguir con la propiedad heredada, José Emilio puso de frente el buen curso de la situación en estos instantes, haciendo énfasis en la madurez de quienes han estado a cargo de todo, descartando así diferencias o fricciones entre los integrantes de la familia. “Ahorita no va a haber broncas con nadie, con ninguno de mis tíos, ni con mis hermanas. Ya todos tenemos 18 años, ya todos somos mayores de edad, ya todo va a ser mucho más sencillo, y pues no hay nada que hablar, no hay nada en qué ponernos de acuerdo…”, dijo puntual en la conversación, enlazado desde México con las presentadoras en la ciudad de Miami.

Lo que José Emilio y sus hermanas harán con la herencia de su abuela

Luego de conocer la voluntad de su abuela, José Emilio dio a conocer cómo él y sus hermanas dispondrán de la herencia que les dejó la Dama del Buen Decir, una determinación tomada en conjunto con Patricio Levy y Coco, hijos de Talina. “La decisión se tomó desde el día uno, que va a ser vender el terreno porque con ese dinero vamos a poder subsistir todos, mis tíos, mis hermanas y todos estamos bastante conformes con lo que nos dejó a cada quien…”. Según lo revelado por Coco en una reciente entrevista con Ventaneando, este es un terreno de gran extensión ubicado en San Miguel de Allende, copropiedad de la fallecida comunicadora con una de sus mejores amigas. “Se está vendiendo, no es una propiedad fácil de vender porque su tamaño es espectacularmente loco, entonces no se le vende a personas, se le vende a desarrolladoras que quieran hacer como un campo de golf. El Pato, mi hermano, lo ha promovido durante años y tiene diferentes clientes y etcétera, pero ahorita se paró…”, explicó.

¿Qué pasará con la conocida casa que habitó Talina?

Anteriormente, Pato Levy se sinceró al abordar el tema de la conocida casa en la que habitó Talina por muchos años, dando a conocer el deseo de los familiares sobre la propiedad. “La estamos poniendo en venta. Mi mami tenía otra casa, la cual vendió para poder comprar este terreno y con la chamba poquito a poquito fue construyendo, y ella solita construyó la casa. Ninguno de sus tres maridos nunca le dijo: ‘Talina te voy a comprar tu casa…”. Así mismo, se refirió a los motivos principales de esta decisión. “La luz, el agua, el predio, de verdad es carísimo, es irreal”, dijo.

