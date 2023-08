Ana Bárbara rompe el silencio sobre la demanda de su hermano, Francisco Ugalde

Siempre desde el terreno del respeto y el amor, Ana Bárbara ha hecho frente a las adversas circunstancias en las que se ha visto involucrada tras las declaraciones de José Emilio Fernández, nieto de la fallecida conductora Talina Fernández, y el reciente proceso legal que la ha enfrentado con uno de sus familiares más cercanos. Fue hace unos días que se dio a conocer que su hermano, José Francisco Ugalde, interpuso una demanda en la que asegura ser coautor de algunos de los éxitos de la cantante, tales como Y Lo Busqué, Niña Mimada, En realidad, Dime y Fruta Prohibida. En medio de este complejo asunto, la artista ha dejado claro que dicha acusación no tiene fundamento señalando que ella es la autora de las canciones en disputa. Si bien, Ana Bárbara ha adoptado una actitud sumamente positiva ante este desacuerdo familiar, ha reconocido que el hecho de que el reclamo venga de un ser querido ha sido un duro golpe emocional.

¿Qué ha dicho Ana Bárbara sobre el reclamo legal de su hermano?

Luego de que la noticia de la demanda hiciera eco en los titulares de la prensa mexicana, Ana Bárbara rompió el silencio en una entrevista para el programa Ventaneando, donde habló de lo lamentable que ha sido para ella verse envuelta de nuevo en una situación de esta índole -recordemos que meses atrás protagonizó una batalla mediática con José Manuel Figueroa por la autoría de la canción Fruta Prohibida-. “Siempre va a ser desafortunado tener que lidiar, el año pasado con una cuestión mediática de”, comenzó diciendo antes de agregar cantando un verso de uno de sus temas: “Gente gacha de esa que no… como digo yo en mis canciones”.

Además de recalcar que ella está detrás de cada una de sus composiciones, la cantante se sinceró sobre cómo le ha afectado las acciones que ha emprendido alguien tan cercano a ella. “Yo creo que sí los momentos o las situaciones desafortunadas sí te pegan, no soy de hielo, no soy de palo”, mencionó indicando que todo comienza a tomar su cauce natural, “pero también creo en la ley de causa y efecto y me queda claro que están cayendo las cosas por su propio peso”, comentó la intérprete mexicana, de 52 años.

Asimismo, Ana Bárbara reveló que el reclamo legal de su hermano menor ha sido desestimada por los autoridades correspondientes: “Creo que hasta está de más ponerte a aclarar, mis canciones son mis canciones y no tengo nada qué demostrar y además, por si tenían duda, todas estas situaciones, las han desestimado ya en la fiscalía por falta de consistencia, de pruebas, de todo porque no hay manera. Ya hasta es un chiste y da risa”.

A unos días de arrancar su gira Bandidos Tour en Estados Unidos, Ana Bárbara se mostró emocionada de compartir escenario con Majo Aguilar, prima de la cantante Ángela Aguilar, junto a quien interpretará una significativa canción, la cual lleva como estandarte en estos intrincados momentos, según explicó en la conversación: “Estoy feliz porque el tema de Nada de ti es una canción que justo toca esa fibra de cuando sientes una decepción muy grande porque te la juegan mal, literal donde dices: ‘¿Sabes? Yo tampoco quiero nada de ti y se te acabó’”.

Lo que se sabe de la demanda

De acuerdo con el abogado de Francisco Ugalde, Porfirio Ramírez Mendoza, el productor alega haber escrito en conjunto con Ana Bárbara algunas de sus canciones más populares, creadas hace dos décadas; sin embargo, no recibió el crédito correspondiente, motivo por el que decidió llevar el asunto a los tribunales mexicanos. “Contamos con todos los elementos probatorios, es decir, las huellas, los elementos materiales para poder haber iniciado este tipo de acción y ojalá lleguen a acuerdos reparatorios, que sea lo más sano para ellos”, afirmó el experto en leyes en el programa De primera mano, “Jurídicamente hay delitos de tracto sucesivo o continuados, es decir, que van surtiendo sus efectos momento a momento (...) la canción (Y lo busqué) sigue sonando, la canción la siguen cantando no solamente Ana Bárbara sino también otros cantantes de importancia nacional e internacional”.

