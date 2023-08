Khloé Kardashian muestra lo mucho que ha crecido True en su primer día de clases

A pesar de los momentos difíciles que Khloé Kardashian ha enfrentado bajo la luz pública, todo ha valido la pena gracias a su papel como madre. La llegada de True a la vida de la socialité se dio en el contexto de una de las situaciones más complicadas que la menor de las Kardashian ha vivido frente a las cámaras, pero Khloé se aferró a la alegría de convertirse en mamá de una pequeña que vendría a iluminar su vida. Desde entonces, Khloé ha compartido cómo es su vida con True. La historia se repetiría unos años después cuando, nuevamente, Khloé viviría un momento muy complicado de forma pública con Tristian Thompson -padre de sus hijos-, a la par de que se anunciaba que la pareja esperaba un bebé a través de un vientre subrogado. La llegada de Tatum sería diferente a la de su hermana mayor, y Khloé no tendría reparo en compartir con el público por qué su experiencia cambió en cuanto a la maternidad por la forma en la que recibió a su segundo hijo, haciendo del lazo que tiene con cada uno de sus hijos uno especial y muy importante en su vida. Fue así como apenas hace unas semanas, Khloé presumió las imágenes del primer cumpleaños de Tatum, solamente unos días antes de emprender un viaje de verano a Italia. A su vuelta en Calabasas, California, Khloé ha vivido un nuevo momento de nostalgia y es que su primogénita tuvo su primer día de clases. Que si esto es un proceso natural en la vida de todos los niños, lo que ha sorprendido es lo mucho que ha crecido True, quien con su uniforme bien puesto, se ha visto convertida en toda una niña grande para la sorpresa de los seguidores de su mamá.

Como parte de la generación de las Kardashians más pequeñas, formando un simpático trío con Dream -hija de Rob- y Stormi -hija de Kylie-, con quienes comparte edades similares, True está acostumbrada a posar para la lente y aparecer en la cuenta de Instagram de su madre. Es por esto que no ha sorprendido que para marcar su primer día de clases, su madre haya hecho toda una producción, con un gran arco de globos enmarcando un letrero que anunciaba que llegaba esta esperada fecha. Ni tarda ni perezosa, la pequeña se dio vuelo con sus mejores poses para la cámara, lo que solamente enfatizó más lo mucho que ha crecido. Como muchas madres, Khloé se mostró sumamente nostálgica ante lo que estaba pasando: “Kindergarten, para cualquiera que tenga dudas, ¡no estoy bien! Lo siguiente va a ser su baile de graduación”, escribió a modo de broma Khloé junto a emojis de lágrimas tanto de felicidad como de tristeza, por cómo ha volado el tiempo.

A decir de la falda en tartán azul que True lleva para su uniforme, todo apunta a que la pequeña asistirá a la misma escuela que sus primas mayores, North West y Penelope Disick, que hace un tiempo posaban con su madres llevando esta misma prenda. Manteniendo la costumbre familiar, Dream Kardashian también asiste a este colegio, por lo que no sorprendería que Stormi también estuviera por entrar a la misma institución. Eso sí, a diferencia de las imágenes de sus primas, fiel al estilo de su papá, el jugador de basquetbol Tristan Thompson, la primogénita de Khloé no ha combinado su uniforme escolar con unos mocasines como lo hacía Pe, sino que ha elegido unos tenis Air Force 1 de Nike en blanco.

El enorme parecido de True con Tristan

Desde que nació, True ha mostrado que es una copia calca de su padre, Tristan Thompson, parecido que tan solo se ha ido enfatizando con el paso de los años. El tema es tan recurrente que no faltan las bromas entre la familia, sobre todo ahora que Tatum ha mostrado que es igualito a su tío Rob, es por esto que Kim no duda comentar en las fotos de su hermana en Instagram al respecto.

Que el detalle que más ha llamado la atención en las imágenes es, sin duda, la estatura de True, algo de lo que su madre ha hablado enfáticamente. Y es que con padres que miden 2.06 m (Tristan) y casi 1.80 (Khloé) era de esperarse que la pequeña tuviera todo a su favor para ser muy alta, lo que no se imaginaba es que esta característica resaltaría a su corta edad. A sabiendas de los comentarios a los que ella estuvo expuesta durante toda su vida, Khloé ha sido especialmente cuidadosa con la forma en la que la gente describe a su hija. Hace un par de años, cuando True tenía apenas 3, Khloé explicó durante una entrevista con Health: “No me ando con juegos cuando se trata de True. Ella es muy alta. La gente siempre dice, ‘Es muy grande’, y yo dijo, ‘Oh, es muy alta’. Trato de hacerlo más descriptivo. Sé lo que un adulto quiere decir cuando dice eso, pero no quiero que ella lo malinterprete”.

