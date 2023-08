Tras el sensible fallecimiento de su hijo, Matilde Obregón rompe el silencio

En medio del duelo que está atravesando la familia de Matilde Obregón por el sensible fallecimiento de su hijo Francisco Forastieri, la periodista rompió el silencio y a través de su cuenta de Instagram dedicó un conmovedor mensaje a la memoria del joven de 29 años de edad. La comunicóloga también quiso agradecer a las personas que le han mostrado su solidaridad a través de sus condolencias, además, reveló que Diego, su otro hijo, se encuentra fuera de peligro; pues recordemos que durante el incidente donde lamentablemente perdió la vida Paco, como le decían de cariño, también se encontraba su gemelo, quien tuvo que ser trasladado a un hospital por las lesiones que sufrió. Luego de que trascendió en los medios de comunicación la noticia de la muerte del hijo de Matilde varios de sus colegas periodistas le mostraron su apoyo, tal fue el caso de Martha Figueroa, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado. En el espacio de Hoy, Andrea Legarreta y Arath de la Torres también le enviaron su pésame a la exparticipante de MasterChef Celebrity México.

El mensaje de Matilde

Dando lecciones de entereza, la periodista utilizó esta red social para publicar una imagen de una paloma volando en el cielo que acompañó del texto: “Nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que se han manifestado con nosotros. Afortunadamente somos una familia de fe que sabemos que nuestro amado Paco está lleno de luz y paz tomado de la mano del creador. Gracias a nombre de Diego que ya está fuera de peligro por sus oraciones y enorme cariño: ‘Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios”. Aunque la periodista desactivó los comentarios en esta publicación, sus seguidores le mostraron su apoyo a través de los más de 4 mil 800 likes que ha generado su mensaje, entre los que destacan el de Paul Stanley y Ernesto Laguardia.

El apoyo de sus colegas

Durante la sección de espectáculos, Pájaros en el Alambre, del programa Sale el Sol, conducido por Ana María Alvarado, Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante, los periodistas le reiteraron su apoyo incondicional a Matilde Obregón quien es un referente en el gremio por su trayectoria: “Creo que sí ha habido gran apoyo y solidaridad, porque es algo que también estremece y duele. La comprendemos en lo posible y deseamos que Dios le dé la fuerza necesaria para salir adelante”, comentó Ana María. Por su parte, Joanna comentó: “Creo que debe ser de los dolores más fuertes que vive una persona, el perder a tus hijos, yo siento que ningún padre y ni ninguna madre debería pasar por esto. No nos queda más que abrazar nuevamente con todo nuestro cariño a Matilde y a toda su familia”. Por último, Gustavo Adolfo Infante también le envió el pésame al papá de los jóvenes: “A toda la familia, a Frascisco Forastieri, el papá de los gemelos también un abrazo con mucho cariño y a su gemelo Diego”.

Por otra parte, durante la mesa de espectáculos del programa Hoy, los conductores leyeron el mensaje que Matilde publicó en Instagram, momento donde aprovecharon para mostrarle su solidaridad ante la pérdida: “Un abrazo muy grande a Matilde”, comentó Arath, mientras que Raúl dijo: “Todo nuestro amor”. Andrea Legarreta, quien lamentablemente hace un mes enfrentó la pérdida de su mamá también le dedicó unas palabras a la periodista: “Un abrazo a nuestra Matilde hermosa y qué bueno que su otro muchacho Diego ya está fuera de peligro, de verdad qué bueno. Ella nos lo hizo saber a través de sus redes, pero qué duro, los abrazamos fuerte”, dijo la presentadora.

La entrevista más especial de Matilde

A lo largo de los más de 30 años de trayectoria periodística de Matilde Obregón cuenta con un amplio catálogo de interesantes entrevistas a personalidades del medio del espectáculo; sin embargo, pocas veces ella se ha puesto en el sillón de los entrevistados para contar un poco de su vida. El año pasado, la periodista acudió como invitada al programa de Youtube Pelayito y en la boca, conducido por Rosita Pelayo y Jorge Zamitiz, en aquella ocasión, como nunca, habló de su vida personal, en especial de sus grandes amores, Paco y Diego, sus hijos: “Yo tengo unos gemelos, tienen 28 años, los dos son comunicadores, no se quisieron dedicar a lo mío, al mundo del espectáculo no, le van más a los deportes, mi exmarido trabaja en deportes. Vivo con mis hijos, al ratito ya se van, uno ya está a 5, 4, 3, 2, 1 de irse por la novia”. En aquella ocasión, Matilde habló de cómo su hijo Francisco la apoyaba en el proyecto que ella emprendió en Youtube con su canal Matilde Obregón sin filtros donde realiza entrevistas de semblanza desde su casa: “No, no les gustan (los espectáculos), Paco me ayuda con las redes sociales en mi canal, pero así que le encante esto, no”, confesó.