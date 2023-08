Ya se sabe en qué novela saldrán Wendy Guevera y Nicola Porcella, y te contamos de qué va

Desde antes de que Wendy Guevara y Nicola Porcella salieran de La Casa de los Famosos, el productor Juan Osorio confirmó sus intenciones de realizar una telenovela en la que los dos participantes más queridos de dicho reality tuvieran una participación, lo que sin duda generó mucha emoción entre los fans de la pareja. Y conforme han ido pasando las semanas, todo ha ido cayendo por su propio peso, pues lo que en un principio era una propuesta, finalmente ha comenzado a tomar forma, pues Wendy prácticamente ya confirmó su participación en dicha producción, mientras que Nicola ya ha tenido los primeros acercamientos con el productor. Mientras tanto, los detalles poco a poco se han ido desvelando detalles al respecto, desde el nombre que llevará el melodrama, hasta los matices que tendrá el personaje que interpretará la influencer.

¿Cómo se llamará la telenovela?

Fue durante un live realizado hace unos días en Instagram, que el productor confirmó que el nombre de la telenovela en la que debutará la integrante de 'Las Perdidas' llevará el nombre de Amor Sin Receta, y aunque la trama aún es un misterio, el título hace pensar que será una nueva versión de la telenovela turca que lleva el mismo nombre y que es protagonizada por el guapísimo actor Can Yaman, la cual gira en torno a la historia de amor de una chef que por azares del destino termina cocinado para un hombre de negocios. De hecho, hace unos días, dicho título también fue confirmado por Televisa Univision a través de su perfil de prensa en Facebook, donde además compartieron una imagen en la que aparecían Wendy y Nicola, haciendo oficial su participación en esta producción.

Los detalles del personaje de Wendy

Cabe destacar, que en una reciente entrevista, Juan Osorio compartió que si bien, Wendy no será la protagonista de la historia, su papel tendrá un peso muy importante en la historia. “Tocará muchas fibras. Es un personaje que sé que va a conectar con el público, lo único que te puedo adelantar es que será la gran compañera y amiga de la protagonista. Es una novela de las 20:30 y sobre todo es un público muy demandante, muy exigente y uno tiene que cuidar eso”, compartió el famoso productor, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes.

En ese mismo sentido, Osorio recalcó que para que Wendy pueda involucrarse en este melodrama será necesario prepararla, pues al ser su primera telenovela todo será nuevo para ella; sin embargo, confía en el talento innato de la influencer. “Es un personaje para el cual ella se tiene que preparar, tiene que tener por supuesto todo lo que ella necesita, las herramientas, con la actuación, el adiestramiento, el acondicionamiento y saberse mover en un set. Ella tiene la capacidad, tiene muchas ganas, cuando leyó el primer libreto conmigo me encantó cómo lo hizo”, compartió.

Lo que ha dicho Nicola sobre su participación en dicha telenovela

Fue el pasado martes 29 de agosto cuando Nicola Porcella finalmente pudo reunirse con Juan Osorio y platicar sobre los planes que se tienen respecto a la telenovela. Y aunque dijo que la propuesta no está del todo cerrada, el guapo peruano reveló que las cosas marchan por buen camino y que está abierto a todas las posibilidades. “No todavía no, es la primera reunión que tenemos, pero ustedes saben que para mí Juan Osorio es de los productores más grandes que tiene México”, dijo. Nicola fue cuestionado sobre si el papel que le ofrecieron aparecerá en pantalla junto a Wendy Guevara para que, por fin, lleven a la ficción la pareja que el público bautizó como Wencola: “Es lo que decida el director, Wendy como saben yo la adoro y lo que decidan yo lo voy a hacer, no tengo problema con eso”, puntualizó.

