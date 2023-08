A un paso de las telenovelas, Nicola Porcella se reúne con el productor Juan Osorio

Tras conquistar al público mexicano con su participación en la primera edición de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella se fue perfilando como consentido para convertirse en el nuevo galán de las telenovelas mexicanas, género que no ha explorado durante su estancia en nuestro país; sin embargo, los deseos de la audiencia y del mismo actor podrían cristalizarse próximamente, luego de hacer público que esta tarde sostuvo una reunión con el productor Juan Osorio, papá de Emilio Osorio, uno de sus cómplices en el reality. Emocionado por todas las puertas que se están abriendo en México tras convertirse en el segundo lugar de la casa, Nicola se sinceró con la prensa a su salida de Televisa donde reconoció que esta es la primera charla que sostiene con el productor quien sí se mostró interesado en su trabajo; sin embargo, todavía no han firmado nada, aunque reconoció que cada día está más cerca de incursionar en la actuación en nuestro país. El peruano también habló de cómo va su mudanza a la Ciudad de México donde todavía no encuentra casa: “Estoy viviendo en la casa de Agustín en un sofá”, le contó a la prensa que hizo guardia a las afueras de la televisora de San Ángel para obtener una declaración del también conductor.

Detalles de su reunión con el productor

A través de su cuenta de Instagram, Nicola compartió una imagen junto a Juan Osorio, lo que de inmediato causó revuelo entre sus fans y los medios de comunicación que estaban ansiosos por conocer cuál había sido el resultado de esa reunión: “Muy bien. La verdad estoy muy agradecido, gracias a Dios y a la gente todo muy bien y gracias a ustedes también de todo corazón. No puedo contar nada”, comentó el actor en entrevista con la prensa, de acuerdo con información de Edén Dorantes. Aunque la conversación con el productor fue muy positiva para los planes de Nicola, reconoció que todavía no ha cerrado nada: “No todavía no, es la primera reunión que tenemos, pero ustedes saben que para mí Juan Osorio es de los productores más grandes que tiene México”, dijo. Nicola fue cuestionado sobre si el papel que le ofrecieron aparecerá en pantalla junto a Wendy Guevara para que, por fin, lleven a la ficción la pareja que el público bautizó como Wencola: “Es lo que decida el director, Wendy como saben yo la adoro y lo que decidan yo lo voy a hacer, no tengo problema con eso”, puntualizó.

¿Wencola a la pantalla chica?

Aunque Nicola no quiso dar más detalles de la reunión con Juan Osorio, a su llegada a Televisa el productor platicó con la prensa y admitió que sí quiere que el peruano forme parte de su próxima telenovela: “Quiero ver qué proyectos trae a dónde va. Estamos a tiempo para ponerle su maestro de actuación e instruirlo a usar el chícharo, etcétera. Creo que es un muchacho disciplinado y va a funcionar”, comentó Osorio. En ese sentido, cuando los medios cuestionaron a Nicola sobre sus planes profesionales en nuestro país, comentó: “A mí me encanta actuar y me gusta conducir, yo creo que son dos cosas que van de la mano, no es que vas a hacer una y no vas a hacer otra, yo siempre hice las dos a la misma vez. Yo vine a México a actuar, vine a conducir, vine picando piedra desde abajo, si vieran todo lo que me costó, no tener donde dormir, no tener casa, la verdad es que lo estoy logrando y vengo por mi objetivo. Todavía estoy en pañales acá, pero vamos de a poquito”, dijo.

Durante este encuentro con la prensa, Nicola compartió detalles de cómo va su mudanza en nuestro país donde planea traer a vivir a su mamá, a su hijo y a Francesca, mamá del pequeño: “Adriano está feliz. Tiene que terminar la escuela, se sabe que allá la escuela es distinta a la de acá, terminan en diciembre, el problema es que yo ya quiero venirme, con mi mamá ya estamos viendo para que venga ella antes. Su mamá (de Adriano) también viene, gracias a Dios está en posibilidades de que la mamá también acá trabaje, saben que no me traería a Adriano sin su mamá, pero lo primero es que yo me instale”, comentó. También compartió que, todavía no encuentra casa en la ciudad: “Me voy a mudar, pero también me voy a llevar a Agustín, queremos apoyarnos entre los dos, saben que siempre he hablado de que me gusta apoyar a mis amigos, entonces quiero irme y estoy buscando algo grande para los dos”.

Sus planes como empresario

Siguiendo los consejos que al interior de la casa le dieron Poncho Denigris y Sergio Mayer, Nicola quiere diversificar su actividad en México y, tras su reunión con Juan Osorio, compartió con su comunidad en Instagram que también debutará como empresario restaurantero en nuestro país: “Ha sido un día largo que me llena de felicidad y esto es todo gracias a ustedes, la primera reunión ha sido espectacular, es un pasito más de lo que busco acá. La segunda reunión es para contarles -ya les puedo contar- que voy a abrir un restaurante con unos amigos, uno es peruano y vamos a abrir un restaurante de comida peruana, pero va a ser una fusión espectacular, con una experiencia increíble, con tragos de Perú, cosas súper exóticas de allá, así que gracias, gracias, muy pronto les contaré más. Ha sido la mejor mañana de todas”, contó en una de sus historias.