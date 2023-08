El periodismo de espectáculos se viste de luto ante el fallecimiento de uno de los hijos de Matilde Obregón

El gremio del periodismo de espectáculos nacional se ha unido a la pena que embarga a la comunicóloga Matilde Obregón, luego del trágico accidente en el que uno de sus hijos perdió la vida. Después de que trascendiera en medios de comunicación la noticia del desplome de un balcón en una casa de Valle de Bravo, donde perdió la vida un joven de 29 años de edad y cuatro más resultaron heridos, se confirmó que la víctima mortal se trata de Francisco Forastieri Obregón, uno de los hijos de la periodista, mientras que su hermano gemelo, Diego, se encuentra hospitalizado con pronóstico reservado. Debido al cariño que Matilde ha cosechado a la largo de su extensa carrera en el periodismo de espectáculos fueron varios los colegas que utilizaron las cámaras para enviar sus condolencias por tan lamentable acontecimiento. Andrea Legarreta, Martha Figueroa, Arath de la Torres, Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante fueron algunos de los presentadores que utilizaron su espacio al aire para enviar mensajes de apoyo a la periodista y a su familia.

Las condolencias en Hoy

Esta mañana, Martha Figueroa tomó la palabra durante el programa Hoy para dedicarle unas palabras a su amiga ante el duelo que enfrenta: “Queremos darle nuestro más sentido pésame y mandarle un abrazo muy, muy grande a nuestra compañera periodista Matilde Obregón. Hubo un accidente en su casa de Valle de Bravo, falleció uno de sus hijos, uno de sus gemelos, la información que nos llega es que, el otro está grave en el hospital. Mati te mandamos todo nuestro cariño, de verdad lo siento mucho y a toda la familia Obregón Forastieri, nuestro más sentido pésame y que descanse en paz”, comentó Figueroa. Por su parte, Andrea Legarreta, quien recientemente también enfrentó la pérdida de su mamá, comentó: “Abrazamos con mucho cariño a Mati y a su familia, qué pena tan grande”, por último, Arath de la Torre también mostró su solidaridad con la periodista a quien le envió un fuerte abrazo.

Sus amigos lamentan esta tragedia

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante, amigo cercano de la periodista comentó al inicio del programa De Primera Mano: “Quiero tomar un minuto, si el público me lo permite, para mandar un abrazo muy solidario a mi amiga y compañera Matilde Obregón y a Francisco Forastieri. Ellos tienen unos gemelos de 30 años de edad, entiendo que los chicos se fueron de fin de semana a Valle de Bravo y ocurrió un accidente en una cabaña en la que estaban; al parecer comenzó un fuego -es lo que tenemos entendido- se cayó el piso de arriba, una terraza y uno de los gemelos, hijo de nuestra querida Mati, quien fuera durante 15 años la directora de la revista Tv Notas y una periodista muy prestigiosa y una amiga muy querida, falleció. No me doy ni una idea de lo doloroso que debe ser esto Matilde, pero te abrazamos con el alma a ti y a Francisco y en paz descanse tu hijo Paco. Sé que su otro niño está delicadito en el hospital, Dios quiera que todo salga bien”.

A través de su canal de Youtube, Ana María Alvarado quien, no hace mucho formó parte de las entrevistas que realiza Matilde en su casa, también le dedicó unas palabras a su amiga: “Lamentablemente los hijos de mi querida Matilde Obregón estaban en Valle de Bravo, en las noticias se dice, que en una casa de Valle de Bravo se cayó el techo, inició con un incendio, se cayó una viga y desafortunadamente falleció uno de los hijos de Matilde Obregón y el otro está en el hospital, es una muy terrible noticia. Matilde Obregón, comunicadora y fundadora de la revista TV Notas, yo estoy con ella desde el principio. Con toda la tristeza quiero mandar mis condolencias, ustedes saben que las palabras no son suficientes en estos momentos tan dolorosos con la pérdida de uno de sus hijos y el otro en el hospital, había varios jóvenes en esa casa. En las noticias se dice que llegaron las autoridades a atender la emergencia, se llevaron a cinco jóvenes y que uno lamentablemente había perdido la vida, es una pena terrible. Yo lo conocí a los dos, porque cuando fue a casa de Matilde Obregón a las entrevistas que hace estaban ahí los dos asistiéndola, dos chicos muy amables, no hay palabras, es una tragedia el perder un hijo”.

El reporte de los hechos

De acuerdo con información de la Secretaría de Defensa Nacional, durante la madrugada de este domingo se suscitó un incidente al interior de un un inmueble particular, ubicado al sur del municipio mexiquense donde se registró la caída de parte de una estructura, en consecuencia, un hombre murió en el lugar y cuatro personas más resultaron heridas. En respuesta a la emergencia, personal del Ejército Mexicano adscrito al 90 batallón de infantería de la base de operación de Valle de Bravo, acudió al sitio para implementar el plan DN-III-E que contempla el rescate de personas atrapadas en un derrumbe. En el sitio se retiró la estructura de alrededor de tres metros de largo por dos de ancho, se acordonó la zona, se confirmó el deceso del joven y personal de salud trasladó a los heridos a varios hospitales de la zona.