Lucerito Mijares reflexiona sobre las críticas que recibió por presentarse en El Mago tras su fractura

Luego de su debut en El Mago, los peores temores para cualquier actor de teatro musical se hicieron realidad para Lucero Mijares. Y es que la joven actriz, que recién iniciaba temporada, sufrió un accidente tras bambalinas, a unos minutos de iniciar función, el cual le dejaría como secuela una fractura en el tobillo. Tras ser atendida por sus médicos, a la incipiente actriz se le permitió continuar con sus funciones, por lo que Lucerito se valió de un scooter que le permitía moverse por todo el escenario sin problemas, mientras se recuperaba y le quitaban la férula. Por fortuna, la también cantante ya fue dada de alta, por lo que ya no habrá necesidad de que se valga del famoso carrito para desenvolverse en el escenario. Sin embargo, esta experiencia le ha permitido reflexionar acerca de lo importante que es la inclusión y el que todos los espacios puedan adaptarse a las necesidades de todos, especialmente para las personas que viven con alguna discapacidad y que se valen de distintos dispositivos para poder moverse en el mundo. Algo de lo que habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que se mostró empática ante las personas que se enfrentan día con día con situaciones similares.

La profunda reflexión de Lucero tras su accidente

Fue durante una charla que sostuvo con Mezcal TV que la jovencita habló de cómo es que hizo frente a los comentarios malintencionados de algunas personas al verla cumplir con su trabajo valiéndose del cochecito para lograrlo, algo a lo que finalmente no le ha dado mayor importancia, pero que sin embargo la ha hecho reflexionar sobre un tema muy importante: la inclusión. "Esta inclusión (la) necesitamos tener en este país y en muchas partes del mundo, porque a veces no nos damos cuenta de los comentarios que puede hacer la gente", comentó la intérprete al ser cuestionada por aquellas personas que cuestionaron su profesionalismo al haberse presentado con férula durante varias semanas en la obra que protagoniza. “No me quiero meter en esas cosas, pero pues había gente que decía: '¿Y por qué en el carrito?', '¿Y por qué hace las funciones?'. A mí me da exactamente igual, pero también están criticando un poco o juzgando a la gente que tiene una discapacidad”, agregó la hija menor de Lucero y Mijares.

En ese mismo sentido, Lucerito admitió estar ya acostumbrada a las críticas, pues por fortuna para ella, el haber crecido de la mano de dos grandes estrellas de la música la han preparado para enfrentarse a los gajes de su oficio. "Mis papás me han enseñado esta parte de evitar un poco lo comentarios malos o las críticas, todo el entorno, pero pues creo que me han educado como una joven mujer de la época anterior, de la generación anterior, y pues la verdad me siento súper afortunada porque ya tengo como un escudo ante eso".

¿Cómo se encuentra Lucerito?

Por otro lado, Lucerito también habló de cómo es que se encuentra tras haber sido dada de alta, una ocasión en la que se mostró emocionada de poder regresar al teatro al 100 y comenzar una nueva temporada en el teatro. "Obviamente se siente inseguridad porque llevaba más de cuatro semanas sin apoyar el pie. Y pues estoy súper contenta de ya poder, por fin, usar los dos pies, poder bailar, me siento súper contenta y muy libre", contó.

Lucerito y cómo convenció a sus papás para que la dejaran actuar

Segura de sí misma, Lucerito Mijares tomó la decisión de emprender sus sueños como actriz de teatro musical. Para cumplir con esta misión habló con sus padres, quienes se mostraron solidarios con ella ante su ferviente deseo por debutar sobre los escenarios, invitada por el productor Juan Torres. “Primero le dije a mi mamá. Yo en niña buena, (le dije): ‘Está esta obra’, obviamente estaba ahí Juan para explicarle qué era El Mago y de qué se trataba, y contestó: ‘Ay, me encanta’, y la verdad es que estaba súper contenta”, reveló a las cámaras del programa De Primera Mano. acto seguido, el siguiente reto sería convencer a su papá, Mijares: “Justamente me acuerdo que yo le dije a mi mamá que si convencíamos a mi papá las dos... Después de eso fuimos a la casa de mi papá con el señor Torres. Mi papá me dice: ‘Vamos a pensarlo’, y yo tenía un miedo, entonces le dice Juan: ‘No Manuel, pero es que fíjate…’. La única respuesta que estábamos esperando era la de mi papá y pues obviamente era el ‘sí’…”, recordó.