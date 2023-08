El motivo por el que Selena Gomez terminó en el hospital a unos días de estrenar su nueva canción

El verano no podía llegar a su fin sin nueva música, lo que nadie esperaba era el estreno simultáneo que tenían preparado tres estrellas que han marcado el rumbo de la industria en las últimas décadas. Si Ariana Grande sorprendió a sus fans con una reedición de lujo de su álbum debut Yours Truly -que incluye material inédito y un homenaje a Mac Miller-, Miley Cyrus cimbró las redes sociales con Used To Be Young, una de sus composiciones más íntimas en la que da cuenta de su transformación honrando su pasado y la persona en la que se ha convertido hoy. Pero Selena Gomez tampoco se quedó atrás y consiguió posicionar su tema Single Soon, un himno a su soltería, en las listas de reproducción; sin embargo, en medio de la celebración, la protagonista de Only Murders in the Building reveló que se encuentra lidiando con una lesión, si bien, ha tenido que ser atendida en un hospital, todo indica que ya se está recuperando.

Qué le pasó a Selena Gomez

Tras meses de espera y experimentar en distintos géneros, Selena anunció por todo lo alto que estaba más que lista para retomar su carrera como cantante pop con un nuevo álbum que lleva por título SG23, aunque aún se desconocen los detalles del material, hace unos días estrenó el primer sencillo, junto con el videoclip, ofreciendo así un adelanto de lo que será su disco. Como era de esperarse, sus clubs de fans han recurrido a sus cuentas en redes para promocionar y alentar a otros a escuchar el tema, ha sido a través de una publicación de este tipo que la cantante ha dado a conocer que ha tenido que entrar al quirófano tras sufrir una fractura en la mano.

“Me rompí la mano y me operaron”, escribió Selena en la sección de comentarios del post en el que se predice que esta semana su canción podría llegar a los primeros puestos de Billboard Hot 100, un pronóstico que ha llevado a la cantante a dejar en claro que no le preocupan las ganancias ni estar en los tops globales señalando que su verdadero interés es componer junto a su equipo. “No me importa vender nada. Estoy feliz de hacer música con mis amigos”, añadió.

Tal como ha sucedido con otras de sus canciones, en redes sociales han surgido teorías sobre el significado detrás de Single Soon. Una de las más virales apuntaba a que estaría dedicada a The Weeknd, con quien Selena mantuvo un mediático noviazgo en 2017; no obstante, la cantante ha desmentido dicho rumor: “No podría ser más falso”, respondió de manera contundente a las especulaciones.

¿Se viene una colaboración con Karol G?

El regreso de Selena a la escena musical ya se venía cocinando desde hace varios meses. La también actriz había mandado contundentes señales del nuevo proyecto que estaba preparando para sellar su. Y es que además de compartir varias instantáneas en un estudio de grabación en la capital de Francia bajo la leyenda: “No se preocupen, chicos, ya viene. Incluso desde París”, Gomez se ha dejado ver en más de una ocasión a lado de Karol G, lo que ha llevado a sospechar a sus fans de que podría estar preparando una colaboración con la colombiana, quien en los últimos meses ha unido su voz a la de artistas como Shakira y Alicia Key.

