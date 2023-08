Vida nueva, tatuaje nuevo, Joe Manganiello sorprende con un grande diseño en su brazo

Ésta ha sido una temporada de rupturas cuando de Hollywood se trata, por lo que cuando Sofia Vergara y Joe Manganiello anunciaron su separación, la sorpresa pasó a un segundo plano, al sumarse a una larga lista de famosos que terminaron sus relaciones en estos meses. La noticia llegó solamente unos días después de que comenzaron los rumores durante el cumpleaños de la actriz, mientras Sofía se encontraba en unas vacaciones en Italia, los titulares se cubrían con la inesperada noticia. No había disputas, ni conflictos como en otras rupturas, la única controversia era la custodia del perro de la pareja, que Sofía terminaría cediendo a su exmarido. El corte sería limpio, Sofía regresaría de Italia para comenzar las grabaciones de America’s Got Talent, mientras que a Joe se le ha estado viendo en algunas apariciones personales, lejos de los reflectores. Como suele suceder en este tipo de casos, pareciera que Sofía ha decidido cerrar ciclos a través de su guardarropa, cambiando el estilo de algunas de las prendas que se le habían visto en los últimos años. De Joe se sabía poco, hasta que recientemente se pudo ver que él también ha hecho lo propio. Después de haber pasado por un duro momento ante el fallecimiento de su compañero Paul Reubens, parece que Joe ha decidido regresar a sus raíces, y qué mejor que hacer que a través de un tatuaje con gran significado. Lo que ha llamado la atención es el tamaño de este nuevo diseño que se ha sumado a su colección y la importancia que el mensaje que tiene detrás representa en su historia personal.

El nuevo tatuaje de Joe Manganiello

A pesar de que Joe se ha mantenido con un perfil muy discreto desde el anuncio de su separación -aunque siempre ha preferido la privacidad en sus redes sociales-, ha sido a través del artista de caligrafía detrás de esta obra que se ha podido conocer el nuevo diseño que adorna el cuerpo del actor. Ruben Malayan, director de arte, fue quien compartió la imagen, en ella se ve a Joe posando con el brazo al frente -justo por encima de Bubbles, su perro- mostrando un tatuaje de gran tamaño. “Mi más reciente trabajo, el más grande en escala hasta ahora Հրեշտակ para Joe Manganiello, ¡quien estoy seguro de que lo llevará con orgullo!”, según explicó Malayan, se trata de caligrafía armenia.

La palabra escrita en una impecable caligrafía cubre del codo a la muñeca del brazo izquierdo del actor. Pero más allá de su valor estético, parece que el tatuaje tiene un especial significado cuando de los ancestros de Manganiello se trata y es que su herencia armenia se vio representada en este nuevo diseño.

El significado detrás de este tatuaje

Hace poco más de un año, Joe tomó su cuenta de Instagram para compartir unas fotos de bisabuela, la intención era contar un poco de la historia que esta mujer vivió durante el genocidio en Armenia en 1915. “Cada armenio desciende de un sobreviviente, y hoy, 24 de abril, honro a mi bisabuela Tervis ‘Rose’ Darakjian, por encontrar la fuerza para seguir viviendo después de haber recibido un disparo y ser dejada para morir después de ver a su esposo y sus siete hijos ser asesinados en frente de ella en su casa en Harpoot, Armenia (su octavo hijo se ahogaría mientras estaba atado a su espalda, mientras nadaban por el Río Eufrates para escapar de camino de la muerte). Tervis fue encontrada después y puesta en un campo de internamiento, en donde fue embarazada por un oficial alemán designado a Turquía durante la guerra. Ese niño mitad armenio/mitad alemán sería mi abuela Sirarpi y si no fuera por su fortaleza y voluntad de vivir, yo no existiría hoy”, escribió, agradeciendo al equipo de Finding Your Roots, un popular programa de televisión que se dedica a investigar a los ancestros de las celebridades, por poder darle más información sobre lo que había pasado en su familia.

En repetidas ocasiones, Joe ha hablado de su herencia armenia, así como el trauma generacional de los crímenes en contra de esta población que resuenan en la actualidad. Mientras queda claro que es por este fuerte lazo que eligió la caligrafía armenia para este nuevo tatuaje, no se sabe si la palabra ángel va dedicada a su bisabuela o a otra persona en su vida, lo que sí queda en evidencia es que ha decidido hacérselo en un momento de cambios en su vida, tras acabar con su matrimonio tras casi ocho años juntos.

