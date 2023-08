Coco Levy, hijo de Talina Fernández, confirma que se ha dado lectura al testamento de su madre

Con la mejor actitud, la familia de Talina Fernández sigue al pie de la letra lo indicado por la comunicadora tiempo antes de su partida. Un de los asuntos pendientes era precisamente el de la disposición de su testamento y bienes materiales, procedimiento que se ha llevado a cabo entre los suyos en presencia de un notario público, procurando un entorno de respeto. Así lo confirmó Coco Levy, hijo de la también llamada Dama del Buen Decir, quien además dio a conocer que, de manera oficial, él ha sido nombrado albacea de la herencia de su mamá. Recordemos que semanas atrás, Patricio, otro de los hijos de Talina, se encargó de reiterar el buen curso de esta situación, echando por tierra los rumores de supuestas fricciones, siempre seguros de que lo más importante es y será acatar lo estipulado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Cercano al programa de espectáculos Ventaneando, Coco concedió una entrevista al espacio comandado por Pati Chapoy, instante en el que habló de la reunión que recién tuvieron él y sus familiares para dar lectura al testamento. “Acabamos de tener un proceso judicial en el cual, obviamente, se abre el testamento de mi madre y todos los presentes en el testamento de mi madre, o nombrados para ser herederos de algo, tenían que estar…”, explicó, para luego describir el ambiente en el que se suscitó esta reunión cuya conclusión tuvo un desenlace favorable para todos, según dejó saber. “Pasamos una mañana de amor, cariño y comprensión, fuimos a la junta con el notario, nos leyó lo que tenía que leer, y cuando acabamos de ahí nos apapachamos todos, nos aplaudimos todos…”.

Coco Levy, albacea de la herencia de Talina

En otro momento de la charla con Ventaneando, Coco ahondó en detalles sobre lo ocurrido durante el proceso judicial en el que se conoció lo dispuesto por Talina en relación con su herencia, revelando que a él se le asignó un papel importante. “Ahorita el proceso de espera al nombramiento del albacea formal, ya se nombró… Sí (me toca ser albacea) …”, dijo. En días pasados, Patricio también habló sobre esta circunstancia, siendo enfático en la buena manera en que se ha dado todo entre sus familiares. “Nadie está buscando pelea. Si alguien dice: ‘A mí me gusta ese cuadro, ¿me lo puedo llevar?’, sí llévatelo. Nadie está en ninguna lid de pelearse, ellos dicen: ‘Si Babi lo quiso así, o si Babi lo dejó así, todos contentos, todos felices’. Hasta ahorita no hay ningún problema y no creo que lo vaya a haber…”, dijo al programa Hoy Día, de Telemundo.

VER GALERÍA

La otra propiedad de Talina

A lo largo de las semanas salió a luz la existencia de una copropiedad de Talina Fernández con una de sus mejores amigas, un terreno ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato. Dadas las características de esta propiedad, ha sido complicado encontrar un comprador para la misma, aunque según afirma Coco Levy todo se ha puesto en marcha para poder dar resolución a este pendiente. “Se está vendiendo, no es una propiedad fácil de vender porque su tamaño es espectacularmente loco, entonces no se le vende a personas, se le vende a desarrolladoras que quieran hacer como un campo de golf. El Pato, mi hermano, lo ha promovido durante años y tiene diferentes clientes y etcétera, pero ahorita se paró…”, explicó para la cámara de Ventaneando.

Para los cercanos a Talina Fernández, cumplir con la última voluntad de la Dama del Buen Decir es sin duda de gran importancia. Tanto fue el esmero que la comunicadora puso en ello que incluso dejó una carta a sus seres queridos, en la que pidió se respetara cada una de sus decisiones. Así lo confirmó su hijo Pato, quien habló de este entrañable texto que hoy conservan entre sus más preciados recuerdos. “Dejó una carta escrita con su puño y letra diciendo: ‘Chaparros… si están leyendo esto es porque yo ya estoy en las nubes tocando el arpa, y seguramente los querubines están hartos de escucharme tocar el arpa’… nos dejó una cartita diciéndonos a todos el porqué del testamento…”, dijo al programa de Telemundo, Hoy Día, visiblemente conmovido al parafrasear las líneas escritas por su madre.

VER GALERÍA