'Gracias por mandarme a mi alma gemela', Andy Escalona dedica mensaje a Magda Rodríguez por el Día del abuelo

Cuando Andrea Escalona supo que su hijo Emilio venía en camino una de las primeras cosas que pensó fue lo mucho que le hubiera gustado a su mamá, la fallecida Magda Rodríguez, ejercer su papel de abuela. A pesar de su ausencia física, la presentadora de Hoy está segura de que, de alguna manera, su maternidad estuvo bendecida por la productora quien, este mes de noviembre cumplirá tres años de haber partido. Siempre presente en las fechas importantes, hace unas horas, Andrea recordó a su mamá en su cuenta de Instagram con motivo del Día del abuelo, una festividad que aprovechó para enviarle un mensaje hasta el cielo. Como parte de esta felicitación, Andy compartió varias imágenes junto a su hijo quien acaba de celebrar 8 meses de edad. Aunque Magda no tuvo la oportunidad de conocer a su nieto, tras su muerte, su hija contó que convertirse en abuela era uno de sus deseos más esperados: “Magda ya quería que tuviera un hombre para darle un nieto, no sé, de verdad creo que lo presentía, porque era un afán muy raro”, le confesó la presentadora a los medios de comunicación el año pasado tras anunciar su embarazo.

El mensaje de Andy a su mamá

Con varias imágenes en las que aparece disfrutando con su bebé de una jornada en la alberca, Andy escribió: “Abuelita Magda. Gracias por mandarme a mi alma gemela. ¡Feliz día de la abuela!”. Para Andrea es muy importante inculcar a su bebé el amor por su abuelita Magda, por esta razón ha querido ir dejando testimonio de este tipo de gestos en redes sociales para que, en un futuro, su pequeño tenga la oportunidad de ver cómo desde sus primeros meses honró la memoria de su abuelita. En mayo pasado, durante una dinámica en el programa Hoy, Andrea leyó una carta dedicada a su mamá en la que le expresó lo mucho que le hubiera gustado verla junto a su nieto: “Yo a Magdita la extraño todos los días, aún no puedo creer que ya no esté. Me hubiera encantado verte de abuelita, eres la mujer más fregona que conozco, amo tu entereza, tu valor, si te pudiera regresar un día a la vida te pediría perdón -eso que me considero buena hija- pero nadie sabe lo que es ser mamá hasta que a uno le toca, te amo mucho, te extraño todos los días mamá”.

Los preparativos del bautizo de Emilio

La semana pasada, durante un encuentro con el periodista Edén Dorantes, a las afueras de Televisa, Andrea Escalona compartió que su mamá, de alguna manera se ha hecho presente en los preparativos para el bautizo de Emilio, un evento que prepara para este otoño: “Bautizo sí, quiero que sea en noviembre, no tengo ni lugar, pero fíjate que encontré uno que se llama Magda, lo que es la vida, en San Ángel, está precioso ojalá lo pueda cerrar, todavía no lo cierro, pero le estoy echando ojo a ese lugar, en cuanto tenga la fecha empiezo a invitar a la gente”. La presentadora consideró que el nombre del lugar es una clara señal de su mamá: “Con lo del bautizo de mi hijo, que el lugar se llame Magda me parece una locura”, reconoció. Sobre este evento, Andrea compartió quienes serán las madrinas del bebé: “Mi tía Andrea, siento que la familia siempre es familia, mi tía siempre ha estado ahí, se ha portado como una segunda madre conmigo y también quiero que lo sea con Emilio. Y Annie, la hermana de Marco, lo ama, es una gran tía, es el único sobrino, el único baby de la familia, entonces está lleno de amor por los abuelos, por la tía, por todo el mundo”, reveló.

En esta conversación, Andrea contó que recientemente extravió el collar que mandó a hacer para llevar a su mamá consigo: “No sabes lo qué me pasó. Ya no tengo las cenizas, se me perdieron”, dijo. La presentadora cree que se perdiendo en Televisa: “En el foro, la dejé en una mesa y cuando regresé ya no estaba”. Andy reveló por qué ya no va a volver a mandar a hacer otro collar como este: “Había pensado en reponerlas, porque tengo todas las cenizas en Villa del carbón, sí podría, pero la verdad me siento muy acompañada de mi hijo y mi familia, además siempre la tengo y la pienso. Creo que me acompañaron en el momento exacto y se perdieron, las dejé ir, yo sé que mi mamá siempre está conmigo, la tengo puesta con una virgencita, con su foto, le compro veladoras, yo soy Magda, nunca he sentido que tengo que tatuármela para verla. El otro día, la Legarreta me dijo algo bien lindo: ‘Acabas de hacer un gesto de Magda’ y es que sí, soy yo, sigo pensando como ella, sigo escuchando su voz, a veces pareciera que la ausencia te podría hacer olvidar, que a uno le da mucho miedo eso, pero no, te hace recordarla y pensarla todos los días más”.

La familia que Andy formó

Tras el duelo que atravesó con la partida de su mamá, la vida le sonrió a Andrea Escalona con la llegada de Marco Estrada, su pareja y padre de su hijo con quien decidió formar una familia y ahora disfruta de ver crecer a su hijo. En ese sentido, la presentadora reconoció que esta etapa de la vida que está pasando es la más plena: “No puedo creer que mi chamaco tiene 8 meses, ya se para balbucea, se arrastra padrísimo, hoy nos toca clase de estimulación oportuna. La verdad es que me encanta ser mamá, me encanta mi marido, me encanta mi pareja, mi familia, creo que voy con ellos y me arraigan mucho, me dan mucha paz y tranquilidad, estoy feliz”, reconoció. Aunque respeta al máximo la privacidad de Marco, quien se desempeña alejado de los reflectores, a mediados de julio pasado compartió en Instagram la primera foto de los tres juntos que acompañó de la frase: “Nos amo”, en la imagen la familia aparece en la alberca uno de los sitios preferidos del bebé quien, desde que nació ha vivido entre la Ciudad de México y Acapulco, donde reside la familia de su papá.