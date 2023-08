A corazón abierto, Sergio Mayer Mori habla de su hija Mila: 'Ella me ha enseñado mucho' Sincero, Sergio Mayer Mori conversó sobre su hija Mila y del esfuerzo que ha hecho para brindarle un entorno de estabilidad

Ilusionado, Sergio Mayer Mori vive cada instante mientras disfruta de ver crecer a su hija Mila, de seis años. Recientemente, el joven actor regresó a México luego de permanecer en Colombia trabajando por unos meses, ansioso por reencontrarse con la pequeña, de quien ha platicado en una reciente entrevista en la que se dispuso a abrir su corazón como pocas veces. Orgulloso por su paternidad, el también primogénito de Bárbara Mori y Sergio Mayer habló de lo gratificante que es ser testigo del desenvolvimiento de la niña mientras prevalece la calma entre él y su expareja, dispuestos a construir y brindar a diario un entorno de armonía para ella, según compartió el intérprete visiblemente tranquilo y disfrutando de su vuelta al país, enfocado a su vez en sus múltiples proyectos.

¿Qué dice Sergio Mayer Mori de su hija?

Abierto a dar detalle de esta faceta de su vida normalmente alejada de los reflectores, Sergio concedió una plática al periodista de espectáculos Edén Dorantes, para su canal en YouTube, espacio en el describió a Mila destacando las más grandes cualidades de su personalidad. “Súper inteligente, yo la amo mucho, es lo máximo. Ella me ha enseñado mucho desde antes de que naciera, ahí empezaron las enseñanzas…”, explicó el actor en un instante de la conversación, enfático sobre la gran admiración hacia su hija. “Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecido de que sea la persona que es, me parece impresionante que a su corta edad sea tan inteligente, tan sensible, tan madura, es una persona increíble…”, explicó el joven, quien en ocasiones esporádicas suele mostrar en sus redes sociales vistazos de su convivencia con la niña.

El acuerdo ente él y su ex

A pesar de la separación entre él y la madre de su hija hace ya algún tiempo, Sergio asegura que mantienen un entorno de estabilidad en beneficio de su hija. Según admite, el paso de los años ha sido el mejor aliado en esta tarea, entregando lo mejor de sí mismos en todo momento para cumplir con ese objetivo. “Yo creo que el tiempo nos va dando. Independientemente de las diferencias de perspectiva entre su mamá y yo, siempre lo que hemos querido es lo mejor para nuestra hija, entonces tanto yo como ella siento que estamos haciendo un esfuerzo, y la verdad bien…”, afirmó el también cantante para las cámaras del programa televisivo De Primera Mano. “Yo siempre voy a querer lo mejor para Mila, y lo mejor para Mila no es alejarla de su mamá, todo lo contrario, es tener una buena relación entre los tres… Todo es a favor y con Mila de prioridad…”, afirmó en esa conversación.

Más allá de cualquier versión sobre sus asuntos familiares, Sergio asegura que todo marcha bien en estos instantes, incluso con su expareja. “Yo estoy muy tranquilo, yo sé lo que hago, yo sé cuánto veo a Mila, Natalia también sabe. Hemos dicho muchas cosas a lo largo del tiempo, todo está muy bien y yo amo a mi hija y estoy muy agradecido con Natalia…”, dijo, para luego referirse al tema económico sobre la manutención de la pequeña, revelando que tanto él como su ex buscan siempre alternativas de trabajo para poder dar a Mila todo lo necesario. “No hay como tal una pensión fija por un juez pero lo que te decía, a veces ella está trabajando, yo estoy trabajando y siempre todo es favor de Mila… Todo está muy bien…”, explicó al final de la charla con el medio de comunicación antes citado.

El reencuentro de Sergio con su familia

La vuelta a México de Sergio Mayer Mori ha sido muy especial para él. No solo por la oportunidad de reencontrarse con su hija, sino también con su padre, Sergio Mayer y sus hermanas, Antonia y Victoria. En días pasados, él desfiló junto a su papá y Antonia por la alfombra naranja de los Kid’s Choice Awards, un instante capturado por la lente en el que se les mira a los tres muy sonrientes. Entre otras cosas, el intérprete ha tenido también gestos de cariño hacia su madre Bárbara, a quien le dedicó un profundo mensaje en días pasados. “Gracias por darme la vida, madre hermosa. Eres un alma muy especial y te mereces todo lo bueno en la vida”, escribió.

