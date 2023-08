‘No oigo nada’, el reto que enfrentó Anahí durante el primer concierto de RBD

A mediados de junio pasado, en medio de los preparativos del Soy Rebelde Tour, Anahí sufrió una importante lesión en el oído mientras realizaban el molde el auricular que utilizaría en la gira del regreso de RBD. A poco más de mes y medio de aquel incidente, la cantante enfrentó el pasado viernes algunas consecuencias de esta situación, como el hecho de que no pudo escuchar la música por lo que, de acuerdo con sus palabras, le costó trabajo afinar. Gracias al profesionalismo que posee la cantante logró superar el reto y entonó los éxitos de la agrupación con maestría, aunque reconoció que no fue fácil. Tras el éxito del primer concierto de este tour en El Paso, Texas, Anahí compartió en entrevista con el programa Ventaneando detalles de las dificultades que enfrentó en el primer concierto. Sincera, la cantante reconoció que todavía no recupera por completo la audición; sin embargo, confió en que cada presentación será mejor.

El primer reto de la gira del regreso

Emocionada por el furor que desató el regreso de la banda en El Paso, Anahí se reunió con un grupo de fans que hicieron guardia a las afueras del hotel donde se están hospedando, fue en ese momento en el que la cantante contó cómo fue que desempeñó su trabajo, a pesar de la molestia: “No oigo nada, ayer la sufrí mucho, ¿se notó mucho verdad?, que estaba agarrándome”, confesó a la programa comandado por Pati Chapoy. La cantante reveló cómo fue que logró concluir la presentación con éxito a pesar de no escuchar la pista con la que se guía para cantar: “Es que mira, cuando me pongo el monitor no oigo nada y el otro día me sangró otra vez, entonces, cuando me lo quito oigo, gracias a Dios los gritos, pero no oigo la música, no me puedo afinar, no sé si estoy cantando bien. Ahí vamos, ahí vamos. Cada día va a ser mejor”, explicó la cantante.

Hace un par de semanas, durante la visita de Manuel Velasco, esposo de la cantante al programa La Saga, conducido por Adela Micha, el político compartió más detalles del estado de salud de su esposa, quien continúa en tratamiento médico: “Ella es una mujer muy sana, lamentablemente, tú sabes que a los cantantes les ponen un auricular. Le estaban haciendo uno a la medida -la verdad muy mal quienes se encargaron de esto, porque lo hicieron de manera manual- se les atoró adentro y en vez de haberla llevado al hospital a que lo sacaran con mucho cuidado, con unas pinzas, forzaron y ahí fue donde le perforaron el tímpano. Todavía tiene ese oído tapado, todavía no puede escuchar de ese oído y lo que hace es que se pone los tapones para nadar y lo está haciendo todo con un oído. Si hace movimientos muy bruscos le provocan mareos, entonces tiene que tener más precaución”, explicó el político.

¿Cuando recobrará la audición?

De acuerdo con Velasco, todavía falta un tiempo para que su esposa recupere por completo la audición: “El doctor nos dijo que como la herida es por dentro es hasta que sane y se desinflame por dentro, lo que nos ha dicho el doctor que cuando menos van a ser tres meses y lleva mes y medio. Sí lleva un tratamiento y va al doctor, está bajo revisión”, añadió. Desde que Anahí anunció el regreso de RBD ha estado cobijada por su familia, de hecho, según contó Manuel Velasco, sus hijos Manuel y Emiliano están muy involucrados: “Van a los ensayos y ya se saben hasta parte de la coreografía, Emiliano y Manuel están muy emocionados, porque nunca han visto a su mamá, va a ser la primera vez”. En ese sentido, tras su presentación en el paso, Anahí compartió con su primogénito el encuentro con sus seguidores: “Manu son tus fans, ¿Qué opinas? Diles hola mis fans”, comentó Anahí frente a las cámaras de Ventaneando donde contó que fue el niño quien le pidió atender al público: “Me dice: ‘mamá están mis fans están allá fuera’ y yo: ‘¡Claro!’”.

El 'hasta pronto' a sus hijos

Esta mañana, Anahí compartió con sus seguidores un mensaje en el que dio a conocer que sus hijos tuvieron que regresar a México, una situación que la tenía triste: “Hoy tengo el corazón un poquito apachurrado. Mis 3 güeritos se fueron a México. Les confieso que he llorado toda la mañana. En unos días regresan. Sé que es un poco exagerado, pero me hacen mucha falta y hoy no tendré ese abrazo que me da la fuerza para lograr todo. Pero aquí estoy, con todo mi corazón y mi alma puesta en este sueño que solo con mis hermanos RBD es posible. Llegar a sus corazones es lo que nos tiene aquí a los cinco con toda el alma puesta en este tour único. Soy parte del grupo más increíble que ha existido y esto es mucho más grande que nosotros. Sólo somos el enlace del universo a sus corazones. Para mí es un privilegio gigante estar aquí y darlo todo. Nos vemos esta noche en Houston con un ticket lleno de sueños, amor y nostalgia total. Hemos esperado tanto este momento, ¡vamos a vivirlo al máximo!”, escribió en una de sus historias la cantante quien, desde que se convirtió en mamá, hace 6 años, nunca se había despegado de sus hijos.