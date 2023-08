El emotivo mensaje de Taylor Swift a México tras la presentación del The Eras Tour Conmovida, Taylor Swift agradeció a sus fans mexicanos por su entrega durante las cuatro fechas del The Eras Tour en la Ciudad de México

La espera valió la pena para la multitud de fans mexicanos de Taylor Swift. Por primera vez, la mega estrella pop aterrizó en el país y cumplió con su promesa de alegrar a su público, ansioso por ser testigo del despliegue del The Eras Tour, cuatro fechas de lleno total en el Foro Sol de la capital, cita imprescindible para muchos famosos que tampoco podían perderse uno de los eventos musicales más importantes del año. Tan grande fue la emoción de la afamada intérprete, que a la par de derramar algunas lágrimas sobre el escenario también cumplió con su tradición de regalar su sombrero, esta vez a una de las niñas ubicadas en primera fila, instante captado por la lente de los fotógrafos que inspiró a la cantante, quien tras concluir sus presentaciones dedicó un sentido mensaje de amor a México por el recibimiento y la incondicional entrega de sus seguidores.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

La dedicatoria de Taylor Swift a México

A diferencia de lo que ocurre con más famosos, Taylor prefirió mantener bajo estricta reserva sus movimientos mientras llevó a cabo sus conciertos en México. Sin embargo, la intérprete de canciones como Anti-Hero, Blank Space o Shake It Off no dudó en abrir su corazón y manifestar la emoción que la invade tras haber sido testigo de la euforia que el público mexicano tiene por su obra musical. Así, expresó su sentir con un mensaje en sus redes sociales, el cual ha sido la sensación entre sus millones de usuarios. “Después de años de querer tocar en la Ciudad de México, acabo de ofrecer los 4 shows más inolvidables para los más hermosos y generosos fans…”, escribió la estrella en las primeras líneas de su texto, el cual ha recibido millones de reacciones y una ola de comentarios de los fanáticos enteramente ilusionados tras vivir esta experiencia.

VER GALERÍA

En otro momento, Taylor se refirió al sentimiento presente en estos instantes, orgullosa de escribir nuevas historias junto a su público mexicano. “Me siento muy agradecida por los recuerdos que estamos haciendo juntos con este tour. TE AMO”, finalizó la cantante. Para hacer más emotiva su declaratoria de amor por México, Taylor ilustró sus palabras con fotografías de algunos memorables instantes de su concierto, el cual fue una retrospectiva de su trayectoria musical ensamblada con fascinantes coreografías, el juego de luces multicolor y efectos sobre el escenario y la revelación de los sorprendentes looks de la diva pop, quien además convirtió su noche en una pasarela en la que presumió vestidos de lentejuelas con pedrería de firmas como Roberto Cavalli, Etro y hasta un fulgurante body de Atelier Versace, tan solo por mencionar algunos.

VER GALERÍA

Taylor y el detalle hacia una fan mexicana

Es conocido por todos el factor sorpresa con el que Taylor hace de sus conciertos momentos especiales. En México, además de cantar temas inesperados para su público, también tuvo un acercamiento con una de las pequeñas fans que miraban el show muy cerca del escenario. Mientras la estrella interpretaba su canción titulada 22, y como parte de una tradición en su tour, regaló su sombrero a una niña, a quien dio un abrazo ante la mirada de los miles de asistentes. Fue precisamente esta foto con la que Taylor se abrió de capa para dedicar a México unas palabras, contenta de la respuesta de sus fans.

El histórico paso de Taylor Swift por México

De inicio, el anuncio de la visita de Taylor Swift generó grandes expectativas e incertidumbre entre los fans mexicanos. Con el paso de los días, se dio a conocer la logística en la venta de boletos a través de una preselección para los seguidores, quienes agotaron de manera inmediata las localidades de las cuatro fechas ofrecidas en el recinto de la Ciudad Deportiva, con capacidad aproximada para 65 mil espectadores. Cada día, la cantante ofreció casi cuatro horas de concierto, haciendo un repaso por lo más esencial de su carrera discográfica a través de 45 canciones divididas en nueve eras: Lover, Fearless, Evermore, Reputation, Speak Now, Red, Folklore, 1989 y Midnights. Así mismo, se ha reconocido la importante derrama económica del The Eras Tour por México, una cantidad de mil 12 millones de pesos, según estimó la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de la Ciudad de México (Canaco).

VER GALERÍA