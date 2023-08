Lucero y Mijares se sinceran respecto a la razón por la que no tuvieron más hijos

Luego de haber sido considerados como uno de los matrimonios más estables del mundo del espectáculo, Lucero y Mijares tomaron la decisión de poner punto final a su relación de pareja y continuar sus caminos por separado, pero siempre unidos a través del amor que ambos tienen por sus hijos, iniciando así una cercana y entrañable amistad que perdura hasta el día de hoy. Prueba de ello es la complicidad que se hace evidente cuando están juntos, incluso cuando no están sobre el escenario, pues la conexión que nació entre ellos continúa intacta. Es por eso que cada que hablan de su relación lo hacen con total apertura e incluso se permiten bromear sobre algunos de los capítulos que juntos escribieron durante su matrimonio. Tal y como sucedió durante una reciente entrevista en la que con su peculiar sentido del humor hablaron de la razón por la que no tuvieron más hijos.

Fue durante una charla que sostuvieron con la estación de radio Amor 106.7 en Chicago, Estados Unidos, que Lucero y Mijares fueron cuestionados sobre la razón por la que solo tuvieron dos hijos, luego del que el intérprete dejara en claro que el siempre soñó con una familia numerosa, algo que finalmente no se cumplió al 100, pues decidieron quedarse solo con José Manuel y Lucerito. “Yo quería cuatro hijos”, expresó el intérprete con total sinceridad. “Tú mandaste que fueran dos, que porque así es la familia perfecta, porque así es tu familia: tu mamá, tu hermano y tú”, agregó en un tono muy serio, pero en un contexto en el que quedaba en claro en el que quedaba en claro que su ‘reclamo’ era en tono de broma

Al escuchar las palabras de su ex y ahora compañero de gira, Lucero no pudo evitar defenderse, dejando muy claras las razones por las que decidió quedarse solo con dos hijos, a pesar de que su entonces esposo esperaba algo muy distinto sobre su familia. “Tenemos dos manos, para un hijo y para una hija”, compartió la intérprete entre risas, dejando a Mijares sin argumentos para rebatir su posición. “Bueno contigo eran cuatro… Es más, por qué no tienes otros dos y me los presentas”, agregó Lucerito entre risas, tomándose el tiempo para reflexionar sobre sus palabras. “Bueno, ahorita ya serían nuestros nietos, ya no viene al caso”, agregó.

Siempre unidos

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, Mijares atendió a la prensa a su salida de un evento en la Ciudad de México hace unas semanas, una ocasión en la que aprovechó para aclarar las cosas respecto a su relación con su ex, dejando en claro que planea pasar el resto de sus días al lado de Lucero, pero siempre como buenos amigos. “Estamos envejeciendo juntos, porque aparte somos vecinos”, expresó el artista en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes, luego de que fuera cuestionado sobre si se veía compartiendo su vida con Lucero nuevamente. “De que vamos a envejecer juntos, sí, pero por la locación de nuestras casas”, agregó el intérprete, dejando en claro que su relación con la cantante siempre será de amistad y por sus dos hijos.

Por otro lado, Mijares fue cuestionado sobre si ha tenido la posibilidad de hablar con Lucero sobre su reciente ruptura con Miche Kuri, una oportunidad que el intérprete aprovechó para dejar en claro que, en temas del corazón, prefiere mantenerse al margen, pues respeta completamente la privacidad de su exesposa. “No, fíjate que es un tema que no, y mira que hemos salido a cantar juntos, pero es una situación (su separación de Kuri) que no le toco”, compartió el artista. “Ahora sí que es sumamente personal eso. Nunca se lo toqué, ni al principio ni a mediados de la relación”, agregó.

