La velada de Salma Hayek y Angelina Jolie en compañía de sus hijos, Valentina Paloma y Pax

A lo largo de su carrera, Salma Hayek ha logrado crear entrañables amistades con algunos de sus colegas más famosos. Una de esas relaciones es la que ha construido con Angelina Jolie, con quien tuvo la oportunidad de trabajar en la película de Marvel Eternals, a raíz de la cual nació su relación, la cual solo se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo, pues incluso las hemos visto compartir algunos de los instantes más especiales de su vida, tal y como sucedió durante uno de los cumpleaños de la veracruzana, en el que Angelina incluso aprendió una de las tradiciones más mexicanas que existe, que es empujar a alguien a su pastel de cumpleaños. Y aunque había pasado un tiempo desde la última vez que se les vio juntas, este fin de semana las actrices fueron captadas a su salida de un restaurante en Los Ángeles, luego de haber compartido una cena, en la que también estuvieron respectivos hijos, Valentina Paloma y Pax, quienes al parecer también han formado una linda amistad.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El encuentro de Salma y Angelina

Las actrices fueron vistas a su salida del restaurante italiano The Nice Guy, en donde pasaron una velada muy especial, en compañía de sus dos hijos, poniéndose al día sobre sus vidas y reforzando la amistan que nació hace algunos años atrás. Para esta ocasión, Salma optó por un conjunto de pantalón con estampados al mismo tono y una chaqueta de piel negra, la cual combinó con una blusa al mismo tono, la cual llevó desabotonada solo en la parte de arriba, llevando el pelo recogido en una cola de caballo baja y un maquillaje discreto. La actriz fue vista saliendo del lugar de la mano de su hija adolescente, quien optó por un look más casual, pues combinó unos jeans holgados con una blusa básica color negro.

Por otro lado, Angelina optó por un vestido largo color negro, el cual contrastó con una elegante gabardina color beige y zapatillas al mismo tono de su vestido, llevando gafas oscuras y el pelo suelto y lacio, sin mayor producción, un look perfecto para una tarde de amigas, relajado, pero siempre elegante, algo que ha caracterizado a Angelina, quien siempre encuentra la forma de sorprender a todos con sus looks en cada aparición pública.

VER GALERÍA

Angelina comparte detalles de su amistad con Salma

Fue en noviembre de 2021 cuando Angelina Jolie se mostró abierta a compartir algunos detalles de su amistad con Salma Hayek, revelando cómo fue que nació su relación. “Amo a Salma, puedo ir con Salma para siempre. Es uno de los más grandes regalos que me dio esta película (Eternals). Hemos estado juntas en este negocio desde hace mucho tiempo y realmente no nos habíamos conocido, porque yo no soy muy social y nunca pasamos tiempo juntas. Y ahora somos amigas y somos muy cercanas, ella es mi hermana, la amo y ella es brillante, amable y maravillosa”, reconoció la artista.

En esa misma charla, Angelina también se refirió a la ocasión en la que celebró el cumpleaños de Salma, en medio de las grabaciones de Eternals. Y aunque la vimos muy divertida, durante el íntimo festejo que disfrutó Salma, Jolie confesó que fue complicado aventar a su amiga al pastel, incluso consideró que tendrá que permitir que Hayek le haga lo mismo en cumpleaños, el próximo año: “Sí ahí estuve, ustedes tienen unas tradiciones muy inusuales en México”, dijo entre risas. Jolie confesó que casi no imprimió fuerza a la hora de lanzarla al pastel: “Fue una empujadita muy gentil. Sí, para serte honesta, para mí, fue un tanto difícil, pero ahora siento que se la debo de regreso para mi cumpleaños, así que se las va a tener que ingeniar”, comentó.

VER GALERÍA