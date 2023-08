Adrián Uribe ahonda en detalles de la situación legal que enfrenta

Son meses de constante trabajo para Adrián Uribe, quien a la par permanece ilusionado por la próxima llegada de su tercer hijo, el cual podría nacer a finales de octubre o principios de noviembre. Mientras tanto, el actor también atiende la situación legal que enfrenta con algunos de sus exempleados, dejando todo en en manos de su equipo legal para conseguir una pronta resolución. Seguro de su proceder, también compartió nuevos detalles de este asunto que acaparó el interés mediático semanas atrás, pues entre los rumores surgidos se habló del posible embargo de su casa, una versión desmentida por el intérprete, quien a su vez ha alzado la voz en contra de la información carente de toda veracidad.

¿Embargaron la casa de Adrián Uribe?

Directo como suele ser, Adrián ahondó en más aspectos relacionados con el tema legal que enfrenta. A pregunta expresa de los reporteros sobre si debido a lo sucedido habían embargado su casa, el actor respondió. “No, para nada (me embargaron la casa), hubo una solicitud pero no. Lo único que te puedo decir es que se está arreglando, los abogados están arreglándolo y todo., esperemos salir bien librados…”, comentó en otro instante de la charla, declaraciones retomadas por medios como Despierta América, revelando a su vez la instancia legal encarada de llevar el caso. “Sí, se está arreglando ahí (en conciliación y arbitraje) donde se arreglan todos los asuntos laborales y te digo, yo siempre he sido muy justo. Nunca he sido alguien injusto con la gente que trabaja conmigo y estoy muy tranquilo. No se le dará menos pero tampoco se le dará más…”, explicó.

Con total apertura, Adrián además aprovechó el espacio para echar por tierra todo tipo de especulaciones. “Ya me están haciendo viviendo en un puente, de homeless (persona sin hogar). Ustedes más que nadie sabe que no hay que hacer caso de todo lo que se dice. Lo único que te puedo decir es que mis abogados están arreglando el asunto…”, explicó. Por primera vez, el también comediante se refirió a los involucrados con este litigio. “Es un tema legal que está desde 2016 con mis exmúsicos, y obviamente yo siempre he sido una persona muy justa, y en tantos años que llevo con tanta gente que ha trabajado conmigo, nunca he tenido problema legal más que hasta ahora…”, afirmó.

Su postura ante lo dicho por ciertos medios

Adrián además se expresó en contra de algunos medios que han hablado del caso, haciendo eco de información falsa y errónea, como el hecho de manejar cifras exorbitantes en torno al supuesto valor de su casa. “Luego la gente piensa que uno es millonario y no, uno trabaja, a uno le cuesta mucho trabajo lo que uno tiene. Estamos atendiendo el tema…”, afirmó. “Eso es lo único malo (de algunos medios) que irresponsablemente de repente, porque ni siquiera hay una investigación, un sustento realmente, y avientan unas cantidades y yo digo: ‘Ojalá valiera eso mi casa’… Mis abogados están arreglando el asunto y no crean lo que dicen, menos en ese tipo de programas…”, expresó luego que uno de los periodistas en el lugar le hablara de la supuesta existencia de pruebas en torno al embargo.

Ilusionado por el embarazo de su esposa

En otros temas, Adrián aprovechó para hablar de la gran felicidad al interior de su familia por el embarazo de su esposa, Thuany Martins, con quien ya tiene una hija en común, Emily. En ese sentido, reveló cómo se encuentra la guapa modelo. “Es diferente para ella porque está mucho más tranquila, mucho más relajada. No ha tenido tantos achaques como fue el primer embarazo. La verdad es que ha fluido bastante bien, esperemos que el parto sea igual natural, como fue el de mi hija, y que todo salga bien…”. Así mismo, contó cómo se eucnetra su hijo Gael con la noticia del próximo nacimiento de su nuevo hermanito. “Mi hijo Gael está feliz, la verdad”, compartió el intérprete antes de despedirse, dejando claro que tanto en lo familiar como en lo profesional prevalece la estabilidad, algo de lo que se siente muy orgulloso.

