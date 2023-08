'Te quedas en mi corazón para siempre', Romina Poza se despide de su primera telenovela

En junio pasado comenzó para Romina Poza una de las experiencias más significativas en su inicio como actriz: su debut en las telenovelas. La hija mayor de Mayrín Villanueva y Jorge Poza ingresó por la puerta grande a la industria como parte del elenco protagónico de Vencer la culpa, producción de Rosy Ocampo donde dio vida a Yaneli, un personaje del que hace unas horas se despidió en redes sociales, luego de concluir las grabaciones de esta historia que llegará a su fin en la pantalla chica el próximo 13 de octubre. Con 22 años de edad, la joven actriz disfrutó al máximo de su primera experiencia en las telenovelas, género en el que su mamá es todo un referente y en el que ahora, ella y su hermano Sebastián, han comenzado a explorar. Con un reel en el que se le ve ingresar al camper, el espacio donde se preparó antes de cada escena, vestida como Yaneli, Romina le dijo adiós a este personaje. Aprovechó para agradecer a sus compañeros de escena de los que tanto aprendió en los últimos meses y al público que le ha mostrado su apoyo por su trabajo en este proyecto.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Un personaje lleno de aprendizaje

De acuerdo con Romina, su experiencia en Vencer la culpa marcó un antes y un después en sus inicios como actriz: “Yaleni, hoy me despido de ti con lágrimas en los ojos y el corazón en las manos desbordando amor, admiración, aprendizaje, superación, ganas, nostalgia y muchas otras y tantas cosas. Fuiste, eres y serás esa puerta que sin imaginarlo se abrió en el momento indicado, cuando estaba lista para entrar y caminar esta carrera y nunca volver a cerrarla. Te quedas en mi corazón para siempre y hasta siempre”, escribió en la primera parte de esta publicación en Instagram que generó la reacción de más de 4 mil de sus seguidores, entre ellos sus hermanos Julia y Sebastián, quien le escribió en los comentarios: “Qué bien lo hiciste. Felicidades por un proyecto más. Te amo”.

VER GALERÍA

El apoyo incondional de su familia

Romina continuó su despedida resaltando el trabajo de la producción, de todos aquellos que no aparecen a cuadro; sin embargo, son esenciales para la realización de cualquier telenovela: “Gracias a todas las personas detrás de esto que lograron y me enseñaron tanto para sacar adelante este hermoso y complejo personaje. Sin ustedes, Yaneli no sería lo que es; su esencia, energía y presencia estaría perdida. Gracias por ayudarme a superarme actoralmente, guiarme para poder verme y ver todo de lo que soy capaz de hacer y enseñarme el largo camino que me queda por aprender y si me permiten, seguir aprendiéndoles. Los admiro y respeto con lo más honesto de mi ser, son unos grandes maestros. Los quiero con el corazón. Hicieron de esta primera experiencia, única y un viaje hermoso e inolvidable. Corte y queda. Es todo para todos. Nos vemos pronto, ¡Gracias!”, finalizó la actriz.

Entre los comentarios que destacan, el de su mamá, Mayrín Villanueva no podía faltar: “Eres una gran actriz. ¡Felicidades bonita!”, le escribió la también actriz. Hace un par de meses, Romina le confesó en una entrevista al periodista Edén Dorantes que el apoyo que tuvo en su casa durante este proyecto fue uno de los motores más importantes: “El apoyo a mi familia es lo más real que tengo, me encanta que lo hagan conmigo y que mi familia esté a mi lado siempre, aplaudiéndome lo que logro y recogiéndome cuando me caigo”, reconoció la joven actriz. En esta conversación, Romina habló del gran cariño que le tiene a Eduardo Santamarina quien ha sido una figura muy importante en su vida: “Yo adoro con todo mi corazón a Lalo, ha hecho un hogar con nosotros también, con mi hermano, con el paquete con el que mi mamá llegó, nos ha dado muchísimo amor, es un papá increíble y yo le agradezco muchísimo el cariño y el apoyo que nos ha dado, es una gran persona”.

VER GALERÍA

Su miedo a actuar

Aunque Romina posa consiguió conquistar al público en su debut actoral, en junio pasado, confesó durante su visita al programa de Montse & Joe que el proceso para aceptar que su futuro estaba en la actuación fue complejo: “El yo aceptar que quería ser actriz fue un proceso difícil. Yo tenía mucho miedo, eran muchos miedos y limitaciones que yo solita me fui poniendo. Acabé toda mi escuela, hasta prepa, entré a estudiar a la universidad, porque pensaba yo no voy a caer en eso (en la actuación). Muy dentro de mí quería, pero me daba mucho miedo. A mí me encantaba verlos (a sus papás) y estar detrás de las cámaras viendo lo que hacían, para mí era alucinante”, explicó. Tras vencer sus miedos, Romina obtuvo su primer papel en una telenovela y vio cristalizado un anhelo que tuvo desde niña: “Ser parte y sentirme parte del elenco protagónico para mí es un sueño, yo no lo veía venir tan pronto”, declaró en mayo pasado al programa Hoy.