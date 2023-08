El emotivo momento de Vadhir Derbez con Eugenio: 'Sabíamos que iba a remover algunas cosas'

Paralelo a su carrera actoral, Vadhir Derbez ha tenido la oportunidad de explorar su pasión por la música, una disciplina artística que le ha permitido internarse en los capítulos más personales de su vida, tal como ha sucedido con su nuevo sencillo, Morrito, cuya letra y video narra la historia de un niño que lidia con la ausencia de su padre, que pasa la mayor parte de su tiempo trabajando, pese a los momento perdidos finalmente llega el perdón y, con ello, la reconciliación. La íntima canción ha reabierto una ventana hacia las vicisitudes de la relación del artista con su papá, Eugenio Derbez, una situación sobre lo que ha abierto su corazón Vadhir señalando que, si bien, enfrentaron una serie de altibajos en el pasado, hoy es consciente de la posición en la que se encontraba el protagonista de No se aceptan devoluciones, quien en los últimos años se ha enfocado en restablecer y fortalecer su vínculo con todos sus hijos mayores, según ha explicado el actor.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

'Pagué las consecuencias', Vadhir Derbez sobre el aparatoso accidente que sufrió en Jamaica

Vadhir Derbez recuerda cómo se sentía en su relación más tóxica: ‘Eran migajitas de amor’

Vadhir Derbez sobre cómo ha evolucionado su relación con Eugenio Derbez

El intérprete visitó el foro del programa Ventaneando para ahondar en el significado detrás de su tema musical, el cual es de su autoría y está basado en sus experiencias más íntimas: “Al final de cuentas el video y la canción va mucho desde este niño interior que tenemos, estos vacíos que luego llegan a existir y estas heridas”, explicó recalcando que la canción busca fomentar conciliación y empatía, “No he querido que el mensaje se vaya mucho Vadhir contra su papá o algo así porque cero va por ahí. Estoy consciente y estoy tan bendecido de que mi papá tenga esta consciencia y esta empatía de decir: ‘Me doy cuenta de lo que hice y lo que pasó’, y está intentando hacer esos cambios y estar. Él también en su momento hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tuvo y por eso está dónde está”.

Dando lecciones de sinceridad, el también actor habló del proceso de sanación que ha recorrido de la mano de su padre y negó haber guardado algún resentimiento por el pasado: “No necesariamente de no estar en la misma casa, pero siento que hubo muchos momentos donde me hubiera gustado que estuviera y cositas así. Yo he platicado con él y eso ha sido un proceso muy nuestro, pero también soy muy empático, no era un resentimiento de decir no puedo verlo a la cara, no, al contrario, lo entiendo”, dijo.

Vadhir mencionó que al ser parte de esta industria comprende las circunstancias a las que debió hacer frente su padre. “Ahorita que también estoy en este trabajo desde hace muchos años entiendo lo demandante que es, entiendo todo eso”, agregó antes de aclarar qué busca transmitir con su canción, “Es más, el mensaje de esta canción al final de cuentas, que es lo que quiero que la gente se lleve, es como revisitar estas heridas y esta manera de llevar la relación de los padres con los hijos, de saberse escuchar y comunicar de una mejor manera (...) Es importante que sanemos esas cosas, tratar de dejar el pasado atrás aunque duela un poco porque el presente es lo que tenemos ahorita y lo único que podemos controlar es lo que hacemos y cómo nos llevamos de aquí en adelante”.

VER GALERÍA

La reacción de Eugenio Derbez a la profunda canción de su hijo

Al recordar cómo reaccionó su papá cuando escuchó la canción, Vadhir contó que Eugenio se conmovió hasta las lágrimas mostrándole su incondicional apoyo desde el primer momento: “Sí (lloró). Tuvimos un momento precioso, muy fuerte, pero muy bonito. Obviamente, como siempre tuve todo su apoyo, él entendía más que nadie lo que era que yo hubiera hecho una canción y un proyecto tan honesto y de un lugar de la verdad, él siempre me ha apoyado para crear desde ese lugar. Sabíamos que iba a remover algunas cosas, pero lo más importante es que estuviéramos cómodos los dos con esto y estamos contentos de ver que está tocando muchos corazones”.

Eugenio Derbez agradece las muestras de cariño ante la partida de Fiona

Cómo afronta Eugenio Derbez el fallecimiento de Fiona

Con el corazón en la mano, el cantante compartió cómo se encuentra su familia tras la reciente partida de Fiona: “Obviamente una muerte así no la esperas para nada”, dijo explicando que la perrita no presentaba ningún problema de salud, “No (estaba enferma), lo normal que tienen los perros de esa raza y de esa edad, pero no es como que lleváramos tratándola de algo, de la nada, un día estaba jugando, estaba perfecta y pasó eso, y a todos nos agarró como de bajada, en shock”.

Asimismo, Vadhir comentó que todos sus hermanos se han volcado en Eugenio demostrándole su cariño y apoyo en este difícil momento, pues el actor era el más apegado a Fiona: “Viene el bajón y mi papá, que es el que estaba así (muy cercano) a ella, le está pegando mucho y estamos apapachándolo. Tratamos de ir al set a verlo porque está trabajando, entonces es estar ahí con él y que el tiempo vaya poco a poco sanando, pero ella siempre va a estar ahí con nosotros”.

VER GALERÍA