Natalia Esperón habla del embarazo de su hija Tali: 'Su papá estuvo con ella'

El amor es inmenso en el corazón de Natalia Esperón a tan solo un mes del nacimiento de su primer nieto, el bebé de su hija Natalia, la joven de 27 años a quien en el pasado tuvo durante su relación con Pepe Bastón. Como pocas veces, la actriz habló de un episodio complicado en el periodo de embarazo de su primogénita, cuando esta tuvo que permanecer varios días hospitalizada para atender un problema de salud del que por fortuna pudo salir adelante. Sin embargo, asegura aquellos fueron días de profunda reflexión e incertidumbre, pues el temor la invadió desde el primer instante, algo de lo que pudo liberarse al asumir con claridad ese momento, manteniendo conversaciones con su hija, feliz de contar con el apoyo de sus seres queridos, entre ellos su padre, quien permaneció a su lado.

Sincera, Natalia relató durante una entrevista para el canal de YouTube de Anette Cuburu cómo se dio esa situación, misma que puso a todos los suyos en alerta. “El embarazo de Tali iba muy bien y de repente un día yo salgo del llamado un viernes, va a comer Tali conmigo y me dice: ‘Mamá, siento un dolor en la espalda baja fuertísimo, me siento muy mal’… empiezas a buscar como lógicas para no ser mamá alarmista ni nada… Me dice: ‘No sé, es como un malestar, no sé si sea parte del embarazo o sea que algo está mal’… El sábado como por ahí de las 12 del día, -porque se quedó Dominga, Dominga es nuestra perra goldendoodle-, me habla por teléfono: ‘Mamá, vamos al hospital… ¿podrías venir por Dominga al hospital?’… Voy por Dominga, regreso a Dominga, Pepe (Bastón) estaba en la casa que había ido a ver a Machi, y le digo: ‘¿Ya viste que Tali está en el hospital?’…”.

Natalia, invadida por el miedo

En medio de lo ocurrido, Natalia Esperón reconoce que sintió temor por la situación de su hija, pues fue inevitable evocar el momento de la pérdida que ella sufrió en el pasado. “Ya me voy al hospital y traía al parecer una bacteria, que se le había roto la placenta entonces se estaba saliendo el líquido amniótico. Se me vinieron todos los demonios a la cabeza y era un constante repetirme: ‘Esta no es mi historia, esta es la historia de mi hija, no tiene nada que ver. Habrá similitudes en que es algo de alto riesgo pero Natalia, separa las cosas, esto no tiene nada que ver’…”, contó en otro instante de la charla, revelando el diagnóstico proporcionado por sus médicos. “Hacen los estudios, me la canalizan, tuvo un E. coli bastante fuerte, se quedó un mes una semana en el hospital. Súper fuerte porque siempre estaba latente que ya podía nacer en cualquier momento y era una cosa chiquitita, entonces nos daba mucho miedo…”.

Tali, cobijada por su familia en el instante más difícil

Durante su hospitalización, Tali recibió el apoyo incondicional de sus seres queridos, tanto el de sus padres como de sus amigos cercanos, quienes la visitaron de manera frecuente en el hospital, según recuerda la actriz. En ese espacio, además habló de la forma en la que pudo liberarse de sus temores. “Tali y yo encontramos una manera tan bonita de poder platicar, de poder sacar los miedos, sin juzgar, sino entender de que estando en el hospital en unas condiciones tan difíciles siempre existe el miedo de una pérdida o de algo así. Es una gran mujer mi hija, la admiré muchísimo. Estar en el hospital canalizada, después le pusieron un cateterismo… todo se acomodó perfecto en la novela, no me tocó irme de viaje en esas fechas, todos los días me pude ir a comer con ella… Pudimos comer, su papá estuvo con ella también, su cuñada, sus amigas, le hicimos casi departamento ahí en el hospital…”.

Tras superar ese duro momento familiar, Natalia celebró la recuperación de su hija, quien asegura le manifestó su satisfacción por poder dedicar tiempo a pasar la última etapa de su embarazo en completa calma, teniendo de alguna manera comunicación con su bebé. “De repente la dieron de alta, llegó a su casa… Me dijo: ‘Mamá, tú no tienes idea cómo pude estar con José María en comunión él y yo, ahora sí concentrada en el embarazo’… En este momento ella sí se pudo dar ese tiempo de estar ella con su bebé, de comunicarse, de transmitirle amor, de transmitirle seguridad de que todo iba a estar bien… Fuerte la experiencia, nació el 25 de julio mi chiquito… Es lo más bonito del mundo”, expresó la actriz.

