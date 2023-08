Conmovido, Carlos Rivera recuerda a su padre a un año de su partida

Sin duda alguna, el último año ha estado lleno diversos acontecimientos que han marcado la vida de Carlos Rivera. Y es que tras haber celebrado su boda con Cynthia Rodríguez, el también actor enfrentó uno de los instantes más dolorosos de su vida al tener que darle el último adiós a su padre, el señor José Gonzalo Gilberto Rivera, quien falleció mientras el intérprete se encontraba de gira por España. A un año de aquel duro momento, el intérprete aún no logra acostumbrarse a la ausencia física de su progenitor, especialmente ahora que se ha convertido en padre, pues lamenta el hecho de que don José no haya conocido a su nieto, así como el iniciar esta etapa de su vida sin su compañía. Es por eso que al cumplirse el primer aniversario de su partida, Carlos ha querido rendirle un emotivo a la memoria de su padre, a través del cual ha dejado en claro lo mucho que le hace falta, y la añoranza por su presencia física.

Carlos Rivera recuerda a su padre

A través de su perfil de Instagram, el intérprete compartió una fotografía en blanco y negro en la que se le puede ver sentado en una mesa y junto a él su papá, a quien el cantante abraza efusivamente. Al pie de dicha fotografía, Rivera escribió unas palabras en las que expresó su sentir al recordar la partida de don José Gonzalo, abriendo completamente si corazón y mostrando su lado más sensible. “Y aunque llore y vuelva a llorar, nunca va a ser suficiente ni será. Y aunque el tiempo pueda pasar, no te olvido ni te quiero olvidar. Porque hay almas que jamás se soltarán…”, escribió el intérprete al inicio de su mensaje. “Un año entero sin ti, papito. Donde quiera que estés, Te amo para siempre”, finalizó conmovido.

Como era de esperarse, sus fans no tardaron en solidarizarse con el cantante, por lo que en la sección de comentarios le dejaron un sinfín de mensajes en los que le demostraron su apoyo, llamando la atención entre ellos los que le dejaron algunos de sus amigos famosos como Juan Carlos Valladares, Maribel Guardia y Leonel García, quienes enviaron sus condolencias a su colega en este día tan sensible, pues a pesar de que el tiempo ha pasado, las heridas por la partida de don José siguen abiertas en el corazón de Carlos.

La relación de Carlos y don José

Para Carlos, la relación con su papá fue fundamental. El también actor recuerda cómo de su mano logró dar los primeros pasos en la conquista de sus sueños, algo que valora hasta el día de hoy al ver los frutos de su trabajo de varios años, desde su salida del reality musical La Academia, hasta su paso por los escenarios de varias ciudades del mundo. “Él es un personaje que en mi vida es muy importante, porque cuando yo era niño se separa de mi mamá, y tal vez no lo vi tanto como me hubiera gustado. Cuando crecí cambió completamente nuestra dinámica y se convirtió en mi mejor amigo, y se convirtió en esa persona que lo que sea que yo quiero hacer él me apoya y me ayuda y dice: ‘¿Cómo te ayudo?’…”, contó en una entrevista concedida a Ventaneando en mayo de 2021.

El apoyo de los suyos, su principal aliciente

A pesar de las dificultades emocionales a raíz del fallecimiento de su papá, Carlos se encuentra agradecido con las personas que le han brindado cobijo, entre ellas su esposa, Cynthia Rodríguez. Y aunque ha sido muy reservado al tocar el tema públicamente, en alguna ocasión expresó su sentir ante esta ausencia que sigue pesando para él. “Muchas gracias, ahí vamos, son tiempos muy complicados y difíciles, pero aquí estamos. Sí, el apoyo de los fans es muy importante, todo el cariño, he sido muy abrazado y lo agradezco mucho”, dijo en una entrevista con Ventaneando tras la muerte de su papá, a quien además le dedicó un mensaje en redes sociales poco después del deceso. “Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que lo hizo temblar fue el maldito Parkinson cuando apareció… me vas a hacer falta siempre papito…”, escribió.