Así fue el discreto matrimonio entre Natalie Portman y Benjamin Millepied

No cabe duda que el 2023 ha sido un año repleto de grandes sorpresas dignas de reconocimiento en la historia de la humanidad. Ya sea por sus características o peculiaridades, múltiples fenómenos sociales vinculados a un amplísimo espectro de temas han marcado durante ocho meses la agenda en la opinión pública. Lo anterior dificulta un poco la tarea a la hora de definir un calificativo único para el periodo; sin embargo, más de uno estará de acuerdo en denominar al 2023 como “el año de las separaciones”, Los divorcios no son algo nuevo, aunque, en las últimas semanas —particularmente durante el verano—, vimos a las parejas más sólidas del mundo del espectáculo ser víctimas de la ola de rupturas. Entre los casos más sonados destacan Sofía Vergara y Joe Manganiello, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau y Sophie Gregorie, o Britney Spears junto a Sam Asghari, pero quienes concentran la atención mediática actualmente por ser de los últimos dúos en sumarse a la lista son la actriz Natalie Portman y el productor Benjamin Millepied. El pasado 8 de agosto el portal Us Weekly reportó la separación de la pareja tras 11 años de matrimonio. Una fuente anónima dijo al medio que luego de los rumores de infidelidad por parte de él, Natalie intentó llevar a buen puerto su hogar para evitar un rompimiento familiar absoluto que dañara la integridad de sus hijos, pues el amor debe prevalecer por encima de todo; aquí te contamos cómo fue su historia.

Aún cuando ambos forman parte fundamental de la industria en Hollywood, Natalie y Benjamin optaron por mantener su relación alejada de los reflectores. Por ello, son pocos los momentos en los que la pareja dejó ver el respeto y admiración mutua que nutrieron a lo largo del tiempo. La actriz Natalie Portman y el ex bailarín, director y productor Benjamin Millepied se conocieron en 2009 durante la filmación de la película ‘Black Swan’ (El Cisne Negro), un extraordinario thriller psicológico dirigido por Darren Aronofsky, donde él trabajó como coreógrafo y ella interpretó a Nina Sayers, una joven bailarina en una compañía de ballet en Nueva York, sobreprotegida por su madre y sujeta a la mayor de las presiones para ejecutar a la perfección el cisne blanco y el cisne negro del repertorio de ‘El lago de los cisnes’. Millepied le enseñó a bailar para interpretar a la perfección la hermosa coreografía de esta obra de ballet clásico. En ese entonces Portman declaró: “´Él me estaba enseñando a bailar. Ya sabes, una de esas historias románticas. Definitivamente fue emocionante y divertido. Fue hermoso. No sé sobre el instante. Fue como si realmente llegara a conocerlo y fue entonces cuando me pareció: ‘Oh, esta es la persona’”. Por esta magnífica interpretación Portman catapultó su ya de por sí exitosa carrera cinematográfica y se hizo acreedora en 2010 a los más prestigiosos premios en la categoría de mejor actriz: el Óscar, el Globo de Oro, el BAFTA, el Premio del Sindicato de Actores y el Premio de la Crítica Cinematográfica.

Después de dos años juntos y haber concebido a su primer hijo Aleph (quien actualmente tiene 12 años), la pareja se casó en 2012 en una ceremonia muy íntima en la costa de California bajo el rito judío que practica Portman. La novia lució entonces un vestido blanco sobrio, de falda amplia y mangas transparentes diseñado por la firma Rodarte, y portó en la cabeza un hermoso tocado de flores silvestres. A la boda donde se sirvió un estricto banquete vegetariano, pues Portman no come carne, asistieron alrededor de 60 invitados entre familiares y amigos cercanos como Ivanka Trump, Macaulay Culkin, Mike Nichols, Diane Sawyer y Rashida Jones. En 2017 nacería la segunda hija del matrimonio: Amalia (quien actualmente tiene 6 años).

Natalie y su conexión francesa

Portman siempre fue muy discreta sobre su vida personal y familiar. Según declaró a la revista Madame Figaro, su familia era lo más importante en su vida por encima de su carrera como actriz: “No hay nada más importante que mi vida personal. Es algo que siempre está primero, siempre tiene sentido y comparado con la felicidad de una vida familiar de éxito, el resto es prácticamente superficial”. Después de su boda Portman, nacionalizada norteamericana, consideró incluso adoptar la nacionalidad francesa de Millepied: “Cumpliría los sueños de mi padre y el mío propio. Viví en París cuando tenía doce años y mi padre me dio el nombre de Natalie como un homenaje a la canción de Gilbert Bécaud. Todo en mi vida me ha llevado hacia una familia francesa”.

Lo más importante son sus hijos

La noche del domingo la ganadora del Oscar fue captada en compañía de su aún esposo y su hijo Aleph, de 12 años, durante el partido más importante de la Copa Mundial femenil en el que se enfrentó España contra Inglaterra. Según se observa en las imágenes difundidas por Daily Mail, Natalie se dejó ver muy seria observando el desarrollo de la justa futbolística, al mismo tiempo que se mantenía al pendiente de su primogénito, a quien le dedicaba de vez en cuando cariñosos abrazos. La actriz, de 42 años, eligió un look casual y elegante para su velada en la ciudad australiana vistiendo un saco marrón, que combinó con una camiseta blanca.

Al igual que la intérprete, Benjamin parecía dividir su tiempo entre lo que sucedía en el terreno de juego y su pequeño. Sin embargo, el bailarín aprovechó el medio tiempo para abandonar el recinto de mano de su hijo, dejando en las gradas a Natalie, quien se quedó hasta el último minuto para ver el desenlace del enfrentamiento futbolístico.