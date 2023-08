'Con cuidado, mami', las palabras de Bad Bunny a Kendall Jenner que enloquecieron las redes

Desde que los primeros rumores de romance comenzaron a rodear las vidas de Kendall Jenner y Bad Bunny, el interés de los fans de ambas celebridades por saber más al respecto se elevó por todo lo alto. Sin embargo, los meses han pasado y hasta el momento ninguno se los dos ha confirmado o desmentido dichos rumores. Eso sí, la pareja ha regalado a sus seguidores algunos instantes que no han pasado desapercibidos, pues a pesar de la discreción con la que han manejado su relación, se han dejado ver juntos de forma pública, aunque siempre guardando cierta distancia, pero compartiendo pequeñas demostraciones de cariño. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando el cantante compartió varias fotografías y videos de forma aleatoria en sus redes sociales, mostrando algunas imágenes guardadas en su carrete, llamando especialmente una en específico, pues en ella se escucha al también actor dirigirse a Kendall de una forma muy cariñosa y en español, algo que por supuesto fue notado por sus fans, quienes han enloquecido las redes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Las comentadas historias de Bad Bunny

Fue uno de los clips que compartió el intérprete en sus historias de Instagram el que llamó la atención de sus seguidores, pues en dicho video se pueden escuchar las voces de Benito -nombre real del artista puertorriqueño-, y de Kendall, mientras dan un paseo por la colina e intentaban perseguir a un pequeño roedor que se encontraba en el lugar. Y aunque el video no era claro, pues los movimientos de la cámara eran un tanto bruscos, se alcanza a escuchar la voz de la modelo hablándole al animalito, mientras el intérprete le decía: “Mami, be careful… The mosquitos”, una frase que ha hecho enloquecer a sus seguidores, pues sin duda habla de la complicidad y cercanía que existe entre ellos y de lo bien que se la están pasando juntos, a pesar de que hasta la fecha no ha llegado la confirmación de su romance.

Por otro lado, hubo otros detalles que los fans del intérprete de Ojitos Lindos no dejaron pasar por alto, pues a pesar de que las fotografías que el intérprete fueron muchas y tomadas en distintos, pues incluso hay algunas de sus días grabando películas y otros momentos especiales como la MET Gala, para nadie pasó desapercibido el hecho de que un video en el que aparece el intérprete cantando una de sus canciones, claramente se nota que lleva puesto al cuello un dije de la letra K, lo que para muchos ha sido interpretado como un pequeño guiño a su relación con Kendall. Además, en otra historia también compartió una fotografía con la que promocionó la marca de tequila de la modelo.

VER GALERÍA

Una relación a discreción

Si bien, ninguno de los dos ha hecho referencia a su supuesto romance, Kendall y Benito se han vuelto inseparables, pues en cada evento público al que asisten siempre se les ve juntos. Tal y como sucedió hace unos meses durante un partido de los Lakers o durante el Festival de Coachella, en donde pudimos ver a Kendall Jenner disfrutando en primera fila de la presentación del puertorriqueño y hasta cantando en español el éxito del ‘Conejo Malo’ Ojitos Lindos a todo pulmón. Además de que en la pasada Gala del MET se les vio en algunas de las fiestas del evento e incluso abandonando el Museo Metropolitano de Nueva York juntos, algo que quedó registrado en fotos.

Las palabras de Bad Bunny en Coachella que resonaron entre sus fans

En abril pasado, el guapo puertorriqueño encabezó el festival de Coachella en medio de rumores sobre un posible truene con la hija de Kris Jenner. Sin embargo, en una de las interacciones que tuvo con el público, el intérprete de canciones como El Apagón se sinceró respecto a su vida privada, asegurando que más allá de todo lo que se ve en redes sociales o se dice en la prensa, nadie sabe lo que sucede realmente en los corazones de los artistas. “No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben cómo en realidad vivimos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean”, sentenció.

Y aunque en un principio estas palabras fueron interpretadas por algunos de sus fans como una forma de negar un romance con Kendall, lo cierto es que la presencia de la modelo en el show solo avivó los rumores de romance. Eso sí, el astro latino dejó en claro que, para conocerlo a profundidad, tienen que ver más allá del artista, por lo que insistió en que no todo lo que se dice sobre él siempre es cierto. “Ustedes nunca me van a conocer por Instagram, nunca me van a conocer por un video viral en TikTok, ustedes nunca me van a conocer por una entrevista, que se cambia el mensaje”, agregó.

VER GALERÍA