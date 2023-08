Los conciertos de Taylor Swift en México en cifras

La cantante estadounidense Taylor Swift se coloca indiscutiblemente como una de las máximas exponentes de la industria musical en todos los tiempos. Con tan solo 33 años de edad su nombre es ya sinónimo de éxito, pues gracias a su talento, profesionalismo y resiliencia logró convertirse en julio pasado en la mujer con más álbumes de estudio en el ‘número 1’ de ventas y mercados financieros, de acuerdo con Billboard —esto tras del lanzamiento de ‘Speak Now’ (Taylor’s Version)—. Con esto, suma un nuevo récord a la extensa lista que tiene en su haber; entre los más destacados encontramos: artista con mayor número de semanas consecutivas (467) en la Billboard Hot 100 y la única persona al momento en ocupar simultáneamente el top 10 de canciones más escuchadas en Estados Unidos. Por todo lo anterior es que fanáticos de diferentes partes del mundo desean que la intérprete se presente en sus países, y los mexicanos no fueron la excepción. Después de 15 años de carrera y una muy larga espera, finalmente Swift cantó sus mejores éxitos en tierras aztecas como parte del ‘The Eras Tour’, con cuatro fechas agotadas en el Foro Sol de la Ciudad de México. Una vez terminado el fin de semana de fiesta en torno a Tay, te contamos en números lo que significó su paso por el territorio nacional.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Cuántas personas acudieron para ver a Taylor?

El pasado 2 de junio Taylor Swift anunció el arribo de su gira ‘The Eras Tour’ a Latinoamérica, incluyendo cuatro conciertos en la capital mexicana fechados los días 24, 25, 26 y 27 de agosto, lo que significó su primera visita oficial al país y colocó al territorio como la primera nación fuera de Estados Unidos a la que llegaría el show. El recinto que albergó los espectáculos fue el Foro Sol, ubicado al interior de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en Iztacalco. El inmueble cuenta con una capacidad aproximada de 65 mil espectadores, por lo que luego de cuatro exitosas noches de música Taylor se habría presentado frente a 260 mil personas; tengamos presente que la cifra puede variar dado que hubo fanáticos que acudieron a más de un concierto. Pero esas son únicamente las cifras de las que se pueden sacar estadísticas, pues al número anterior se deben sumar los cientos de admiradores a las afueras del recinto que corearon a todo pulmón las melodías. Algunos grupos se dieron cita sobre las banquetas y camellones de la Avenida Río Churubusco; desde donde era posible observar parte del escenario de la cantante. Otros más aprovecharon las gradas de la pista de autos que rodea al Foro Sol para escuchar desde ahí a la intérprete.

Reservó una de las canciones más especiales para México

En relación al show, ‘The Eras Tour' recoge lo mejor de la trayectoria de Taylor Swift con un viaje a través de sus 10 álbumes y 3 regrabaciones, lo que lo convierte en un espectáculo con duración total cercana a las cuatro horas, incluyendo la actuación de apertura de Sabrina Carpenter. El setlist que interpreta se conforma de 45 canciones divididas en nueve eras en el siguiente orden: ‘Lover’, ‘Fearless’, ‘Evermore’, ‘Repuration’, ‘Speak Now’, ‘Red’, ‘Folklore’, ‘1989’ y ‘Midnights’. Además, en cada concierto deleita a sus fanáticos con dos melodías sorpresa.

VER GALERÍA

Para la primera noche en México cantó ‘I forgot that hoy existed’ y ‘Sweet Nothing’; para la segunda noche asombró con ‘Tell me why’ y ‘Snow on the beach’, mientras que para el tercer performance llegó la pieza musical más codiciada por los swifties de todo el mundo: ‘You’re on your own kid’, cuya letra originó la hoy famosa tendencia de los “frienship bracelets”. Pero por si haber traído el escenario y el show completo a México fuera poco, Taylor también nos enseña que la moda es un factor importante durante una gira, y para muestra los 13 cambios de look que la también compositora luce a o largo del performance.

Taylor Swift genera derrama económica

Finalmente, en materia económica, la visita de Swift se traduce en una derrama equivalente a mil 12 millones de pesos según estimó la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de la Ciudad de México (Canaco). José de Jesús Rodríguez, titular de la institución, detalló que en la mayor concentración de flujo se ubica en la propia recaudación del boletaje, los servicios de hospedaje, las compras a comercios y las ventas de alimentos; únicamente por concepto de accesos se estima una derrama que supera los 981 millones de pesos.

VER GALERÍA