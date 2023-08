'Te amo con todo mi corazón', Galilea Montijo a Claudio, el hijo de su ex, en su cumpleaños

En medio de una etapa de transiciones y de continuos cambios, Galilea Montijo ha encontrado la estabilidad y el refugio que tanto necesitaba, especialmente en un instante en el que sus sentimientos se encuentran a flor de piel, mientras comienza a retomar su vida y a asumir una nueva realidad en el que su individualidad vuelve a ser una prioridad. Es por eso que para la presentadora del programa Hoy ha sido muy importante tomarse de la mano de quienes más quiere, pues sin duda han sido su fortaleza y el motor que la ha hecho salir adelante. Una de esas personas son los hijos de su exmarido, a quienes la también actriz ha acogido como si fueran propios, pues además mantiene una estrecha relación con la madre de los menores, Paola Carus, quien ahora se ha convertido en su mejor amiga y mano derecha. Algo que se ha visto reflejado durante la reciente celebración de cumpleaños del pequeño Claudio Reina, hijo de Fernando y Paola, a quien la conductora le ha dedicado unas palabras de felicitación, a través de las cuales le ha expresado el profundo amor que tiene por él, así como lo orgullosa que se siente de poder compartir su vida con él.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

La felicitación más especial

A través de su perfil de Instagram, Galilea compartió una linda fotografía, la cual fue tomada durante una de las visitas que el menor le hizo a la presentadora durante las grabaciones de una de las galas de La Casa de los Famosos, en la que aparece abrazada al cumpleañero, posando ambos con una enorme sonrisa en el rostro. Al pie de dicha publicación, la presentadora escribió unas emotivas palabras para el cumpleañero, en las que puso en alto la linda y cercana relación que tiene con él, mostrándose emocionada de poder celebrar con él muy pronto, pues recordemos que tras su participación en el exitoso reality de Televisa, la presentadora se ha tomados unos días de descanso alejada de los reflectores. “Hoy cumple años mi güero chulo, @claudioreina_padel. Te amo con todo mi corazón. ¡Para siempre! Ya casi festejamos juntos”, expresó la intérprete conmovida.

En más de una ocasión, Galilea Montijo ha dejado en claro el gran amor que tiene por Mateo, su hijo, y por los hijos mayores de su exesposo a quienes también considera sus hijos. Tal y como lo comentó durante una intervención que tuvo con el programa Hoy hace algunos años, en la que dejó en claro lo importantes que son para ella los menores. “Los hijos de mi (ex)marido son mis hijos, son mi familia, su ex mujer de verdad la adoro y es mi amiga, no sabes cómo me ayuda con Mateo…”, compartió en aquel entonces de lo más orgullosa, una oportunidad en la que destacó el gran cariño y complicidad que tiene con Paola Carus.

Los planes que tiene con la ex de su ex y sus tres hijos

Por todos es sabido que Galilea mantiene una sana relación de amistad con Paola Carus, quien fue esposa de Fernando Reina y con la que además el funcionario procreó dos hijos; Claudio y Alexis. Luego de separarse, Reina inició su romance con Montijo, que de inmediato estableció un lazo de cordialidad con la familia de su entonces esposo. Tal ha sido el cariño que nació desde entonces, que la conductora de televisión planea irse con ella, su hijo Mateo, y los niños de vacaciones. “Si me preguntas qué quiero hacer después de mis 50, viajar y hay muchos lugares que quiero conocer. Tengo un viaje pendiente con mi niño, vamos a hacer un viaje con sus hermanos a ese lugar de juegos maravilloso, que aman. Me los voy a llevar a los tres y a su mamá, a Paola, que es una de mis mejores amigas… Entonces nos vamos a ir de viaje, hermanos, exesposas…”, agregó.

Una nueva etapa de vida

Tras su separación de Fernando Reina, Galilea Montijo se enfrenta a un horizonte muy diferente, en el que se ha abierto a todas las posibilidades, buscando experimentar nuevas facetas de su vida, así como retomar algunas otras. Algo de lo que habló durante una reciente entrevista con People en Español, en la que de lo más sincera se refirió a cómo es que ha hecho frente a esta nueva etapa de su vida. “Hoy me voy a cines, a restaurantes o sencillamente (estoy) tirada en la cama (para)ver mis series, ver películas", comentó la presentadora. "Lo que tengo ahora es tiempo de sobra", agregó. "En este momento, como mujer primero quiero estar bien. Es un proceso de meses o de años, no sé qué va a pasar mañana, pero como mujer estoy muy metida en mi trabajo", señaló. "No es que antes no pudiera, pero sí había cosas que tenía que elegir y siempre elegía primero a mi familia. Me gustaría regresar a actuar", sentenció.