Biby Gaytán y Ana Pau Capetillo brillan juntas en el estreno de Amor Sin Barreras

A lo largo de su carrera, Biby Gaytán ha dejado en claro, a través de su talento, por qué es considerada una de las artistas más completas de México, pues además de ser una excelente actriz, Biby se ha destacado por ser una gran bailarina profesional y una intérprete sumamente entregada. Algo de lo que ha dado muestra en cada uno de los proyectos en los que ha participado y especialmente en Amor Sin Barreras, el musical que protagoniza y que recientemente estrenó, en donde ha dado muestra de su desbordante talento. Sin embargo, en este proyecto no está sola, pues la acompaña su hija Ana Paula Capetillo, quien sin duda ha heredado el talento y carisma de su mamá, algo que también se ha encargado de dejar en claro durante su participación en este increíble show, en donde ha hecho gala de sus dotes artísticas sobre el escenario.

El gran día de Biby y Ana Pau

Fue el pasado 25 de agosto cuando la puesta en escena arrancó con sus presentaciones, una ocasión en la que Biby se lució en el papel de Anita, apoyada de su coprotagonista, Luis ´Potro’ Caballero, quien interpreta a Bernardo. Además, Ana Pau también hizo lo propio en el papel de María, siendo las escenas que compartió con su madre las más emotivas, pues sin duda ha sido muy emocionante verlas dar muestra de su gran talento juntas y en un mismo escenario, especialmente por que esta obra marca el debut de Ana Pau en los musicales, y qué mejor forma de hacerlo que de la mano de su famosa mamá.

Durante la presentación de la obra, Biby Gaytán no dudó en agradecer a Gerardo Quiroz, productor y director de la obra por haberle brindado la oportunidad de interpretar a Anita, un personaje que había esperado desde hace más de 20 años, cuando protagonizó la misma obra pero en esa ocasión en el papel de María, que ahora interpreta su hija. “Es un privilegio para mí estar rodeada de tanto talento y empezando por tu dirección, con tu cariño y de todos estos grandes artistas que son mucho más jóvenes que yo y he aprendido todos los días de todos”, expresó la intérprete al finalizar la obra. “De verdad muchísimas gracias Gerry. Hace 20 años hice a ‘María’ y me quedé con las ganas de interpretar a Anita. Hoy tengo la dicha, no solamente de trabajar con grandes actores, sino también con mi niña”, agregó conmovida.

Cabe destacar, que en una entrevista previa al estreno de Amor Sin Barreras, Ana Pau se mostró orgullosa de poder interpretar el papel que su mamá hizo 20 años antes, un anhelo que se hizo realidad luego de años de mucha preparación. “Ahora es otra historia, es como tener la oportunidad de volver a realizar una obra que fue mi sueño desde niña; yo recuerdo a mis padres viendo la versión de Rita Moreno y yo la veía en mi casa desde que era niña, uno de mis grandes e inalcanzables sueños era hacer esta obra”, compartió la joven actriz en declaraciones retomadas por el periódico El Universal.

El orgullo de los Capetillo-Gaytán ante el debut de Ana Pau

Sin duda alguna, no hay nadie más orgullosa de Ana Pau que Biby, quien sin duda es la más emocionada por el debut de su hija en los musicales. “Te mereces todo, mi vida, el mundo entero. Eres una de las personas más tenaces y disciplinadas que conozco. Te amo con todo mi corazón y desde el día en que naciste soy la más orgullosa de ti. ¡Bravoooooooooo vida mía!”, escribió la intérprete en redes sociales, quien se dejó ver feliz durante la rueda de prensa de la presentación de la obra. Del mismo modo, Ale Capetillo envió sus buenos deseos a su hermana, con la que mantiene un lazo de confianza y cercanía. “¡WOW WOW WOW! Te mereces eso y más. El comienzo de una GRAN etapa de tu vida. No podría estar más orgullosa de ti. Te quiero tantísimo y muero por ya verte brillar en el escenario”, dijo.

La emoción de Pau ante su debut en los musicales

Hace unas semanas, Ana Pau Capetillo compartió con sus seguidores la increíble noticia de su participación como protagonista en la obra de Amor sin Barreras, un hito en su carrera como actriz que ha sido doblemente especial por una razón que tiene que ver directamente con su famosa mamá, Biby Gaytán. “No podría estar más contenta de compartirles que mi sueño más grande se está haciendo realidad. Me muero de la emoción y felicidad de realizar mi debut en teatro musical interpretando a María en @amorsinbarrerasmx , personaje que interpreto mi mamá @bibygaytan hace 20 años”, compartió Pau emocionada. “Y para hacer de este sueño hecho realidad aún más increíble, voy a tener el grandísimo privilegio de compartir el escenario con mi actriz favorita y mejor amiga @bibygaytan, quien estará interpretando el personaje de Anita…”, escribió la joven enteramente agradecida, anunciando que el estreno de la puesta en escena se dará en agosto de 2023.