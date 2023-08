Thalía celebra su cumpleaños rodeada del amor de Tommy Mottola y su hijo Matthew

En la vida de Thalía las cosas van por muy buen camino, razón por la que la intérprete no podría estar más feliz. Algo de lo que la intérprete ha dado muestra en sus redes sociales, donde suele compartir los detalles más especiales de su vida profesional y personal, siempre con una actitud muy positiva y una energía desbordante. Es por eso que al celebrar su cumpleaños número 52 las cosas no podrían ser diferentes, pues la intérprete de canciones como Seducción y Arrasando tuvo un festejo de lo más especial, pues se dejó rodear de su círculo más cercano, quienes sin duda la consintieron al máximo y la llenaron de cariño en este fecha tan especial.

Así lo ha compartido la misma Thalía a través de su perfil de Instagram, donde ha dado cuenta de la increíble celebración de cumpleaños que tuvo, en la que estuvo acompañada del pequeño Matthew, su hijo menor, así como de su amado Tommy Mottola, que desde las primeras horas del día le envío una dulce felicitación a su esposa a través de redes sociales, así como se algunos de sus mejores amigos que ya son parte de su familia, como la presentadora Lili Estefan, quien es muy unida a Thalía, así como el matrimonio Hilfiger, Tommy y Dee Ocleppo, quienes no quisieron perderse la celebración de la artista, en la que no pudieron faltar los brindis por la vida de la artista y por supuesto, el pastel.

Para esta ocasión tan especial, Thalía optó por un vestido cruzado color nude y de estampado de dibujos y garabatos infantiles, que parecían haber sido hechos a mano. La intérprete lució un look de lo más natural, pues optó por un maquillaje en tonos de rosa tenue que llevó principalmente en labios y mejillas, dejando los tonos ocres para darle profundidad a su mirada, sellando todo su look llevando el pelo suelto y completamente rizado, dándole un efecto ‘messy’. “Felicidad absoluta, llena de agradecimiento”, expresó la intérprete al pie de un álbum de fotos que compartió en su perfil de Instagram, a través de las cuales presumió su increíble look de cumpleaños.

Emocionada, Thalía no pudo evitar agradecer a todos los que formaron parte de este cumpleaños tan especial, así como todas las muestras de cariño que recibió a lo largo de su día. “Qué fortuna pasar este cumpleaños al lado de las personas que aprecio que amo profundamente. Mi @tommymottola y mi Matthew, @mrshilfiger @thomasjhilfiger @liliestefan y el coro espectacular del restaurante, cantándome las mañanitas ‘italian style’ ¡fue increíble!”, compartió emocionada en Instagram, junto a un video en el que mostró algunos vistazos de su celebración. “Gracias a todos por tanto amor, Dee, Tommy por estar siempre ahí para mí y amarme tal como soy. Y ​​mi flaca hermosa, gracias por siempre estar a mi lado en todo momento, ¡mi Cuca Bella! Ha sido un cumpleaños muy relajado y lleno de amor. Gracias a todos ustedes mis fans, mi ThalyFamilia por tantos pasteles, mensajes, textos que me mandaron el día de hoy. Los amo. Me voy a dormir con una gran sonrisa y voy a seguir celebrando ¡hasta que se acabe agosto! ¡He decidido!”, finalizó la también actriz.

Las palabras de Tommy para su amada Thalía

Desde las primeras horas del pasado 26 de agosto, Tommy Mottola acudió a sus redes sociales para desearle lo mejor a su amada Thalía. “¡Dios te bendiga, Cuco, en este día tan especial en que naciste! ¡Has traído luz, amor y tu hermosa fuerza y ​​energía de vida a mí y a nuestra familia!”, compartió el intérprete emocionado. “¡Me siento bendecido de que tú, mi ángel, hayas caído en mis brazos!”, agregó el empresario, mostrando todo su amor a través de sus palabras a la intérprete de Amor a la Mexicana.

Tommy continuó con su mensaje hablando de lo importante que es para él caminar de la mano de Thalía todos los días y poder construir una vida al lado de sus amados hijos. “Toda mi vida cambió, y todo el significado real de la vida que tengo es por ti. Todos los días estás ahí para mí y para nuestros hermosos hijos con amor y tu sonrisa; siempre tienes una actitud optimista… ¡Gracias a Dios! ¡Te amo y estaré contigo por el infinito+infinito! Todo mi amor, por los siglos de los siglos”, finalizó el productor, quien no tardó en recibir respuesta de la cumpleañera, que emocionada expresó al pie de la publicación: “¡Te amo, mi amor!”.

