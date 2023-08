De lo más enamorados, Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez celebran un año y medio de matrimonio

Las celebraciones no terminan para Marimar Vega y su familia. Si hace unos días la intérprete celebraba por todo lo alto su llegada al cuarto piso por todo lo alto y rodeada del amor de sus seres queridos, ahora la actriz nuevamente se encuentra de manteles largo por una ocasión igualmente especial: su matrimonio. Y es que la actriz, que se encuentra de lo más enamorada de su esposo, Jerónimo Rodríguez, ha festejado con mucha ilusión que se han cumplido un año y seis meses desde aquella idílica ocasión en la que teniendo como testigo un hermoso atardecer en Acapulco, se prometieron amor eterno, iniciando así una nueva etapa de su relación y una eterna luna de miel, pues desde aquel entonces la pareja no ha hecho más que dejarse ver de lo más felices y conectados. Algo de lo que han dado muestra en sus respectivas redes sociales, donde han hecho eco de esta ocasión tan especial.

La celebración más romántica

A través de sus historias de Instagram, Marimar compartió un video en el que mostró algunos de los instantes más románticos de su boda con Jerónimo, la cual se llevó a cabo en febrero del año pasado, teniendo entre sus invitados a sus respectivas familias y a sus amigos más cercanos, entre ellos Zuria y Gonzalo Vega, quienes fueron los cómplices de la actriz en este día. “Uno y medio de casados. Te amo tanto. Amo la familia que somos, la vida que hemos construido con puro amor bonito”, expresó la actriz sobre video en el que se le puede ver admirando el atardecer el día de su boda en compañía de Jerónimo y su perrita Chata, quien es parte fundamental de la familia que han formado.

Por su lado, Jerónimo también se pronunció al respecto en sus redes sociales, donde compartió un video tomado el día de su boda, en el que se le puede ver bailando con Marimar su primer baile como esposos. El video decidió musicalizarlo con el tema Bailar de Leonel García, el cual también sonó aquel día en el que comenzaron a escribir sus primeras páginas de su historia de amor, ahora convertidos en esposos. “Y punto…”, escribió el cineasta sobre su clip, dejando en claro que no hay más palabras que puedan describir el amor que siente por Marimar, más allá de los momentos y recuerdos que ha logrado construir a su lado.

Marimar Vega, en el mejor momento de su vida

Sin duda, para la actriz, llegar al cuarto piso ha sido todo un acontecimiento a nivel emocional y personal, pues ha recibido esta nueva década en un instante muy especial de su vida, en el que la cosas parecen haberse acomodado en todos los sentidos. Algo de lo que habló en una reciente publicación de Instagram, en la que con total sinceridad habló de cómo ha recibido esta nueva etapa de su vida. “¡A unos días de cumplir los 40 años! Y debo aceptar que me siento conmovida, hoy veo mi vida personal y laboral y puedo decir que estoy en uno de los momentos más plenos, hoy me amo y me acepto como soy y por consecuencia tengo un compañero maravilloso que me ama y me acepta como soy”, señaló.

Pero Vega no solo se refirió a sí misma o a su pareja, pues también habló de las amistades que la cobijan y del trabajo que la complementa con pasión y dedicación. “Tengo un grupo de contención de familia y amigos excepcionales, tengo un espacio como ‘el rincón’ que llena mi vida de sentido, como actriz estoy haciendo un proyecto que me encanta (…) Así que abrazo esta etapa y estos 40 años con gratitud”, concluyó en su mensaje.