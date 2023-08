¿Dónde estaba Poncho Herrera mientras sus compañeros de RBD volvían a los escenarios?

A lo largo de los últimos años, Poncho Herrera se ha enfocado completamente en su carrera de actor, dejando de lado por completo su faceta de cantante, la cual le llevó a recorrer el mundo de la mano de sus compañeros de RBD, con quienes vivió una etapa profesional muy especial, la cual llegó a su fin hace poco más de 15 años. Sin embargo, tras el anuncio del regreso de la agrupación a los escenarios, el guapo actor se ha encargado de dejar en claro que nunca ha estado dentro de sus planes retomar su faceta musical, por lo que desde un inicio se desmarcó por completo del proyecto que ha traído de regreso a RBD, por lo que su presencia en la gira, que arrancó la noche del pasado viernes 25 de agosto en El Paso, Texas, se ha extrañado. Por supuesto, Poncho no ha perdido la oportunidad de enviar sus mejores deseos a sus excompañeros de agrupación, a través de sus redes sociales, en donde también se ha dejado ver en esa otra faceta que ha decidido priorizar: la de papá.

Poncho Herrera, volcado en su familia

Mientras Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann lo daban todo sobre el escenario, durante el primer concierto del Soy Rebelde Tour en El Paso, Texas, la realidad de Poncho era muy distinta, pues el actor se encontraba de vacaciones en la playa, en compañía de sus dos hijos, Daniel y Nicolás, a quienes tuvo durante su relación con Diana Vázquez. Algo de lo que Poncho hizo eco en sus redes sociales, donde se dejó ver de lo más relajado en compañía de sus retoños, disfrutando de sus días de sol y playa, y sacándole el mayor provecho al verano, antes de la llegada del regreso a clases y la vuelta a la rutina. “Último estirón de vacaciones”, expresó el intérprete al pie de una publicación que hizo en Instagram, donde se dejó ver al lado de sus pequeños, admirando un atardecer en la playa, desde una increíble terraza.

Cabe destacar, que durante la noche del arranque de la gira de RBD, Poncho no quiso dejar pasar por alto este importante momento en la vida de sus compañeros, por lo que a través de su perfil de Twitter lanzó un emotivo mensaje de apoyo a sus colegas, a quienes les deseó lo mejor en esta nueva etapa. “Éxito en el tour, fuerte abrazo y lo mejor siempre”, expresó el intérprete en un tuit, generando la emoción de todos sus seguidores, quienes aún no pierden la esperanza de que el intérprete se anime a subirse al escenario a recordar sus épocas de cantante, aunque sea en una fecha.

¿Por qué decidió no sumarse al reencuentro con RBD?

Orgulloso de todo lo que su carrera dentro de RBD le dio, Poncho Herrera niega sentirse avergonzado de sus inicios dentro del mundo actoral y de su paso por la música, como mucho se ha especulado, pues el actor es muy consciente de que todo ese camino recorrido es el mismo que lo ha puesto en la posición en la que hoy se encuentra. “Mi pasado me hace la persona que soy en este momento y miro al pasado con mucho cariño, con mucha humildad y con mucho agradecimiento…”, comentó el actor en marzo de este año en una entrevista con el diario El País. Al ser cuestionado sobre la razón por la que no se sumó a la gira de RBD, dijo: “Porque estoy muy feliz con los proyectos que tengo en este momento y donde tengo la energía en este momento. Sé que ese proyecto (la gira de RBD) será un éxito rotundo y no tengo otra cosa más que buenos deseos para ellos…”.

Sobre la relación que existe con sus compañeros, Poncho explicó que existe un fuerte lazo de confianza y cariño, asegurando que la historia que juntos escribieron en el pasado es parte de un capítulo que solo les pertenece a ellos. “Me encanta que les vaya bien porque les tengo aprecio, les tengo cariño y les tengo respeto. Compartimos cosas que nadie más va a poder saber y que nosotros seis estuvimos ahí en momentos duros, en momentos alegres, en momentos difíciles, como cuando fue lo de Brasil…”, en ese espacio, el actor contó que su actual relación con Televisa es favorable, empresa en la que tiene varios amigos.

