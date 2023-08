El reencuentro de Sergio Mayer Mori con su hermana Antonia y su padre, Sergio Mayer

Hace unos días, Sergio Mayer Mori volvió a México, desde Colombia, para reencontrarse con su familia, luego de pasar unos meses en el país sudamericano cumpliendo con algunos compromisos laborales. Y como era de esperarse, el joven actor ha aprovechado estos primeros días en el país para llenarse de todo el amor de su pequeña hija Mila, así como de sus famosos papás, Bárbara Mori y Sergio Mayer, además de sus hermanas, Antonia y Victoria, hijas que el exintegrante de La Casa de los Famosos tuvo con Issabela Camil. Algo que quedó demostrado durante la reciente alfombra naranja de los Kids’ Choice Awards, que se llevó a cabo este sábado 26 de agosto en el Auditorio Nacional, a la que el también cantante asistió de la mano de su padre y de su hermana Antonia, dejándose ver en un momento de lo más familiar, como pocas veces suele hacerlo, pues siempre ha procurado ser muy discreto respecto a su vida íntima.

Sergio Mayer Mori en su momento más familiar

Al ser una ocasión especial, a Sergio Mayer Mori se le vio de lo más feliz en compañía de su papá y su hermana, posando para las cámaras durante su paso por la alfombra naranja y siempre con la mejor actitud. El exprotagonista de la nueva versión de Rebelde optó por un look muy casual y relajado, tal y como lo exigía la ocasión, luciendo un atuendo monocromático en tonos beige, luciendo pantalones holgados y una camisa que parecía ser una túnica que decidió llevó completamente desabotonada, coordinando su look con una camiseta básica color nude, cerrando su look con unos lentes oscuros y algunos detalles de joyería.

Y aunque su padre y su hermana lucieron estilos completamente distintos, pues la jovencita de 17 años optó por unos jeans deslavados y holgados en negros, los cuales complementó con una sudadera al mismo tono; el exintegrante de Garibaldi optó por unos jeans claros, una camisa naranja y una chaqueta negra, los tres decidieron portar lentes oscuros a la hora de pasar por la alfombra naranja, dejando en claro así que, pese a que cada uno tiene un estilo diferente, siempre habrá algo que los una.

¿Cómo es la relación de Sergio con sus hermanas menores?

Durante su paso por La Casa de los Famosos, Sergio Mayer se sinceró respecto a la relación que mantiene su hijo Sergio con las dos niñas que tuvo con Issabela Camil, dejando en claro que, pese a que no se frecuentan con regularidad, el amor que se tienen es muy grande. “Cuando se ven, se pueden adorar, va poco (a visitarlas)”, comentó el artista en aquella ocasión, lamentando el hecho de que sus hijos no se vean tan seguido como a él le gustaría. “(Me molesta) que no se vean”, agregó el intérprete mientras platicaba con Poncho de Nigris, Bárbara Torres y Emilio Osorio sobre sus respectivas familias.

El gran amor de Sergio Mayer Mori por sus padres

Desde muy joven, Sergio Mayer Mori supo de su pasión por los escenarios, y aunque heredó de sus padres el amor por los reflectores, reconoce que mucho de lo que ha hecho ha sido por mérito propio. De hecho, para él solo existe algo primordial en relación con la convivencia y el trato con sus papás, y es el poder disfrutar de su tiempo y compañía más allá de cualquier cosa. “Obviamente siempre me apoyaron con todo, moralmente, pero nunca, -y sé que eres amiga de mi papá y le podrías preguntar-, pero genuinamente nunca les he pedido nada a mis papás más que su amor y su plática y su convivencia. Pero más allá de eso no, y ellos me han apoyado con todo lo que hago, con todas las decisiones que tomo…”, confesó durante una entrevista concedida a Mara Patricia Castañeda.

