Conciertos y relajación, así fue el paso de Alejandro Fernández por el Caribe mexicano

Alejandro Fernández y la modelo Karla Laveaga se ubican como una de las parejas sentimentales más interesantes del espectáculo nacional. Aunque ambos se inclinan por mantener su vida amorosa alejada de los reflectores, es inevitable que luego de 12 años de relación existan momentos en los que expresan públicamente su cariño, respeto y admiración mutua. Entre las actividades favoritas del dúo destacan los viajes y el tiempo de relajación, para ejemplo su reciente travesía de un mes por el continente asiático, que incluyó paradas en Singapur, Vietnam, Indonesia y Tailandia. Y es que son estos instantes los escenarios perfectos para presumir su complicidad, pero no todo el total esparcimiento. Por otro lado, para nadie resulta un secreto que Alex es una persona sumamente profesional y trabajadora, aunque ello no significa que se prive de espacios recreativos en medio de lo laboral, por ello, es que previo a sus conciertos en el sur del país como parte de la gira ‘Hecho en México’ se dió el tiempo de deleitarse con el maravilloso Caribe.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El Potrillo demuestra que hay tiempo para todo

A través de su cuenta de Instagram Alejandro Fernández compartió imágenes previó a su presentación en Mérida, Yucatán, del pasado viernes 18 de agosto. Se trata de un carrete fotográfico conformado por un video y cinco postales en las que ‘El Potrillo’ se muestra de lo más relajado, recostado sobre una hamaca blanca que vuela por encima de un espejo de agua cristalina a la orilla de una alberca privada. A lo largo del álbum podemos ver a Alex con el torso desnudo, presumiendo no solo su excelente corporalidad y condición física, sino también la decena de tatuajes que adornan su piel. Para la parte baja optó por un bañador bóxer corto en color negro de la firma italiana Dolce & Gabbana. La pieza cuenta con dos franjas blancas en la parte de la cintura, así como con cintas ajustables que incluyen el nombre de la casa diseñadora; también le adorna un parche blanco de las siglas de la marca (DG) en la pierna izquierda. A la prenda con un valor de 6 mil 783 pesos (según en tipo de cambio en euros al 25 de agosto) se suman unas gafas de sol, dos collares y pulseras de joyería.

La grabación, que aparentemente lo tomó por sorpresa, comienza muy cercana al agua y poco a poco se eleva hasta quedar en un ángulo centinal, es decir, con la cámara en lo alto y perpendicular hacia el cantante. Fernández aprovecha para saludar con un gesto manual de ‘amor y paz’, para al final lanzar un beso a su paparazzi consentida, Karla. La publicación en redes estuvo acompañada del texto “Un relax antes del concierto”, en total armonía con lo visual. Pero este no fue el único posteo en la costa mexicana, pues el intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ se dejó ver muy cariñoso junto a Laveaga. En una segunda publicación digital Alejandro compartió dos divertidas selfies en compañía de su otra mitad. En las imágenes podemos verlos descansando sobre un camastro a orillas del caribe. Ambos llevan uno de sus brazos a la cabeza en señal de reposo mientras se toman de las manos, esto a la par que Alex envía un beso a la cámara y Karla sonríe. En relación con su vestimenta, el perteneciente a la dinastía Fernández lleva una playera Prada sin mangas de algodón a rayas azules con blanco, que representa la elegancia minimalista típica de la marca, al igual que dos collares, una gorra para el sol y gafas negras Louis Vuitton.

VER GALERÍA

Por su parte, Karla se decantó por un bikini de dos piezas entretejido en color rosa, gafas y un sombrero de paja similar a los que le vimos portar en Vietnam. Finalmente, para despedirse de la península yucateca, ‘El Potrillo’ publicó un tercer carrete de seis fotografías donde lo vemos sobre una pequeña embarcación disfrutando de las cálidas aguas del golfo. Para la ocasión optó por el bañador antes mencionado, una playera blanca lisa y una camisa de rayas verticales azules a manera de sobretodo. Para cubrirse del sol utilizó gafas de marco beige y varilla café, y una gorra también en tonos beige de la marca alo.

Karla nada con tiburones

En comparación con su travesía por Asia, Karla manejó un perfil bajo para la parada en México, pero ello no significa que no se haya hecho presente en Instagram, por lo que vía reels compartió un pequeño vistazo de su paso por el caribe junto a Alejandro. El clip arranca con vistas del cielo desde el avión camino a Mérida, para después pasar de lleno a las vivencias junto a especies marinas en los arrecifes nacionales, pues la modelo se sumergió para nadar junto a mantarrayas y tiburones ballena.

VER GALERÍA

Alejandro deleita a la península con el ‘Hecho en México’ tour

El Potrillo aprovechó también sus redes sociales para agradecer a los miles de fanáticos que acudieron a los conciertos de Cancún y Mérida que forman parte del tour internacional ‘Hecho en México’. Primero se refirió al público yucateco, frente al que se presentó el viernes 18 de agosto en el Foro GNP Seguros con capacidad para 12 mil espectadores. Con fotografías y videos que muestran las interacciones entre él y los asistentes se dijo conmovido por el cariño y apoyo recibido. “¡Gracias Mérida por cantar como locos! Ahora pa’ Cancún porque no hay mal que una playita no quite ¡échenle!”, escribió. Y así fue, al día siguiente, sábado 19 de agosto, tocó el turno de Cancún en el Mayakoba Resort. Mediante una edición de video y con la canción ‘Canta Corazón’ como eje, Alex mostró la pasión desbordada de los originarios del sur del país.