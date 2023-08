Emily, la hija del 'Canelo' Álvarez comparte conmovida una triste noticia: 'Descansa en paz, mi campeón'

Si algo ha heredado Saúl ‘Canelo’ Álvarez a Emily, su hija mayor, es el amor a los caballos, por lo que la jovencita de 16 años prácticamente creció rodeada de equinos y practicando la equitación, una disciplina en la que ha logrado destacar a nivel internacional, pues la primogénita del pugilista ha demostrado ser muy talentosa y disciplinada para este deporte. Y aunque la equitación le ha dado muchos momentos de alegría, lo cierto es que también le ha dejado algunos un tanto amargos como el que atraviesa en estos momentos Emily. Y es que según reveló, su caballo, con el que logró conquistar varios podios y compartir largas jornadas de entrenamiento y toda una vida de grandes momentos, ha fallecido. Es por eso que la jovencita ha querido rendirle un merecido homenaje a su equino, por medio de sus redes sociales, en el que se ha mostrado sumamente consternada ante esta irreparable pérdida.

El emotivo homenaje de Emily para su caballo

A través de su perfil de Instagram, Emily compartió una serie de fotografías en las que mostró la belleza de su caballo, que llevaba el nombre de Amilton, así como algunos de los instantes más especiales que compartieron juntos, fuera y dentro de una competencia. Al pie de dichas imágenes, la hija del ‘Canelo’ escribió unas hermosas palabras de despida para su caballo, en las que además de agradecer por todo lo que juntos vivieron, lamentó el no poder seguir escribiendo memorias a su lado. “Mi Amilton, el tiempo no nos dejó demostrar todo lo que el futuro traía para nosotros. Mi viejito, fuiste el mejor regalo que me pudieron hacer, te extrañaré infinitamente. Te amo, descansa en paz mi campeón”, expresó la jovencita sumamente consternada y con el corazón roto.

Como era de esperarse, los seguidores de Emily y fans de su papá no tardaron en solidarizarse con ella, enviándole a través de las redes sociales sus condolencias así como mensajes de apoyo, entre los que destacó el que le dedicó su madre, Karen Beltrán, quien lamentó que su hija esté pasando por un momento de tristeza ante la pérdida de su primer caballo. “Lo siento mucho, mi amor, jamás quisiera verte sufrir, jamás quisiera verte llorar, me duele en el alma esta noticia”, expresó Beltrán. “Te extrañaremos tanta, Amilton, fuiste un gran caballo, diste mucho a Emily pero les faltó recorrer más pistas juntos, vuela alto campeón”, finalizó Karen conmovida.

¿De las equitación al modelaje?

Sin duda alguna, la belleza de Emily es innegable. Es por eso que ahora que ha crecido y que cumplió 15 años, algunas agencias de modelos han puesto sus ojos sobre la joven hija del ‘Canelo’, pues creen que Emily podría tener un gran futuro como modelo y en las pasarelas, por lo que hace unos meses fue invitada a ser parte de un evento muy especial, donde pudo probar por primera vez lo que se siente pisar una pasarela. Algo de lo que habló en una charla que sostuvo con Ventaneando hace unos meses. “La verdad es que fue algo espontáneo. Mi mamá me dijo: 'Me están llamando para representes el vestido de 200 años de Jalisco'. Y, justo fue lo primero que se me vino a la mente, mi papá hizo la pelea el día de los 200 años de Jalisco y dije: ‘De qué otra forma que no sea relacionada al deporte, puedo representar a Jalisco’”, compartió la jovencita.

Y aunque todos quedaron encantados con su belleza y personalidad arriba del escenario, lo cierto es que, por el momento, Emily tiene otros planes, aunque no descarta la posibilidad de algún día dedicarse al modelaje. "Lo único que veo en mi futuro es el estudio y la equitación. No he tenido la oportunidad o las ganas de intentar alguna otra cosa. Pero, la verdad, estoy feliz así con el deporte y la escuela", compartió Emily de lo más sincera, quien demostró hace unos meses sus dotes para el modelaje durante la sesión de fotos que protagonizó para la portada de ¡HOLA!

