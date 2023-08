La espera terminó, después de 15 años RBD regresó a los escenarios

Tuvieron que pasar 15 años para que los fans de RBD pudieran disfrutar nuevamente de la banda en concierto. Después de esta larga espera, esta noche, por fin Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez se reencontrarán con su público con el arranca de Soy Rebelde Tour en el Paso, Texas, ciudad que desde anoche se ha llenado de fanáticos de la agrupación que no dudaron en ir hacer guardia a las afueras del hotel donde se hospedan los cantantes para corear los éxitos que los lanzaron a la fama mundial. Con las emociones a flor de piel, los integrantes de RBD han estado compartiendo en las últimas horas varios detalles de su regreso en redes sociales donde también han expresado la emoción que sienten de vivir nuevamente el fenómeno que representó la banda hace más de una década. Para Dulce, Anahí y Maite, este regreso tiene un significado muy especial ya que, por primera ocasión, podrán compartir con sus hijos este acontecimiento, una situación que las llena de alegría pues en repetidas ocasiones han expresado que sus hijos forman parte de la nueva generación RBD.

La emoción de Dulce María

Desde las primeras horas de este 25 de agosto, Dulce María, quien no pudo participar en el concierto streaming que la banda realizó en 2020, se mostró nerviosa y muy emocionada de poder reunirse nuevamente con los fans que no han dejado morir el espíritu Rebelde: “No puedo dormir… No tengo palabras para explicarles todas las emociones que pasan por mi mente, mi cuerpo y mi corazón, es demasiado. No puedo creer que después de 15 años esta historia siga viva en tantos corazones, hoy ese ‘hasta luego’ se convirtió en ‘hasta al ratito’. Que Dios nos cuide bendiga a todos y a todos los que está viajando para vernos. Gracias a todos los que son y han sido parte para construir esta historia que ya no es de nadie más que de ustedes. La gente que ha mantenido viva esta generación que está más viva que nunca. Los amo. Muero de nervios, miedo, emoción y ganas de que se vayan con el corazón más feliz. ¡Gracias, gracias, gracias!”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram donde compartió una foto desde el Sun Bowl Stadium, donde arrancará esta noche el tour de la banda.

Maite y su primer concierto tras convertirse en mamá

Como era de esperarse, tanto Dulce María, como el resto de los integrantes se encuentran cobijados por el cariño de sus familias, en su caso, la vimos de la mano de su esposo, Francisco Álvarez y de su pequeña hija María Paula, de dos años de edad: “¡Estoy nerviosa!”, admitió la cantante a las cámaras de Ventaneando a su salida del hotel. Quien también se dejó ver de la mano de su esposo, fue Maite Perroni quien, esta mañana fue captada junto a su esposo, el productor Andrés Tovar. A través de su cuenta de Twitter, Maite mostró su emoción ante el arranque de la esperada gira: “Ha sido un viaje increíble y apenas hoy es el inicio. Gracias a ustedes por su amor, por su fuerza, por ser leales, por hacer posible el Soy Rebelde Tour”. Aunque se sabe que en este viaje Maite también está acompañada de su pequeña hija Lía, quien nació en mayo pasado, hasta el momento la bebé no ha sido captada junto a la cantante.

Anahí, cobijada por su familia

Quien también cuenta con el apoyo incondicional de su familia en este regreso a los escenarios es Anahí quien viajó en compañía de su esposo, Manuel Velasco y de sus dos hijos, Manuel y Emiliano. Aunque la cantante no dio declaraciones a los medios de comunicación, su marido fue el encargado de compartir con Ventaneando detalles de esta importante presentación: “Ya listísima, está muy emocionada. Son los momentos de nervios después de un tiempo de no haber estado en los escenarios, está muy emocionada y contenta”, comentó el político. Sobre la lesión en el oído que sufrió Anahí durante los ensayos, comentó: “Sí, está al 100%, evidentemente en ese oído no va a utilizar el auricular, por la afectación que hubo. Venimos todos a acompañarla el día de hoy”. Hace unas horas, la cantante publicó un mensaje en el que la emoción se siente: “Llegó el día. Que el universo nos llene de bendiciones a todos esta noche. Vamos con todo y sin miedo, porque cuando es tan desde el corazón todo sale bonito. Yo digo R”.

El apoyo de Poncho Herrera y Pedro Damián a la distancia

Por otra parte, los hombres de la agrupación también se hicieron presentes en redes sociales donde Christopher Uckermann escribió: “Feliz de verlos pronto y poder compartir con ustedes esta energía que es RBD. Me da mucha alegría poder ver reflejado en este show muchas de las cosas que nacieron en mi cabeza como una idea y hoy son una realidad”. Con una imagen los cinco, Christian Chávez público: “Qué bonito que nos encontramos, más bonito si nos abrazamos, nadie nos creía, pero lo logramos, ha sido difícil, pero aquí estamos”, las líneas del cantante provocaron la reacción de quien fue la mente maestra detrás de este concepto, Pedro Damián, quien escribió: “Estoy con ustedes en el corazón”. Quien también les mostró su apoyo y cariño incondicional por el arranque de esta gira fue Poncho Herrera, el único integrante que no pudo incorporarse a la gira, a pesar de no formar parte de este tour, les dedicó un lindo mensaje en redes: “Éxito en el tour, fuerte abrazo y lo mejor siempre”, se lee en el Twitter del actor.