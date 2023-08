‘No hay mucha esperanza’, Sandra Echeverría se abre de capa sobre su reconciliación con Leonardo de Lozanne

A sólo un par de meses de que Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne hicieran pública su reconciliación, luego de siete meses de separación, la actriz ha sorprendido al declarar que la relación con el padre de su hijo Andrés atraviesa nuevamente por altibajos. Para sorpresa de los fans de la pareja, la también cantante, dio lecciones de sinceridad a su paso por una alfombra roja en la que admitió que, aunque están enfocados en recuperar su matrimonio, enfrentan algunas dificultades que pondrían en riesgo su reconciliación. Siempre cautelosa a la hora de hacer referencia a su todavía esposo, Sandra reconoció que, a pesar de la buena voluntad que existe entre ambos para salvar su matrimonio, continúan trabajando en solucionar algunos retos como pareja. Si bien compartió que atraviesan por una nueva crisis, dejó claro que la ruptura no es definitiva y confió en que la labor de los dos los lleve a buen puerto como familia. La actriz aseguró que, de no poder rescatar su relación, se enfocarán en formar el mejor equipo para la crianza de su hijo quien, en septiembre próximo cumplirá 8 años de edad.

Detalles de la reconciliación

En un acto de sinceridad, Sandra confesó en entrevista con el programa Ventaneando que, pese a los esfuerzos de ambos, la reconciliación podría no ser exitosa: “Más o menos, ahí vamos todavía estamos viendo si eso va a funcionar o no, la verdad no hay mucha esperanza, ni modo”, respondió cuando fue cuestionada sobre el estado de su relación con el papá de su hijo. La actriz admitió que a pesar de que el resultado no ha sido el que esperaba, tiene la certeza de que luchó hasta el último momento por mantener unida a su familia: “Me quedo muy en paz, muy tranquila de saber que se dio todo y estamos en eso, todavía no es un no definitivo, pero yo la verdad ya la veo complicada. Uno luchó hasta el final, para que uno se quede tranquilo y en paz”, puntualizó Echeverría.

Su hijo, el proyecto más importante de ambos

Sandra advirtió que, si esta segunda oportunidad con Leonardo no funciona, ella y el cantante se mantendrán unidos por el bienestar de su hijo, por quien trabajarán para darle una familia, a pesar de que su relación como pareja se pierda: “Mi hijo es el amor de mi vida, el regalo más grande que me ha dado alguien y me lo dio él, así que trataremos de ser un buen equipo para él y ser los mejores papás”, explicó. Fue a finales de mayo pasado cuando, en entrevista con el programa Hoy, Sandra Echeverría compartió con el público que, tras varios meses separados, había decidido volver a internarlo: “Estamos en negociaciones para estar juntos otra vez, hay mucho amor de parte de los dos, siento que también el tiempo te hace ver las cosas más objetivas. Estamos intentándolo, platicando. Hay amor y cuando hay amor hay forma de seguir caminando juntos, así que estamos en ese proceso. Hay un hijo que amamos y extraño mucho mi familia”, declaró.

Por su parte, aunque siempre ha manejado los asuntos de su vida privada alejado de los reflectores, en junio pasado, Leonardo de Lozanne contó en entrevista para De Primera Mano cómo estaba evolucionando su reconciliación con Sandra: “Ahí estamos, estamos bien, estamos contentos, obviamente trabajando y tratando de mejorar, esto no es una cosa que de un día para otro se arregla, pero estamos echándole muchas ganas”. En aquella conversación, el cantante dejó claro que también tenía la intención de recuperar su hogar junto a Sandra: “Cuando tienes familia, cuando tienes hijos, yo creo que hay que hacer todo lo posible”. Como la actriz, Leonardo resaltó el cariño que existe entre ellos: “Es de dos, con que uno no quiera ya no hay manera, pero si los dos quieren… es justamente lo que estamos haciendo, intentándolo con la mejor voluntad y la verdad es que vamos muy bien. El amor nunca ha dejado de estar, si deja de haber amor, ya no hay nada qué hacer, pero hay amor, lo que pasa es que la vida no es fácil, pero vamos muy bien”, explicó.

Una familia a pesar de todo

A pesar de que reconoció que había buena voluntad de parte de ambos para que la reconciliación llegara a un buen término, Leonardo también habló de la posibilidad de no poder salvar su relación: “La intención es estar bien, juntos o separados, como sea, por el bienestar común. Mi opinión es que hay que hacer todo lo que está en nuestras manos para que se arregle y si no, de todas maneras, hacerlo de una manera muy cordial”. El músico reconoció que después de 8 años de matrimonio, la vida evolucionó y mantener el equilibrio se ha vuelto más complejo: “Pasan los años, los dos trabajamos, también tener hijos es bien complicado, te quita mucho tiempo y te descoloca, es muy bonito, pero también requiere de mucha organización y esfuerzo, a veces, no te das cuenta y de repente ya estás metido en una vorágine de actividades y eso hace que de repente te descuides, pero bueno, es cosa de organizarse, pero sobre todo buena voluntad y querer hacerlo”. Por último, cuando lo cuestionaron sobre cómo fue la reconciliación con Sandra, aseguró: “No fue un momento, fue un proceso, ojalá fuera como en las películas que todo pasa en una escena, la realidad es que es un trabajo de todos los días”.