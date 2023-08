Natalia Esperón sobre los duros momentos que superó: 'Estaba muy mal emocionalmente'

Gracias a su trabajo en las telenovelas, Natalia Esperón logró ganar el reconocimiento y aprecio del público. Sin embargo, un vuelco en la vida de la actriz la llevó a retirarse de las pantallas y los escenarios por un periodo de casi 9 años, mientras vivía en matrimonio con el empresario Pepe Bastón, de quien se separó en 2005. En ese tiempo, la actriz formó una familia integrada por tres hijos Natalia, su primogénita de 27 años, así como Mariana y José, de 19, a quienes cuidó y brindó atenciones desde pequeños, lo que implicó su repentina pausa de los sets de grabación, una decisión sobre la que hoy ha reflexionado a profundidad, orgullosa de su cambio de mentalidad y de la nueva manera de ver la vida, segura de la satisfacción de permanecer activa en el ámbito laboral mientras cuenta con el apoyo de sus seres queridos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Como pocas veces, Natalia abrió su corazón para hablar del momento decisivo en su historia personal, cuando con firmeza supo que debía alejarse de los reflectores, pues su única misión en ese entonces fue la de enfocarse de lleno en su familia, especialmente tras ser confirmada la situación de su hijo José, diagnosticado dentro del espectro autista. “Casi nueve años… Tú ves en tu hijo que está haciendo cosas diferentes y no estás entendiendo absolutamente nada de qué está sucediendo. Vas al pediatra y el pediatra te dice que el desarrollo está bien, pero tú ves que el habla se detiene, empiezan los movimientos repetitivos, la ecolalia. Yo no entendía… Tenía a una adolescente, a Tali… los problemas del divorcio todavía estaban recientes, tenía a Marianita también y José, que empezaba a hacer cosas que yo no entendía…”, reveló en una entrevista concedida a la presentadora Anette Cuburu para su canal en YouTube.

La vida de Natalia Esperón fuera de la televisión

En ese periodo, la actriz buscó la manera de hacer frente a las adversidades, cuidando de sus hijos y buscado respaldo en diversos especialistas, pues incluso comenzó a padecer algunos malestares físicos. “Muchas terapias, yo empecé también un camino de terapia porque yo también traía muchos dolores y yo no podía ayudar a mi hijo. Hoy en día me doy cuenta que a lo mejor fui demasiado radical en dejarme, en ponerme atrás… vimos muchísimos terapeutas… Yo ya me volvía loca con el trabajo, yo ya me volvía loca con José, con Tali, con Mariana, mi depresión, tuve que parar. Estaba yo ya muy mal emocionalmente, me daban ataques de pánico, traía fibromialgia… Tuve operación de lumbares, luego cervicales, sí me empecé a enfermar bastante…”, confesó.

VER GALERÍA

En otro instante de la charla, Natalia puso de frente la importancia de reconocer parte de su compleja situación, pues en su momento, asegura, volcó toda su atención en sus hijos. “Ahora me doy cuenta que era porque me olvidé de mí, porque puse a mis hijos ahí. Y me olvidé de mí pero no se puede. Sí tiene que ser en un conjunto, sí te tienes que organizar, sí tienes que ser prioridad, no puedes amar a alguien si no te amas tú y lo entendí tarde…”, explicó la intérprete sin filtros al hacer ese recuento de su vida.

La importancia de volver al trabajo

Tras superar ese momento de dificultades y consolidar poco a poco la estabilidad a nivel personal, Natalia tomó la decisión de volver a los foros de grabación, algo que la tiene muy emocionada pero también reflexiva sobre las implicaciones de haber suspendido su carrera en ese entonces. “Sí perdí nueve años de trabajo, de economía también, de estar en mi trabajo y que me iba a dar a mí también muchos beneficios seguir trabajando. Ya, tomé esa decisión…”, explicó en otro instante de la plática, haciendo evidente la firme postura de seguir enfocada de ahora en adelante en sus proyectos, pues ante todo cuenta con el apoyo incondicional de sus hijos. “Ahorita sí estoy decidida que no vuelvo a dejar mi vida ni por nadie, y se los he platicado a mis hijos, que todos entienden bien…”, agregó, sin olvidar compartir un consejo a quienes pudieran estar escuchando su relato. “No dejen su trabajo, no dejen sus sueños. A veces sí se pone muy complicado…”, dijo.

VER GALERÍA