‘Se pone celoso’, la razón por la que Jorge Salinas no ve el trabajo de Elizabeth Álvarez

Después de 11 años de matrimonio y a pesar de haberse conocido en los sets de grabación, Elizabeth Álvarez sorprendió al confesar que su esposo, Jorge Salinas, no acostumbra ver las telenovelas que realiza debido a que le cuesta trabajo mirarla en escenas románticas. Aunque ambos son muy profesionales y Jorge cuenta con una extensa trayectoria en tele, cine y teatro, el primer actor prefiere saltarse las secuencias en las que su esposa comparte diálogos románticos. Convertidos en uno de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo nacional, la pareja, que en octubre próximo cumplirá 12 años juntos, ha llegado con el tiempo a acuerdos que les ayuda a mantener el equilibrio en la relación. Si bien Elizabeth no se pierde el trabajo del padre de sus dos hijos, Máxima y León, el protagonista de Perdona nuestros pecados es muy selectivo a la hora de observar a su mujer en acción: “A él no le gusta verme porque sí como que se pone mal”, reconoció la actriz en entrevista con el programa Hoy.

La poderosa razón de Jorge

Aunque Jorge respeta al máximo el trabajo de su esposa, según la propia Elizabeth, no disfruta verla en algunas secuencias: “La verdad hay que confesarlo, hay que decirlo, no le gusta verme en las escenas de amor, ni de beso, ni nada entonces prefiere no verlas”. La actriz, quien conoció a Salinas en el primer proyecto que realizó tras su llegada a la Ciudad de México descubrió ya que eran marido y mujer que a su esposo le daban celos verla trabajar: “Casados me enteré que no le gustaba verme, yo le decía: ‘Oye, pero ¿por qué no me ves?’. Me dijo: ‘Sí me gusta verte, pero cuando van a venir las escenas así le cambio’. Yo le digo, pero por qué y me dice que no puede. Sí le da cosa, sí siente y pobrecito se pone celoso”, detalló divertida la actriz quien, a diferencia de su esposo, no se pierde ninguno de sus proyectos, aunque esto implique verlo en escenas románticas con otra actriz.

Un matrimonio a prueba de todo

Para Elizabeth es más fuerte la admiración que le tiene a su marido de quien siempre ha aprendido mucho en el terreno profesional: “A mí no me molesta para nada verlo, me gusta ver su trabajo, a parte yo soy admiradora de Jorge Salinas, lo tengo qué decir, creo que es uno de los mejores actores que tenemos en este país y me encanta verlo y mira que él recatado en sus películas no ha sido, ni en sus novelas, ni en sus series, ni en las obras de teatro que ha hecho”, reveló la actriz para quien su proyecto más importante es su familia. Hace un par de años, la pareja compartió, en entrevista con el programa Hoy, cómo hace para mantener vivo el equilibrio en casa: “La forma en la que cuidamos nuestro matrimonio es blindándolo de todo, incluyendo hasta nuestros hijos porque hay que darnos ese espacio, hay que cuidarnos como matrimonio, salir juntos, viajar juntos y tener esa convivencia todos los días fuera de nuestro entorno”, explicó Elizabeth. Por su parte, Jorge se dijo muy agradecido con la vida por haber encontrado a la mujer de su vida: “Estamos muy contentos de estar juntos y estar bien, de estar sanos, yo no paro de agradecerle a Diosito”.

En 2018, Elizabeth Álvarez contó durante una sincera entrevista con Jorge Van Rankin, para la sección de Hoy, Ponle la cola al Burro, cómo fue la historia de amor con el actor a quien conoció desde su debut actoral: “Mi primera telenovela se llamó Atrévete a olvidarme y ahí el protagonista era Jorge Salinas, ahí lo conocí (…) Me caía muy mal, siempre me cayó mal, él es muy encantador y como muy seguro, a veces dicen que lo que te choca te checa y me chocaba”, reconoció. Según contó, en gran parte, sus diferencias venían del set donde, en varias ocasiones él le llamó la atención: “Lo que pasa es que Jorge es un actorazo y cuando hicimos Las vías del amor yo estaba chava y casi todas mis escenas eran con él y me decía: ‘Elizabeth no estudiaste’, le decía al director: ‘Dígale por favor a la actriz que haga bien la escena’, él ya era Jorge Salinas y yo no era absolutamente nadie”, recordó.

Un amor de telenovela

Después de varios proyectos en los que coincidieron y los únicamente convivieron como compañeros de trabajo, 2008, el destino volvió a unir sus caminos en la exitosa producción de Salvador Mejía, Fuego en la sangre, donde dieron vida a la pareja de Jimena Elizondo y Óscar Robles, fue en ese momento que la realidad superó a la ficción y el amor traspasó la pantalla: “Me dicen: ‘Vas a ir con Jorge Salinas’, yo dije: ‘No, otra vez este señor’. Ahí vino la parte de la seducción, es cuando Jorge se abre y veo, no solamente al compañero actor, veo a la persona y al gran ser humano que es”, contó en aquella ocasión Elizabeth.