Así vivieron las celebrities el primer concierto de Taylor Swift en México

El día que los swifties mexicanos estaban esperando con enorme anhelo por fin se hizo realidad: la primera presentación de Taylor Swift en la capital del país. Entusiasmados de ser parte del legendario The Eras Tour, centenares de fans arribaron al Foro Sol luciendo fabulosos atuendos hechos a la medida para la especial ocasión y llevando en los brazos decenas de los llamados friendship bracelets, en los que se leían los títulos de los éxitos de la cantante, tales como Lover, Speak Now, Bad Blood, Cruel Summer o Fearless. Entrada la noche y con las emociones al tope, la artista subió al escenario para dar inicio a su show ante más de 60 mil personas con una memorable interpretación de Miss Americana and the Heartbreak Prince. Contagiados por la fiebre de la swiftmania, las celebrities mexicanas tampoco se quisieron perder esta importante fecha y se dieron cita en el multitudinario recinto, en donde se dejaron ver en su faceta más fan.

Los famosos que disfrutaron del show de Taylor Swift

A lo largo de la mágica velada, varias personalidades del espectáculo mexicano dieron muestra de ser grandes amantes de la música de Taylor. Uno de los primeros en compartir su experiencia fue Carlos Ferro, quien llevaba varias semanas atrás preparándose para el evento creando incontables pulseras junto a sus amigos, según mostró a través de su cuenta de Instagram. Incluso, rumbo al foro decidió realizar una simpática dinámica con sus seguidores para hacer un trueque de pulseras: “Si me ven ahí y quieren intercambiar conmigo, yo feliz, la palabra clave va a ser: ‘Pelos güeros’”, mencionó en una story en la que además se le podía ver el sencillo maquillaje de perlas en forma de mariposa que eligió para su encuentro con Swift.

También estuvo presente Macarena Achaga, quien llegó acompañada de un grupo de amigas, entre ellas Bárbara Lopez -con quien hace unos años formó la entrañable dupla Juliantina en la telenovela Amar a muerte-. Al igual que el resto de fans, ambas actrices no pararon de bailar y corear cada una de las canciones de la intérprete de Blank Space hasta el último minuto del espectáculo de música, luces y elaboradas coreografías, cuya apertura estuvo a cargo de Sabrina Carpenter.

Además del actor Erik Elías, al concierto se sumaron Vanessa Huppenkothen y su esposo, Ricardo Dueñas, que presumieron en sus redes sociales su romántica salida ambientada por nada más y menos que las inigualables composiciones de Taylor. Otra pareja que estaba entre el público eran Paulina Peña Pretelini y Fernando Tena, quienes dieron algunos vistazos de lo bien que se la pasaron en sus stories.

Los mejores momentos de su concierto en México

Durante su presentación, Taylor se mostró muy emocionada al ver la efusiva reacción del auditorio: “Ciudad de México, me están haciendo sentir genial”, comentó antes de que el público explotara en una ola de gritos que sorprendió a la cantante. “Ahora, ahora, se me está subiendo un poco a la cabeza, me están haciendo sentir muy poderosa”, añadió mientras levantaba uno de sus brazos y besaba su bicep mostrando así la fortaleza que invadía su cuerpo ante el cariño de la gente que se encontraba a su alrededor, “Me están haciendo sentir como si esta noche estuviera presentando mi primer show en Ciudad de México”.

La cantante, de 33 años, no dejó pasar la oportunidad de practicar su español: “Es un honor y un privilegio decir estas palabras a ustedes”, mencionó antes de agregar, “Ciudad de México, ¡Bienvenidos a The Eras Tour!”. Ya en la recta final, Taylor se conmovió hasta las lágrimas por el recibimiento de los mexicanos: “Los amo demasiado, gracias. Mi corazón late muy rápido, esto es muy bello y muy generoso, gracias”. Otro emotivo momento llegó cuando Swift hizo entrega de su sombrero negro de la canción 22 a una niña del público, siguiendo así una tradición que instauró desde el comienzo de su gira.

El glamour de Taylor Swift

Como ha sucedido en cada uno de sus shows, la cantante convirtió el escenario en un desfile de diseños de Alta Costura. Además de lucir un guardarropa de ensueño firmado por Versace y Roberto Cavalli, Taylor se decantó por un exclusivo calzado de Christian Louboutin conformado por dos versiones de botas altas de tacón con adornos de cristales, botines de ante personalizados y unos cómodos mocasines de charol negro.

