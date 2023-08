El emotivo mensaje de Lucero a su hija, Lucerito Mijares

Son días de gran entusiasmo para Lucerito Mijares, pues tras unas semanas de permanecer en recuperación a raíz del accidente que implicó una fractura en el tobillo, la hija de Lucero y Mijares se encuentra mejor. A lo largo de algunas semanas, se presentó en la obra de teatro musical que protagoniza, El Mago, apoyada de sus muletas y un carrito que le permitía desplazarse sobre el escenario, cumpliendo a cabalidad con este compromiso mientras siguió de manera puntal las indicaciones de su médico. Ahora, la joven de 18 años celebra volver a estar de pie para continuar con su sueño y dar lo mejor de sí misma en cada una de sus presentaciones, un suceso que además ha sido celebrado por su famosa mamá, quien le dedicó un emotivo mensaje de admiración y reconocimiento por su fortaleza.

Cercana como suele ser con sus fans, Lucerito aplaudió el hecho de haber podido superar esta etapa, en la que dio muestra de su pasión por los reflectores y su compromiso profesional a pesar de las circunstancias. En sus redes sociales, hizo eco de esta satisfacción, publicando algunas líneas para expresar así su sentir. “¡Feliz de estar de pie y con más energías que nunca! Los veo en El Mago este fin de semana. Los quiero”, escribió. Para hacer más emotivo este anuncio, la naciente estrella reveló una fotografía en la que se le mira de pie luciendo el vestido de cristales multicolor de su personaje, al mismo tiempo en el que se percibe interpretando. Fueron varias las reacciones de sus seguidores, incluidas las de algunos famosos como José Ron, quien le envió aplausos por este momento de triunfo.

El conmovedor mensaje de Lucero

Durante el tiempo en que Lucerito Mijares ha estado enfocada en su desempeño como actriz de la obra musical El Mago, ha contado con el respaldo de sus papás, pendientes en todo momento de su evolución en esta nueva faceta. De hecho, durante los días en que permaneció con el pie enyesado, su madre, Lucero, se encargó de pone al tanto a los seguidores, como cuando les informó sobre el favorable diagnóstico médico de su hija. Fue así como la consolidada cantante y actriz le envió un mensaje a Lucerito, reconociendo su fortaleza e ímpetu para salir adelante. “Mi preciosa. Más fuerte que siempre. Maravillosa y valorando todo lo lindo que estás viviendo…”, escribió al pie de la postal, para luego invitar a los fans a no perderse de esta puesta en escena. “Nos vemos este y todos los fines de semana que nos esperan en @elmagothewiz”, dijo.

Con el corazón en la mano, Lucero también puso en alto el hecho de ser testigo de la favorable recuperación de su hija, una circunstancia que despierta en ella un profundo sentimiento de alegría. “¡Qué enorme emoción y qué paz verte bien y verte al cien. Eres grande, te admiro y te aplaudo siempre. Cada día creces más”, escribió la intérprete. Así, Lucerito Mijares continúa forjando su camino en el espectáculo, dando muestra de que nada se interpone en su camino cuando se propone conquistar una meta. Recordemos que tras el accidente, comunicó su deseo por seguir actuando, cumpliendo con este importante objetivo aunque con la supervisión de su médico, algo favorable y acertado que le mereció los aplausos y las ovaciones del público encantados con su talento.

Lucerito y cómo convenció a sus papás para que la dejaran actuar

Segura de sí misma, Lucerito Mijares tomó la decisión de emprender sus sueños como actriz de teatro musical. Para cumplir con esta misión habló con sus padres, quienes se mostraron solidarios con ella ante su ferviente deseo por debutar sobre los escenarios, invitada por el productor Juan Torres. “Primero le dije a mi mamá. Yo en niña buena, (le dije): ‘Está esta obra’, obviamente estaba ahí Juan para explicarle qué era El Mago y de qué se trataba, y contestó: ‘Ay, me encanta’, y la verdad es que estaba súper contenta”, reveló a las cámaras del programa De Primera Mano. acto seguido, el siguiente reto sería convencer a su papá, Mijares: “Justamente me acuerdo que yo le dije a mi mamá que si convencíamos a mi papá las dos... Después de eso fuimos a la casa de mi papá con el señor Torres. Mi papá me dice: ‘Vamos a pensarlo’, y yo tenía un miedo, entonces le dice Juan: ‘No Manuel, pero es que fíjate…’. La única respuesta que estábamos esperando era la de mi papá y pues obviamente era el ‘sí’…”, recordó.

