‘Me ha costado muchas lágrimas y mucha terapia, pero voy bien’, Tania Rincón sobre su separación

La transparencia ha sido clave en la relación que sostiene Tania Rincón con sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram, una comunidad de la siempre está pendiente. Para mantenerse cercana a sus fans, cada que tiene oportunidad organiza divertidas dinámicas de preguntas y respuestas en esta red social donde, hace unas horas, se abrió de capa con sus seguidores quienes la cuestionaron sobre cómo se encuentra a cinco meses de haber anunciado su separación de Daniel Pérez, padre de sus hijos. Sincera, Tania reconoció que, aunque el proceso no ha sido fácil, la ayuda profesional ha sido esencial para comprender la nueva dinámica familiar en la que el bienestar de sus hijos Amelia y Patricio es lo más importante. Además de contar cómo ha vivido la separación, también habló de la gran relación que existe entre ella y Dani a quien le guarda un gran cariño y respeto por los más de 16 años que compartieron. La presentadora también se animó a contarle a sus seguidores cómo manejó el tema de la separación con sus hijos, la presentadora quiso hablar de esta situación, luego de que una de sus seguidoras le pidiera un consejo: “¿Cómo enfrentar con los hijos la separación de los padres? No me atrevo, por ellos”, fue la pregunta que le formularon.

La nueva vida de Tania

Con la misma sonrisa con la que ha conquistado a la audiencia matutina desde hace más de una década, Tania Rincón habló con sus seguidores sobre cómo se siente consigo misma tras el divorcio: “Gracias por la preocupación. Creo que estoy bien, me ha costado muchas lágrimas, mucha terapia, pero voy bien. Estoy entendiendo mi nueva rutina, mi nueva dinámica yo sola, cuando los niños se van con Dani, la dinámica yo sola con los niños, la verdad es que voy bastante bien”, reconoció la presentadora. Confesó que en este proceso ha sido de gran ayuda tener una gran relación con el papá de sus hijos: “Yo sé que hay mucho morbo por saber los motivos por lo que nos separamos Dani y yo y eso siempre se va a quedar con Dani y conmigo, vamos a guardar nuestras razones, porque eso sólo nos incumbe a nosotros, les puedo decir que estamos muy bien, lo respeto muchísimo, lo quiero muchísimo”.

Cómo manejó la separación con sus hijos

Aunque ya no son pareja, Tania reveló que Dani siempre tendrá un lugar muy especial en su vida: “El amor se transformó, esa es la realidad, las cosas cambian, por difícil que parezca yo lo sé, les resulta muy difícil entender que nos llevamos bien, pero eso es real, no tengo porqué decir mentiras, también es por el amor que le tengo. Sé que lo voy a respetar toda mi vida porque es el papá de mis hijos, me regaló 16 años fantásticos”, explicó. La presentadora también se animó a compartirle a sus seguidores cómo han manejado el tema de la separación con sus hijos de 6 y 2 años de edad: “Es entender que tenemos que hacer todo para que nuestros hijos estén bien. Ha sido el alinearnos en lo que queremos para nuestros hijos, en buscar su bienestar, siempre platicado con nuestra psicóloga. Hay que acercarse a los profesionales para que ellos nos guíen y nos orienten para darles siempre las respuestas que nuestros hijos necesitan de acuerdo con su edad”.

Además de abrir sus corazón sobre el tema de sus separación, Tania también recibió muchas preguntas relacionadas con su vida profesional, como su salida de República deportiva, una emisión que tuvo que abandonar porque los horarios ya no empataban con su labor de mamá: “Cambiaron el programa a los sábados y no solamente eso, el tema es que ya están viajando todos los fines de semana y la verdad a mí se me complica, con los niños es muy difícil, entonces decidí darles las gracias”, reconoció la conductora quien reconoció que espera en un futuro volver a incorporarse a un programa deportivo, una de sus fuentes favoritas y donde la hemos visto brillar como lo hizo en pasado Mundial de Qatar 2022: “Por el momento no estoy en nada que ver con deportes, extraño mucho, pero bueno, ojalá que en un futuro pueda volver a los deportes”, aseguró.

¿Le gustaría incursionar en la actuación?

Para sorpresa de sus seguidores, Tania contó que próximamente la veremos en un cameo que realizó en una telenovela, una experiencia que le dejó un buen sabor de boca, al grado de que no descartó incursionar en la actuación en algún momento: “Actuaría de mí misma, de hecho, acabo de hacer una participación especial en Golpe de suerte junto a mi Polly y sí, sí estaría padre hacer una telenovela”. Sobre sus sueños en el ámbito laboral, respondió: “Tengo muchos. La vida está llena de sueños y aspiraciones, si no tuviéramos aspiraciones, pues para qué nos despertamos todos los días. Me gustaría tener mi propio show, retirarme joven, muchos, muchos sueños, como hacer una cobertura olímpica, jamás he ido a unos Juegos Olímpicos a trabajar”. Por último, se animó a revelar a qué le hubiera gustado dedicarse de no haber sido conductora de televisión: “Me hubiera gustado ser… muchas cosas, ser bailarina de ballet o alguna disciplina como atletismo, algo que tuviera que ver con los deportes o me hubiera gustado ser fotógrafa”, finalizó.