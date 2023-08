Aislinn Derbez revela cómo hacen frente Kailani y Aitana a la partida de Fiona

En días pasados, Eugenio Derbez y su familia enfrentaron un triste episodio al despedir a su perrita, su inseparable bulldog inglés de nombre Fiona, y a la que cuidaron por poco más de una década. Cada uno de los integrantes del famoso clan compartió sus recuerdos y memorias de la convivencia con la mascota, popular en las redes sociales e incluso conocida por sus esporádicas y simpáticas apariciones en algunas alfombras rojas. Tal acontecimiento, estremeció el corazón de Aislinn Derbez, quien conmovida tras la reacción de su hermanita Aitana y su hija, Kailani, hizo una profunda reflexión sobre la muerte y la manera en que las niñas han asimilado este proceso, suceso que de igual manera la llevó a evocar ese instante de su infancia en que también vivió la partida de su perrito.

El conmovedor mensaje de Aislinn

Sensible ante la situación, Aislinn se sinceró sobre cómo su familia hace frente a esta ausencia, especialmente las más pequeñas, quienes crecieron con la compañía de Fiona, su compañera de juegos. “La muerte de Fiona nos agarró por sorpresa. Afortunadamente se fue de la manera más tranquila y feliz. Creo que los que más sufren son los que se quedan, y ver a nuestras niñas confrontar por primera vez una muerte tan de cerca y ver la manera tan sabia, natural y valiente como lo hicieron, comprendiendo que la muerte es parte inevitable de la vida, es algo que quedará en mi corazón para siempre…”, escribió la actriz en la primera parte de su texto, el cual reveló horas después de haberse hecho pública la noticia.

El triste recuerdo de Aislinn

Este acontecimiento tocó incluso la fibra más sensible en Aislinn, quien con total apertura compartió un episodio de su niñez, precisamente, de cuando se encariñó con la mascota familiar, un perro llamado Jazz cuya partida ocurrió de manera inexplicable, algo que sin duda dejó una huella en su ser, según reconoce. “Cuando yo era niña siempre me escondieron la muerte. Mi perrito Jazz de un día para otro desapareció de mi vista y sin mucha explicación, dejando una huella inconclusa de no entender qué había pasado, dejando la muerte como algo de lo que no se habla, algo que debe olvidarse rápido y a lo que hay que temerle mucho…”, reveló, aunque enteramente agradecida de que, en este momento, las cosas hayan sido abordadas de manera distinta entre los suyos, asumiendo la muerte como una transición inherente a la naturaleza de cualquier ser vivo. “Me alivia saber que para ellas pueda ser diferente”, dijo.

En otra parte de su mensaje, Aislinn habló de lo mucho que la presencia de una mascota puede beneficiar la vida de quienes deciden optar por sumar a su círculo este tipo de compañía, algo que para los Derbez fue primordial a lo largo de esta década colmada de recuerdos y gratas vivencias junto a Fiona, fiel compañera de la pequeña Aitana. “Me impresiona como un animalito puede impactar la vida de tantas personas, y como su partida nos puede llenar de lecciones profundas, de presencia absoluta y de valorar la vida más que nunca”, finalizó la intérprete, siempre abierta a compartir sus reflexiones con todos aquellos que siguen de cerca los sucesos de su vida familiar y profesional.

La entrañable fotografía de Fiona

Para hacer más significativa su reflexión, Aislinn ilustró sus palabras con una foto en la que aparece Fiona rodeada de las niñas de su familia; Kailani y Aitana destacan en esa imagen que conmovió de inmediato a sus fieles seguidores. Fueron tantas las reacciones, que incluso Vadhir aprovechó el momento para expresar su sentir al mirar esa imagen, la cual forma parte de los recuerdos familiares del álbum de los Derbez. “Qué linda foto y qué fuerte. Ver a las niñas abrazando a Fiona y todas tratando de entender algo tan nuevo como es la muerte. Te amo, y la vamos a extrañar mucho”, escribió el joven al pie de la publicación, la cual recibió los “me gusta” de varios famosos, empáticos con la tristeza que invade a los integrantes de la familia Derbez, siempre dispuestos a dar detalle de lo que ocurre en su día a día.

