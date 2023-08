La íntima letra de Used To Be Young, la nueva canción de Miley Cyrus En un ejercicio de reflexión y mostrando su madurez, Miley Cyrus quiso dar respuesta a las polémicas que marcaron su vida en esta canción

En medio de un momento especial para su familia ante la boda de su madre, Miley Cyrus dio la noticia, estrenaría nueva música. Después del éxito que Flowers implicó en su vida, había grandes expectativas para el tema que Cyrus que se unía a los estrenos de Selena Gomez y Ariana Grande que estaban programados para este mismo día. Si en Flowers, Miley decidió reflejar uno de los momentos más comentados y personales de su vida, se esperaba que esta nueva entrega siguiera los mismos pasos. Mientras que el tema que se volvió viral rápidamente en las redes sociales, parecía una bandera de empoderamiento, surgida de la relación amorosa más significativa en la vida de la cantante -su matrimonio y divorcio con Liam Hemsworth-, no se sabía qué vendría con una nueva canción. Fue a la media noche, para despertar este 25 de agosto, que el tema comenzó a correr a través de las redes sociales. ¿La reacción de sus fans? Más de uno se mostraba completamente conmovido ante la letra y no, no es porque se trate de una balada, sino porque pareciera que Miley decidió tomar toda la polémica que la envolvió a lo largo de los años después de haber pasado de ser una estrella infantil a una controversial cantante, para dejar claro que simplemente se encontraba creciendo y experimentando antes de madurar. Con Used To Be Young (solía ser joven), Miley parece dar respuesta a todo lo que se decía de ella en esos años, sin arrepentirse de lo que fue mientras iba encontrando su propio camino.

Las palabras de Miley

A la par de que se dio a conocer la canción, Miley escribió en sus redes sociales: “Esta canción se trata de honrar a quien has sido, amar quien eres y celebrar en lo que te convertirás. Me siento orgullosa al reflexionar sobre mi pasado y feliz cuando pienso en el futuro. Estoy agradecida con mis leales fans, quienes hacen mis sueños una realidad todos los días. Estoy sinceramente agradecida por la estabilidad de su firme apoyo. Esta canción es para ustedes. Honestamente, Miley”, se lee en el mensaje.

Si quedaba duda de que éste era un trabajo sumamente personal, basta ver el video del tema, en el que en primera persona, sin ruido alrededor, Miley canta frente a la cámara con lágrimas en los ojos. La iluminación juega un papel principal, cambiando para enfocar en distintos momentos las emociones de la cantante. Con uno de esos looks extravagantes, transparencias y también una playera de Mickey Mouse que hace una clara referencia a los inicios de su carrera, Miley abre su corazón en este clip.

La fecha del lanzamiento de esta canción tampoco es una coincidencia, el 25 de agosto se cumple una década del estreno de Wrecking Ball, además de ser el mismo día de aquella polémica presentación en los MTV Music Awards con Robin Thicke. Curiosamente, Miley compartió que esta canción la escribió hace dos años, cuando se sentía incomprendida, y aunque confiesa que siempre será una canción incompleta, se siente cómoda con compartirla en este momento.

La letra completa de Used To Be Young

La verdad es a prueba de balas, no hay cómo engañarte

No me visto igual

Yo y quien decías que era ayer

Se han ido por caminos diferentes

Dejé el vivir a prisa en algún lugar en el pasado

Porque eso es como perseguir carros

Resulta que los bares abiertos

llevan a corazones rotos y a ir muy lejos

Sé que solía estar loca

Sé que solía ser divertida

Ustedes decían que solía ser salvaje

Yo digo que solía ser joven

Me dicen que el tiempo ha acabado de cambiarme

Está bien, he pasado un buen rato

Sé que solía estar loca

Eso es porque solía ser joven

Toma uno, sírvelo,

No vale la pena llorar por las cosas que no puedes borrar

Como los tatuajes y los arrepentimientos, las palabras que nunca quise decir

Y algunas que se escaparon

Dejé mi vivir rápido en algún lugar del pasado

Y se fueron por otro camino

Resulta que los cuartos llenos se vacían tan pronto

Hay algún otro lugar al que ir

Sé que solía estar loca

Sé que solía ser divertida

Ustedes dicen que solía ser salvaje

Yo digo que solía ser joven

Ustedes dicen que el tiempo ha acabado de cambiarme

Está bien, he pasado un buen rato

Sé que solía estar loca

Eso es porque solía ser joven

Sé que solía estar loca

Un desastre, pero, Dios, fue divertido

Sé que solía ser salvaje

Eso es porque solía ser joven

Estas noches gastadas no fueron en vano

Recuerdo cada una

Sé que solía estar loca

Eso es porque solía ser joven

Me dicen que tiempo ha acabado de cambiarme

Está bien, he pasado un buen rato

Sé que solía estar loca

Eso es porque solía ser joven

