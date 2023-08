Así fue el breve reencuentro de Carrie y Samantha, con la llegada de Kim Cattrall a And Just Like That La aparición de Samantha Jones se convirtió en la carta fuerte del final de la segunda temporada de esta serie

Cuando se anunció el regreso de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes a través de la serie And Just Like That, secuela de la exitosa Sex and the city, la noticia de que el personaje de Samantha Jones, pieza clave en la historia, no aparecería provocó revuelo entre los fanáticos. A pesar de la negativa de la actriz en participar en esta nueva serie, los seguidores de Kim Cattrall nunca perdieron la esperanza de que la encargada de dar vida a este icónico personaje accediera a incorporarse al show donde ahora se cuenta la vida de las protagonistas en su etapa de madurez. Con la llegada de la segunda temporada de esta serie, en junio pasado, también se dio a conocer el esperado regreso de Samantha en una aparición especial que prometía mucho y que no defraudó. Después de meses de espera, este 24 de agosto, la audiencia pudo disfrutar por fin del regreso de la publirrelacionista quien regaló sesenta segundos de pura nostalgia a los televidentes. El cameo de Jones se convirtió en el plato fuerte del final de temporada y en uno de los capítulos más solicitados de los fans de dicha historia.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Un minuto de nostalgia

Como era de esperarse, el regreso de Samantha Jones generó revuelo entre los seguidores de esta serie que pidieron la aparición de este personaje desde la primera entrega. Después de más de seis años de distanciamiento con Saran Jessica Parker, por exigencia del guión, las actrices se volvieron a unir en pantalla, aunque debido a las diferencias que existe entre ellas, la secuencia en la que apareció Cattrall se grabó por separado, pues para aceptar realizar esta actuación, la producción de HBO tuvo que cumplir con las peticiones de Kim, como la colaboración de Patricia Field, la encargada de crear los looks de impacto de Samantha en Sex and the city. Tras el breve regreso de Samantha Jones en el final de esta temporada, los detalles sobre su aparición han acaparado los titulares, como la supuesta suma que cobró la actriz por pronunciar 20 líneas.

VER GALERÍA

La millonaria aparición de Samantha

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, se dice que Kim Cattrall cobró la cantidad de un millón de dólares por aparecer durante sesenta segundos en pantalla en una escena filmada en Nueva York en marzo pasado. Se sabe que la grabación del regreso de Samantha duró aproximadamente cuatro horas, aunque al final, su regresó fue instantáneo, en redes sociales los seguidores de la historias mostraron su satisfacción al ver de nueva a Jones a quien le bastó un minuto para darle una dosis de brillo a esta serie que, desde su estreno hace dos años se venía justificando la ausencia del personaje de Kim Catrall con la historia de que se había mudado a Londres, pues la producción de la serie siempre tuvo muy presente que la serie no era lo mismo sin Samantha.

Para su tan esperado regreso, Samantha Jones dio lecciones de estilo enfundada en un vestido rojo, un abrigo dorado y un sofisticado bolso verde Fendi que hizo que la audiencia relacionara inmediatamente este look con los que solía utilizar este personaje en Sex and the city. Además de contar con la colaboración de Patricia Field en el vestuario, Kim Cattrall también pidió que su antiguo equipo de estilismo se encargada de su maquillaje y peinado, por lo que Kyra Panchenko fue la mente maestra detrás de su makeup y Ryan Trygstad de su peinado, por lo que el característico flequillo de Samantha volvió a ser tendencia.

VER GALERÍA

¿Y el esperado reencuentro de Carrie y Samantha?

Aunque los fanáticos de Sex and the city esperaban ver de nuevo juntas a las amigas, en el regreso de Samantha no compartió escena con ninguna de sus amigas, pues la comunicación se dio a través de una llamada telefónica entre Samantha y Carrie. El retorno de Kim Cattrall se convirtió en el inicio del episodio del final de temporada, donde Jones llama a la protagonista para informarle que, debido al retraso de su vuelo no podrá asistir a la última cena que Charlotte y Miranda le organizarían en su antiguo departamento: “No podré llegar a tiempo”, dice Samantha, a lo que Carrie responde: “¿A tiempo para qué?”, es entonces que Jones se ve obligada a hablar de la sorpresa que le tenían preparada: “Miranda y Charlotte me lo contaron todo. Iba a sorprenderte”. Atónita, Carrie le responde: “Oh, Dios mío, bueno, lo hiciste, estoy sorprendida”. En esta llamada telefónica, Samantha Jones le cuenta que este era un viaje relámpago para despedirse del departamento en el que tantas memorias disfrutaron juntas.