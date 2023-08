Más sincera que nunca, Andrea Legarreta de su duelo: ‘No sé qué hacer con el dolor’

En un acto de valentía y con el objetivo de ayudar a personas que como ella están atravesando por una pérdida, esta mañana, Andrea Legarreta abrió su corazón durante un espacio del programa Hoy en el que compartió los momentos más retadores que ha enfrentado tras el sensible fallecimiento de su mamá, doña Isabel Martínez, quien murió el pasado 30 de julio. Con los sentimientos a flor de piel, la presentadora dio testimonio de cómo ha lidiado con la ausencia de su mamá tras su partida. En presencia de la tanatóloga Gaby Pérez Islas y de sus compañeras de emisión, Galilea Montijo y Sofía Villalobos, Andrea mostró su lado más vulnerable y reconoció que en este doloroso proceso ha vivido una montaña rusa de emociones que sabe, experimentan todas las personas luego de la muerte de un ser querido: “Quienes hemos tenido una pérdida tan fuerte, de pronto, no sabemos qué hacer este dolor. Pasas por varias etapas, a veces siento que no es verdad, de pronto siento que, como si fuera una niña chiquita, quiero abrazar a mi mamá”, reconoció al inicio de esta sección.

El dolor de perder a su cómplice de vida

En medio de este difícil proceso, Andrea tomó la decisión de, como dijo la tanatóloga, poner su dolor al servicio de la audiencia al compartir su sentir con la ilusión de que sus palabras resuenen en alguna persona del público del matutino que lo necesite: “Me dicen: ‘Es tu angelito’ o ‘vas a estar siempre acompañada de ella’ y yo lo que quiero es el contacto físico, quiero olerla, abrazarla…”, comentó visiblemente emocionada. Entre lágrimas, Legarreta reconoció que, por momentos, no tienen claro cómo continuar: “No sé qué hacer con el dolor y vivo y sigo adelante, pero ¿hay etapas?, vamos a ayudar a gente que está pasando por algo parecido”. Fiel a su personalidad solidaria, Andrea sorprendió al preguntarle a la especialista cómo ayudar a su familia cuando también está enfrentando su propio dolor: “Lo que quiero es saber qué se hace con tus amores, con mi papi, con mis hermanos, no sé si yo ayudo o no, no sé cómo hacerle”, cuestionó la conductora.

El apoyo de sus compañeros de trabajo

Según narró, aunque el apoyo de sus seres queridos ha sido clave en el duelo, reconoció que manejar sus sentimientos en el día no le ha resultado nada fácil: “A mí me pasa que hay momentos que, con esto de que te dicen: ‘La vas a sentir vas a recibir sus señales’, yo siento que en algún momento así ha sucedido, pero en este dolor, en esta desesperación, en este miedo -es una sensación que nunca había sentido- me pasa que voy en la calle y estoy buscando señales en el cielo o estoy en el teatro y en las luces, en la gente, estoy buscando señales por todos lados y hasta tonta me siento por momentos, porque es como querer encontrarla”, confesó. Conmovida por la fortaleza que mostró Andrea al hablar de este tema tan personal frente a las cámaras, Galilea Montijo la reconfortó diciéndole: “Estamos aquí para ti, aunque no te lo sepamos decir, como lo dice la doctora, pero sabes que estamos aquí para ti y para apapacharte, tu público que siempre ha estado al pendiente de ti. Es eso, aprender a respetar el dolor de los demás”.

Tras este conmovedor instante, Andrea Legarreta sostuvo un breve encuentro con la prensa a su salida de Televisa. Con la misma sinceridad con la que la presentadora expresó su sentir en el matutino, lo hizo frente a los medios de comunicación a quienes les contó: “Ha sido muy duro, la gente piensa que a lo mejor con los días vas a estar mejor y al final te vas adaptando a seguir viviendo y a reconstruirte, pero no, el día a día para mí ha sido mucho más duro, en el sentido de que la extraño más, me estoy dando cuenta de que no la voy a tener físicamente y es muy duro, hay momentos en los que siento mucho miedo”. A pesar del dolor, Andrea se ha mostrado fuerte con el único objetivo de que, su mamá, en donde quiera que esté se siga sintiendo orgullosa de ella: “Es enseñarle que sí puedo, porque ella creía mucho en mí, era mi fan, es mi fan, no me gusta hablar de ella en pasado, me echaba porras y me daba consejos, al final está presente en mí todo el tiempo”, explicó.

Un especial recuerdo de infancia

Aunque la hemos visto dando lecciones de profesionalismo en Hoy, Andrea reconoció que, aunque ama lo que hace, durante el duelo ha sido difícil mantener la calma: “Ella vive en mí, la tengo presente todo el tiempo, lo que a veces cuesta es entender que físicamente ya no está, eso es lo duro. Tengo la certeza de que ella está en un mejor lugar, de que está bien, de que me quiere ver bien, entonces, le echo muchas ganas y me esfuerzo, a veces sonrío, aunque no tenga ganas, este trabajo así es (…) No importa la edad que tengamos nosotros, ni la edad en la que ellos se hayan ido, al final nos faltan y ella me hace mucha falta”, reconoció. Después de abrir sus sentimientos con el público, Andrea utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a su mamá compartiendo una entrañable foto de su infancia en la que aparece junto a sus hermanos y a doña Chabelita, como le decía de cariño: “Mami, nuestra querida Chabelita precioso, tus niños extrañamos. Que afortunados de tener una mamá tan maravillosa como tú. ¡Nuestra reina hermosa! Andreita, Muri y Juan Carlitos agradecemos la infancia tan feliz y los recuerdos tan dulces y hermosos que nos dieron tú”, escribió en su feed.